ЖСК "Остров" на острове Русском во Владивостоке находится в особом режиме секретности

Пайщиков многострадального кооператива «Остров» огорошили заявлением, что к Новому году им предстоит довести сумму собранных средств до 70% от стоимости строительства их нового жилья

Более четырех лет члены жилищно-строительного кооператива «Остров» на острове Русском во Владивостоке ждали, когда им построят за их деньги обещанное жилье, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Теперь преподавателям ДВФУ, ученым ДВО РАН и многодетным семьям осталось подождать каких-то полтора года. Как уверяет руководитель генподрядной компании ООО «ИСК «Аркада» Валерий ПЫТНЕВ, к июлю 2018 года поселок преподавателей ДВФУ, ученых ДВО РАН и многодетных семей должен быть полностью завершен, если кто-нибудь не сглазит это строительство.

Судя по народной мудрости, строительство поселка «Остров» перешло от этапа, когда «долго запрягали», к этапу «быстрой езды». Подтверждением тому «контрольный» визит во Владивосток 11 декабря заместителя генерального директора АО «АИЖК» Дениса ФИЛИППОВА и управляющего директора Максима РОЗОВА, к которому было приурочено собрание членов ЖСК. На собрании также присутствовал вице-губернатор Приморья Эдуард ПОРТНОВ.

Денис Филиппов отметил, что в целом его впечатления от встречи с проектировщиками, правлением ЖСК, подрядчиком, а также от посещения строительной площадки положительны. Что «есть и темпы, и график, который, есть надежда, будет выполняться». Было отмечено и высокое качество ведущихся строительных работ. Правда, есть и проблемы.

Все сроки определены

Председатель ЖСК «Остров» Роман РОМАШКО напомнил, что в итоге долгой подготовки и строительства предстоит возвести 252 дома, из которых 224-индивидуальные, 20 – дуплексы, остальное – многоквартирные малоэтажки. По его словам, договор подряда с компанией «Аркада» по этому строительству успешно выполняется. Строительные работы начались в июле и идут с высокой степенью активности: уже 67 индивидуальных домов находятся в разной степени готовности. К концу следующего года планируется «под ключ» в целом построить 120 индивидуальных домов и 80 - до степени готовности 70%. А к концу строительства, в 1-2 кварталах 2018 года, будут завершены «под ключ» все дома поселка.

Чтобы в поселок удачно вдохнуть жизнь, имеется график строительства поселковой инфраструктуры – транспортной и инженерной. Сроки, по которым сети должны быть выполнены и ресурсоснабжающие организации - готовы их запустить, в основном определены с января до осени следующего года. Внутрипоселковые и городские дороги запланировано построить до конца следующего декабря, но по ним еще не определен подрядчик и есть острый вопрос по финансированию.

Председатель отметил, что на инженерку и дороги сегодня суммарно требуется порядка 870 млн рублей, но эта цифра еще может несколько измениться после прохождения проектной документацией экспертизы. И этих денег у кооператива нет. Поэтому в октябре ЖСК «Остров» обратился к полпреду Юрию ТРУТНЕВУ с просьбой решить эту проблему с помощью государства.

Валерий Пытнев подтвердил, что строительство идет в графике. «Правда, он отличается от той картинки, которая была в проекте организации строительства. Но, как только вопросы по инженерной инфраструктуре будут решены, мы совпадем с тем графиком, который был изначально. По количеству домов, находящихся в работе, график даже опережается, и строители зашли уже даже на третий участок. Присутствующие сложности – в пределах рабочих вопросов. Основная проблема – инженерные сети. Часть домов уже готова к отделке, но начнется она летом, когда на стройку в достаточном количестве будет подана электроэнергия, без чего качественно соответствующие работы не сделать», - пояснил глава ИСК «Аркада».

Вице-губернатор Эдуард Портнов добавил кооператорам оптимизма: «Вчера (10 декабря) провели совещание с представителями города, водоканала, благоустройства, смотрели кто где отстает, консолидированно принимали решения. Работа получилась. Заверяю, что все у края на контроле: раз в месяц вопрос обсуждается, и – спасибо и заказчику, и подрядчику – все нормально».

Представители администрации города и сетевиков на собрании ЖСК не присутствовали и этим упустили прекрасный момент порадовать «островитян» своими обещаниями.

