Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил президент РАСО
Сформирован состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Проекты конкурсантов будут оценивать опытные специалисты в области PR, маркетинга, коммуникаций и СМИ во главе со Станиславом Наумовым - Председателем премии, президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместителем министра промышленности Российской Федерации, рассказали "Золотому Рогу" в оргкомитете премии.
«Коммуникации играют стратегическую роль в развитии современного общества. Как показывает практика, эта роль может быть как стабилизирующей, так и дестабилизирующей. В коммуникационной среде определяются контуры будущего - и это, безусловно, накладывает профессиональную ответственность на специалистов в сфере связей с общественностью, - говорит Станислав Наумов. – Задачи профессионального стандарта – формировать и своевременно актуализировать требования к специалистам, способствовать развитию их профессиональных компетенций, а также обозначать перспективное состояние коммуникационной профессии. Наличие профстандарта не только свидетельствует о развитости отрасли, но и отвечает на вопрос, какой вклад в развитие государства, бизнеса и общества эта отрасль привносит. И в этом процессе премия «Серебряный Лучник» уже долгие годы играет неоценимую роль».
В 2016 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Дальний Восток вошли:
Станислав Наумов - Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместитель министра промышленности Российской Федерации;
Ольга Романова - главный редактор и генеральный директор портала «Владмама»;
Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;
Павел Ушанов - доктор филологических наук, кандидат политических наук;
Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;
Ксения Нестеренко - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;
Алексей Магаляс - Председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор Департамента внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета;
Лидия Смыченко - пресс-секретарь Отделения ПФР по Приморскому краю;
Максим Устинов - генеральный директор Российского сетевого издания – “Ежедневные Новости Владивостока”;
Наталья Ваулина - директор Агентства Интернет Технологий BRAND-PR, маркетолог, бизнес-тренер;
Марина Божко - редактор интернет-проектов Издательской компании "Золотой Рог";
Юлия Сапко - Специалист по связям с общественностью ООО «Ратимир».
Информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание «Ежедневные новости Владивостока», медиахолдинг Primamedia и Деловая газета «Золотой Рог».
Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в семи номинациях, до середины января 2017 года. 27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года на конкурса www.luchnik-dv.ru.
Досье "Золотого Рога": Наумов Станислав Александрович, Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) Президент Российской ассоциации по связям с общественностью с 8 декабря 2010 года (в 2007-2008 годах председатель комитета по социальному развитию РАСО, с июня 2008 года по декабрь 2010 года вице-президент РАСО). Член Попечительского совета Премии Серебряный Лучник, Председатель жюри Премии IPRA Proba, член Попечительского совета Премии «Press-звание». Организатор фестиваля «Дни PR в Москве» в 2011-2013 годах. Участник конференций Open Government Partnership 2013. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член резерва управленческих кадров под патронажем Президента Российской Федерации. С декабря 2010 года по сентябрь 2012 года работал вице-президентом Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. С 2011 года входит в состав бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Член жюри в оценке проектов направления «Новые профессионалы». В 2012 году входил в состав Совета директоров ОАО «Уралвагонзавод». С 2012 года член попечительского совета Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и попечительского совета Высшей экономической школы Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Заместитель министра промышленности Российской Федерации.
Новости тематики
- Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил президент РАСО
- Более 550 человек приняли участие в Первом Саммите соцработников АТР во Владивостоке
- Гран-при "Экоустойчивый" Mеждународного фестиваля "Зодчество-2016" отправился во Владивосток
- Вода "Славда" специально для "Меридианов Тихого"
- В Приморье издательству "Валентин" исполняется 10 лет
- ДНС развивает новые направления и строит в Приморье "Авиаполис Янковский"
- Во Владивостоке "Адмирал" станет многопрофильным спортклубом
- В Приморье обнародованы ТОП-25 в номинациях XII краевой Бизнес-Премии
- Во Владивостоке объявлен состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края
- "РН-Находканефтепродукт" вновь зажег звезды
Новости раздела
- Застройщиков Приморья оштрафовали на 27 миллионов рублей
- Предприниматели Приморья прошли налоговый ликбез
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" создадут свето-технический кластер
- Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил президент РАСО
- ЖСК "Остров" на острове Русском во Владивостоке находится в особом режиме секретности
- С января на защиту дольщиков в Приморье встанет государственный компенсационный фонд
- Во Владивостоке остаются "троечники"
- ДЭК хочет расторгнуть договор с "Примтеплоэнерго" из-за долгов
- Сбербанк начал размещать финансовые продукты для частных лиц на сервисе Яндекс.Маркет
- В Приморье жителям Шкотово стал доступен высокоскоростной интернет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отозваны лицензии сразу у девяти страховщиков
- Россию и Японию свяжет переход стоимостью в 1 триллион рублей
- Арестованный за коррупцию дальневосточный губернатор потребовал назад конфискованное имущество
- Россиянам укоротят новогодние каникулы
- "Мэропад" в Приморье продолжается
- Россияне потянулись в банки, забирать депозиты
- Возле отделения Центробанка во Владивостоке прошла акция протеста (фото)
- Рубль резво движется к курсу 60
- Южнокорейский импичмент может стать спасением логистического проекта "Хасан - Раджин"
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету