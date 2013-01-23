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На модернизацию ОАО "Дальполиметалл" запланировано выделить около 280 миллионов рублей

23 Января 2013, 09:56 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провел встречу с акционером ОАО «Дальполиметалл» Эдуардом Янаковым.

В ходе встречи Владимир Миклушевский подчеркнул, что сегодня предприятию необходимо решить несколько ключевых вопросов. Среди них - создание производственной программы и разработка плана погашения долгов по заработной плате.  

«Предприятию необходимо учесть рост оплаты труда работников, помимо обязательной индексации. Горнорудная отрасль в Приморье - в особой зоне внимания, по моему поручению сейчас разрабатывается краевая программа поддержки данной отрасли. Мы планируем в ближайшее время внести этот законопроект на обсуждение депутатов Законодательного собрания края», - отметил Владимир Миклушевский.       

Эдуард Янаков доложил губернатору о планах по развитию «Дальполиметала». Так, в этом году на модернизацию предприятия уже запланировано выделить около 280 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Также в ближайшее время планируется оборудовать свинцовый завод в поселке Рудная пристань современным немецким оборудованием. Это позволит повысить стоимость сырья, которое будет отправляться заграницу уже после первого этапа переработки, с добавочной стоимостью.  

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: бизнес  Дальполиметалл  недропользование  модернизация  губернатор приморья  горнорудная отрасль 



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Комментарии

  • Псевдоним14:58, 23.01.2013#

    Какой Дальполиметалл нафиг ? Че пишите вообще

  • Толик16:07, 23.01.2013#

    Олень! Это градообразующее предприятие дальнегорска тупень!

  • Толик16:11, 23.01.2013#

    Хотя про дальполиметалл та жа ерунда наверно что и с зао "бор". . . Миклушевский приехал в дальнегорск расхвалился что все будет хорошо а предприятие на следующий день закрыли как уехал и до сих пор не работает зато по интернету и тв тоже рассказывают что туда кучу денег заливают и все довольны а по факту все совсем наоборот. . . Вот и весь миклушевский. . . (((

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