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25 января Hyundai открывает в Приморье завод по производству высоковольтного энергооборудования
Южнокорейская Hyundai Heavy Industries (Южная Корея) 25 января откроет в г. Артеме (Приморский край) завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Планируется, что участие в мероприятии примут первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег БУДАРГИН, генеральный директор ООО "Хендэ Электросистемы" КАНГ Чжон Хо.
Строительство завода по производству высоковольтного энергооборудования началось в сентябре 2011 года.
Завод рассчитан на производство до 350 ячеек комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) в год, что обеспечит до 50% потребности ОАО "ФСК ЕЭС" в данном оборудовании.
Тогда же между ФСК и Hyundai Heavy Industries был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ.
В настоящее время в России серийно не выпускается КРУЭ 220-500 кВ, в связи с чем необходимое оборудование закупается у иностранных производителей.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой рог", Владивосток.
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Куда ж без гамбургера на таком мероприятии.