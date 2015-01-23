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Китайцев в Приморье заманивают в еще не созданные ТОРы
Встреча представителей Инвестиционного Агентства и администрации Приморского края с делегацией китайской провинции Цзилинь прошла во Владивостоке. Участники обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества на базе территорий опережающего развития Приморья, а также планы сотрудничества на 2015 год.
Делегатам из Китая рассказали о новых возможностях, которые предлагает Приморье для инвесторов. Первый заместитель директора Инвестиционного Агентства Приморского края Елена Яскевич подробно описала новый закон о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке, который был подписан Президентом России в конце прошлого года.
«Закон позволяет размещать предприятия на особых условиях. Это касается скорости прохождения различных процедур для инвесторов, налоговых льгот, наличия необходимой инфраструктуры, а также доступа к получению земельных участков», - рассказала Елена Яскевич.
Представители китайской стороны отметили особый интерес в развитии ТОРа «Михайловский». По словам начальника управления технико-экономического сотрудничества провинции Цзилинь Ван Чжихоу, провинция является одной из самых крупных зерновых баз Китая. На территории приморского ТОРа, по словам делегатов, они намерены участвовать в переработке растениеводческой, мясной и молочной продукции. Также Ван Чжихоу отметил возможность создания высокотехнологичных производств в области сельского хозяйства.
Участники делегации провинции Цзилинь отметили также проект «Большого порта Зарубино». Как сообщил представитель группы «Сумма», являющейся основным инвестором проекта, Тимур Хачмамук, сегодня решаются вопросы модернизации существующей в Зарубино инфраструктуры для начала первого этапа строительства перевалочного комплекса в бухте Троица. Он напомнил, что проект будет реализован совместно с китайской стороной.
Еще один вопрос, который был поднят на встрече – совместное развитие туризма. Так, китайская сторона заявила о намерении увеличить туристические потоки в обоих направлениях в 2-3 раза.
В конце встречи представители Инвестиционного Агентства предоставили делегатам из КНР каталоги инвестиционных проектов. Благодаря презентационным материалам китайские предприниматели смогут ознакомиться с существующими проектами на территории Приморского края. Встречу бизнеса территорий двух стран планируется провести в июне этого года.
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