25 января Hyundai открывает в Приморье завод по производству высоковольтного энергооборудования

Южнокорейская Hyundai Heavy Industries (Южная Корея) 25 января откроет в г. Артеме (Приморский край) завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Планируется, что участие в мероприятии примут первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег БУДАРГИН, генеральный директор ООО "Хендэ Электросистемы" КАНГ Чжон Хо.

Строительство завода по производству высоковольтного энергооборудования началось в сентябре 2011 года.

Завод рассчитан на производство до 350 ячеек комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) в год, что обеспечит до 50% потребности ОАО "ФСК ЕЭС" в данном оборудовании.

Тогда же между ФСК и Hyundai Heavy Industries был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ.

В настоящее время в России серийно не выпускается КРУЭ 220-500 кВ, в связи с чем необходимое оборудование закупается у иностранных производителей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой рог", Владивосток.