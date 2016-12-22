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Предприниматели Приморья прошли налоговый ликбез
Специалисты компании «Спарк» рассказали о полезных сервисах Налоговой службы РФ
В 2016 году в России действовало порядка 600 тыс. компаний-однодневок, порой они существенно осложняют работу законопослушных предпринимателей. Специалисты компании «Спарк» пояснили, как вычислить компанию-однодневку, как не заключить договор с невыгодным контрагентом, а также рассказали о полезных сервисах Налоговой службы РФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
По словам заместителя генерального директора «Интерфакса», члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Сергея ЯКОВЛЕВА, за последние несколько лет количество компаний-однодневок в стране уменьшилось. Если в 2011 году более половины компаний были однодневками – 2 млн, то в 2016 году их осталось порядка 600 тыс. Всего же в РФ работает более 4,5 млн предприятий, то есть на сегодняшний день на рынке компании-однодневки составляют не более 14%.
Сергей Яковлев заметил: снижение количества таких компаний произошло из-за того, что Налоговая служба стала работать автоматизированно. С 2014 года бизнес сдает в ФНС электронные декларации НДС, с 2015 года книги покупок и продаж тоже предоставляются в электронном виде, и примерно 27-го числа каждого месяца контрольный орган формирует единый электронный файл бухгалтерской отчетности.
«Этот отчет позволяет налоговой службе видеть всю цепочку прохождения товара - от создания до реализации, и если где-то выпадает НДС, то налоговики начинают интересоваться: из-за чего это произошло. Если во всей череде появляется компания-однодневка, которая не платит налог, то ее бремя, по решению Конституционного суда, вынесенному несколько лет назад, ложится на контрагентов», – рассказал представитель «Интерфакса».
Специалисты добавили, что автоматизация произвела в налоговом учете революционный прорыв. Уже сейчас ФНС, чтобы вычислить компанию-однодневку, запрашивает у банков, с каких IP- и MAC-адресов производилось управление предприятиями, и если с одного компьютера распоряжались несколькими организациями, то в суде эта информация может пойти как косвенная улика, свидетельствующая, что данные организации являются аффилированными.
«После 2014 года Налоговая служба перестала проверять аффилированные компании и начала инспектировать контрагентов этих предприятий. Вы можете даже не знать, что становитесь субъектом проверки, и для вас могут возникнуть налоговые последствия из-за сотрудничества с недобросовестным партнером. Даже если вы понимаете, что у вас небольшие риски по отношению к контрагентам, все равно проверяйте их», - рекомендует Сергей Яковлев.
Чтобы не попасть на выплату НДС вместо компании-однодневки, эксперты рекомендовали алгоритм действий. Для начала необходимо исследовать самого контрагента, его финансовое здоровье, нет ли у компании массового адреса и телефона (когда на один адрес зарегистрировано несколько предприятий), запросить активы компании и воспользоваться открытыми данными ФНС, судебных приставов и арбитражного суда.
Но если через суд пытаются взыскать с вас налог вашего контрагента, предположили специалисты, тогда необходимо подготовить все документы, которые говорят о работе с этим клиентом: договоры, счета-фактуры, налоговую отчетность. Также в суде можно сослаться на банк, в котором был открыт счет данного предприятия. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банк сам должен был проверить реальность существования компании.
Сегодня директора или учредителя компании-однодневки можно привлечь к ответственности. И если его предприятие обанкротилось, то в суде ему придется объясняться и приводить факты, свидетельствующие о том, что он старался сделать все, чтобы компания не разорилась.
Специалисты напомнили, что 1 января 2017 года ФНС раскроет налоговую информацию по всем юридическим лицам России: будут открыты данные по суммам уплаченных налогов, средней численности и заработной плате сотрудников, бухгалтерской отчетности в части доходов и расходов.
Иван КРЫШАН.
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