Жюри региональной премии "Серебряный Лучник" — Дальний Восток возглавил президент РАСО

Сформирован состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» - Дальний Восток, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Проекты конкурсантов будут оценивать опытные специалисты в области PR, маркетинга, коммуникаций и СМИ во главе со Станиславом Наумовым - Председателем премии, президентом Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместителем министра промышленности Российской Федерации, рассказали "Золотому Рогу" в оргкомитете премии.



«Коммуникации играют стратегическую роль в развитии современного общества. Как показывает практика, эта роль может быть как стабилизирующей, так и дестабилизирующей. В коммуникационной среде определяются контуры будущего - и это, безусловно, накладывает профессиональную ответственность на специалистов в сфере связей с общественностью, - говорит Станислав Наумов. – Задачи профессионального стандарта – формировать и своевременно актуализировать требования к специалистам, способствовать развитию их профессиональных компетенций, а также обозначать перспективное состояние коммуникационной профессии. Наличие профстандарта не только свидетельствует о развитости отрасли, но и отвечает на вопрос, какой вклад в развитие государства, бизнеса и общества эта отрасль привносит. И в этом процессе премия «Серебряный Лучник» уже долгие годы играет неоценимую роль».



В 2016 году в состав жюри региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Дальний Восток вошли:



Станислав Наумов - Председатель премии, Президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), заместитель министра промышленности Российской Федерации;

Ольга Романова - главный редактор и генеральный директор портала «Владмама»;

Александр Савицкий - директор по развитию РИА PrimaMedia;

Павел Ушанов - доктор филологических наук, кандидат политических наук;

Андрей Запеклый - политический консультант, разработчик и организатор коммуникаций в сфере государственного управления;

Ксения Нестеренко - директор дальневосточного филиала HeadHunter, эксперт по рынку труда Дальнего Востока;

Алексей Магаляс - Председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор Департамента внешних коммуникаций Дальневосточного федерального университета;

Лидия Смыченко - пресс-секретарь Отделения ПФР по Приморскому краю;

Максим Устинов - генеральный директор Российского сетевого издания – “Ежедневные Новости Владивостока”;

Наталья Ваулина - директор Агентства Интернет Технологий BRAND-PR, маркетолог, бизнес-тренер;

Марина Божко - редактор интернет-проектов Издательской компании "Золотой Рог";

Юлия Сапко - Специалист по связям с общественностью ООО «Ратимир».



Информационными партнерами премии выступают российское сетевое издание «Ежедневные новости Владивостока», медиахолдинг Primamedia и Деловая газета «Золотой Рог».



Жюри региональной премии будет оценивать проекты, поданные в семи номинациях, до середины января 2017 года. 27 января во Владивостоке состоятся презентации проектов, отобранных в шорт-лист премии. Эксперты также объявят имена лауреатов региональной премии и назовут лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Принять участие в региональной премии могут авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, осуществляющие деятельность в области развития общественных связей в Дальневосточном федеральном округе. Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года на конкурса www.luchnik-dv.ru.



Досье "Золотого Рога": Наумов Станислав Александрович, Президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью) Президент Российской ассоциации по связям с общественностью с 8 декабря 2010 года (в 2007-2008 годах председатель комитета по социальному развитию РАСО, с июня 2008 года по декабрь 2010 года вице-президент РАСО). Член Попечительского совета Премии Серебряный Лучник, Председатель жюри Премии IPRA Proba, член Попечительского совета Премии «Press-звание». Организатор фестиваля «Дни PR в Москве» в 2011-2013 годах. Участник конференций Open Government Partnership 2013. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Член резерва управленческих кадров под патронажем Президента Российской Федерации. С декабря 2010 года по сентябрь 2012 года работал вице-президентом Фонда «Сколково» по взаимодействию с органами государственной власти, общественными объединениями и региональной политике. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. С 2011 года входит в состав бюро Экспертного совета Агентства стратегических инициатив. Член жюри в оценке проектов направления «Новые профессионалы». В 2012 году входил в состав Совета директоров ОАО «Уралвагонзавод». С 2012 года член попечительского совета Магнитогорского государственного технического университета имени Носова и попечительского совета Высшей экономической школы Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Заместитель министра промышленности Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.