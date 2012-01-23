Приморцы едут на Кипр на работу

По данным управления Федеральной миграционной службы по Приморскому краю, в 2011 году 12 тыс. приморцев выехали на работу за границу. Наиболее популярными направлениями были Кипр и Маршалловы острова (по 15% выехавших), Камбоджа (11%), Панама (8%), острова Каймановы, Мальта, Сингапур (7-6%).

По сравнению с 2010 годом поток эммигрантов в эти страны значительно сократился (в среднем на треть), впрочем, как и в страны Европы. Экономика Греции не дала мест - в 2010-м работало 586 человек. В Нидерланды выехали только 107 человек вместо 1315, в Германию – 12 вместо 220 год назад. Более чем в 8 раз стало меньше наших в Японии – 59 против 496 человек. 96% выехавших ходили на судах под иностранными флагами, из них каждый шестой был занят по рабочей специальности (матросы, шкиперы, боцманы, машинисты) и имели контракты продолжительностью до 6 месяцев, сообщает ИА «Восток-Медиа».

«Золотой Рог».