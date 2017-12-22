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Еще одна мобильная установка пылеподавления приступила к работе на "Терминале Астафьева"
Радиус действия новой установки – до 90 метров. В летнее время она генерирует водяной туман, а в зимнее – создает снежный покров. С появлением новой установки, общее число пылеподавляющих устройств на «Терминале Астафьева» доведено до 6 единиц, еще 4 новые установки находятся на пути в Находку.
Высокий эффект пылеподавления достигается также при помощи достаточной плотности нагнетаемого мелкодисперсного тумана, что достигается путем устройства большого количества форсунок - до 180 шт. на одну установку. Форсунки располагаются на 2 или 3 независимых кольцах, каждое кольцо форсунок может быть включено/выключено отдельно от остальных, что позволяет управлять водопотреблением и влиять на плотность потока в зависимости от производственной необходимости.
Капли диаметром до 80 мкм наиболее эффективно смачивают взвешенные в воздухе частицы пыли, которые в дальнейшем осаждаются под действием силы тяжести.
В зимнее время установка работает в режиме распыления снега. При этом характеристики снега, предназначенного для подавления пыли существенно отличаются от требуемых характеристик для снега горнолыжных курортов. В системе пылеподавления применяются механизмы, позволяющие распространить снег на расстояние до 90 метров ровным слоем, при этом снежинки должны быть достаточно тяжелыми и жесткими, чтобы иметь способность задержаться на месте выброса и сцепиться между собой, образовывая тем самым плотное укрывающее снежное одеяло.
Такие установки успешно обеспечивают пылеподавление при отрицательных температурах и сильном ветре в Мурманском торговом порту, Ванино, Усть-Луге и других угольных терминалах.
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