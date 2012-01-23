Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы едут на Кипр на работу
По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в 2011 году 12 тыс. приморцев выехали на работу за границу. Наиболее популярными направлениями были Кипр и Маршалловы острова (по 15% выехавших), Камбоджа (11%), Панама (8%), острова Каймановы, Мальта, Сингапур (7-6%).
По сравнению с 2010 годом поток эммигрантов в эти страны значительно сократился (в среднем на треть), впрочем, как и в страны Европы. Экономика Греции не дала мест - в 2010-м работало 586 человек. В Нидерланды выехали только 107 человек вместо 1315, в Германию – 12 вместо 220 год назад. Более чем в 8 раз стало меньше наших в Японии – 59 против 496 человек. 96% выехавших ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый шестой был занят по рабочей специальности (матросы, шкиперы, боцманы, машинисты) и имели контракты продолжительностью до 6 месяцев, сообщает ИА «Восток-Медиа».
«Золотой Рог».
Новости тематики
- "Росморпорт" помог с кадрами крайизбиркому
- Главный тепловик Приморья может стать главным дорожником
- Самый южный порт России опять сменил руководителя
- Руслан Кондратов переизбран гендиректором ОАО "Терминал Астафьева"
- Люди старше 45 лет испытывают трудности с поиском новой работы
- Рабочий с дипломом вуза
- Работа в ДВФУ интересует россиян из российских регионов и СНГ
- В Приморье ищут 230 новых специалистов на зарплату от 100 тыс. до 300 тысяч рублей
- Бывший вице-губернатор Приморья возглавил одну из крупнейших компаний региона
- Компания из Приморья признана лучшим работодателем Дальнего Востока
Новости раздела
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
- Вольфрам накалился на "Скрытом"
- Земля неудобного назначения
- "Квадрат" плохо катится
- "Задача каждого - сделать свой город красивым"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- До последнего покупателя
- Водные чудеса Приморья становятся доступными
- Без визы заезжающие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела