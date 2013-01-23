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На модернизацию ОАО "Дальполиметалл" запланировано выделить около 280 миллионов рублей
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с акционером ОАО «Дальполиметалл» Эдуардом Янаковым.
В ходе встречи Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня предприятию необходимо решить несколько ключевых вопросов. Среди них - создание производственной программы и разработка плана погашения долгов по заработной плате.
«Предприятию необходимо учесть рост оплаты труда работников, помимо обязательной индексации. Горнорудная отрасль в Приморье - в особой зоне внимания, по моему поручению сейчас разрабатывается краевая программа поддержки данной отрасли. Мы планируем в ближайшее время внести этот законопроект на обсуждение депутатов Законодательного собрания края», - отметил Владимир Миклушевский.
Эдуард Янаков доложил губернатору о планах по развитию «Дальполиметала». Так, в этом году на модернизацию предприятия уже запланировано выделить около 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Также в ближайшее время планируется оборудовать свинцовый завод в поселке Рудная пристань современным немецким оборудованием. Это позволит повысить стоимость сырья, которое будет отправляться заграницу уже после первого этапа переработки, с добавочной стоимостью.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Толик16:11, 23.01.2013#
Хотя про дальполиметалл та жа ерунда наверно что и с зао "бор". . . Миклушевский приехал в дальнегорск расхвалился что все будет хорошо а предприятие на следующий день закрыли как уехал и до сих пор не работает зато по интернету и тв тоже рассказывают что туда кучу денег заливают и все довольны а по факту все совсем наоборот. . . Вот и весь миклушевский. . . (((
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Какой Дальполиметалл нафиг ? Че пишите вообще