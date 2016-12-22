Застройщиков Приморья оштрафовали на 27 миллионов рублей

В 2016 году инспекция госстройнадзора Приморья провела почти две тысячи проверок, составила около тысячи протоколов о нарушениях. Общая сумма наложенных на застройщиков штрафов превысила 27 миллионов рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".



Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края подвела предварительные итоги года. Надзорный орган контролирует исполнение норм градостроительного законодательства как на строящихся объектах, так и на эксплуатируемых или реконструируемых в отсутствие необходимых документов. В адрес инспекции поступила почти тысяча обращений от жителей края. на основании которых в том числе выполняются внеплановые проверки объектов капитального строительства, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморского края.



В этом году ведомство вело 762 поднадзорных объекта, 211 из них в сфере долевого строительства. В течение года специалисты провели 113 выездных проверок возводимых объектов, а также регулярно анализировали отчетность и проектные декларации застройщиков.



«По итогам проверок составлено 163 протокола, возбуждено 14 исполнительных производств. Сумма наложенных штрафов составила почти 9 миллионов рублей, 20% от этой суммы взыскано в бюджет Российской Федерации», – сообщили в ведомстве.



В инспекции подчеркнули, исполнение застройщиками требований градостроительного законодательства неразрывно связано с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, а также их имущества при эксплуатации данных объектов.



В части регионального строительного надзора за год проведено более 1800 проверок, составлено более 800 протоколов, выписано 420 постановлений, по 35 из них возбуждено исполнительное производство. Сумма наложенных на застройщиков штрафов составила почти 19 миллионов рублей, половина из них взыскана в пользу государства, отметили в ведомстве.



В этом году специалисты инспекции приняли участие в 1197 судебных заседаниях. 78 обращений о применении мер воздействия направлено в прокуратуру и правоохранительные органы.



Активно велась работа и по достройке проблемных объектов и помощи обманутым дольщикам в Приморье. За истекший период инспекция провела 180 рабочих встреч и заседаний по реализации мероприятий дорожных карт по достройке проблемных объектов. За последние годы благодаря активной деятельности инспекции и структур администрации Приморского края удалось ввести в эксплуатацию 13 долгостроев, в этом году на финишную прямую вышли еще два объекта: жилой дом по улице Махалина 11а и седьмая блок-секция Славянской 17 во Владивостоке.



Отметим, в прошлом году специалисты инспекции провели в Приморье более 2,5 тысяч проверок объектов капитального строительства. По результатам составлено 1434 протокола об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 47 миллионов рублей. Из них в бюджет Российской Федерации было взыскано более 43 миллионов рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.