Тревогу собравшихся по поводу выхода людей из кооператива вице-губернатор постарался успокоить предположением, что уже весной, увидев, как хорошо идет строительство, желающие вступить в ЖСК выстроятся в очередь.

Если же это не произойдет, то со стороны АИЖК прозвучала угроза забрать невостребованные участки: «сколько людей выбыло, столько же должно быть принято». И пояснено, что никто ни за кого не платит, а если в ЖСК будет принят кто-либо не соответствующей уставу кооператива категории, то надо сообщить в АИЖК, и такая проделка не пройдет.

«Несите ваши денежки»

- В правительстве РФ сегодня рассматривается обращение, которое вы направили полпреду. Юрий Петрович (Трутнев) дал указание: подготовить предложения по финансированию инженерной и транспортной инфраструктуры, - сказал Денис Филиппов. – И если не будет вопросов со средствами на строительство самих домов, не собьется график, то нам АИЖК будет дано распоряжение из своих средств (прибыли прошлого года) профинансировать строительство инженерной и дорожной инфраструктуры проекта.

Интересен был вопрос о том, что будет с «белыми пятнами», которые остались в генплане поселка, не предоставленными под застройку ЖСК. Выяснилось, что на неудобных площадках будут разбиты скверы, а отдельные участки предоставят под коммерческое многоэтажное жилье. На это кооперативщики было попытались возразить: «Это же ляжет на наши же сети!» На что получили возражение, что «и сети не ваши», и их мощности будут построены с учетом не только поселка.

Сомнений в том, что правительство не примет решения вложить 870 млн рублей АИЖК в инженерную инфраструктуру поселка, никто не озвучил. Зато то, что кооператоры их могут лишиться, не собрав свои очередные взносы, было сказано твердо. А это значит, что к Новому году им предстоит довести сумму собранных средств до 70% от стоимости строительства их жилья. Напомним, что при стоимости «квадрата» жилья, обещанного генподрядчиком по 41 355 рублей, его паевая цена к настоящему времени достигла уже 49 800 рублей.

То, что расходы будут и дальше расти, сомневаться не стоит. Например, было отмечено, что если кооператоры желают иметь свой забор, то они сами должны собирать на него деньги. Генподрядчик, посчитав забор за дорогое удовольствие, территорию огораживать не стал, выставив на подходах к застраиваемой территории пикеты.

Денис Филиппов отметил, что сейчас для строящегося поселка идет работа над проектом особого пилотного для страны благоустройства, которое призвано создать на его территории новый уровень жизни на основе международных стандартов. Плюс 1,4 километра береговой линии бухты Новик вдоль поселка будет превращено в набережную. Откуда на это возьмутся дополнительные деньги, сказано не было.

Можно констатировать, что конечные затраты на «квадрат» окажутся значительно выше, чем прежние агитационные 41 650 рублей. Учитывая, что ранее Фонд РЖС, а теперь и АИЖК, в который Фонд влился, уже проспонсировали часть затрат по строительству.

На вопрос о том, нельзя ли члену кооператива уменьшить свои затраты за счет отказа от чистовой отделки, отказа от дверей, сантехники, что, вероятно, придется переделывать после строителей, было сказано, что такое решение возможно только по всему поселку, но никак не по одному или нескольким домам. Показательные же виды отделки генподрядчик пообещал подготовить к весне.

Было также сказано, что никаких надстроек, пристроек и скатных кровель быть не должно даже после завершения строительства поселка, как некоторые уже это хотят сделать, – все должно оставаться по проекту, чтобы радовало и соседей, и гуляющих по набережной. Если же кто захочет срубить баньку, то это будет возможно, когда люди оформят землю в собственность после окончания строительства поселка, но тоже постройка не должна вносить диссонанс в общую картину и появиться без разрешения.

Выяснилось, что у части членов ЖСК «Остров» есть проблемы с кредитованием – примерно у 30-40 человек. И по этой причине была отдана команда определить платежеспособность дальнейшего строительства каждого члена «Острова». Как будет их неплатежеспособность гаситься, пока непонятно. Просто указано, что каждый член кооператива обязан для этого прилагать свои усилия. Есть надежда на специальный кредитный продукт Газпромбанка, который должен выйти до конца текущего года, но, поможет ли он решить проблему, пока не ясно.

Одна из членов ЖСК задала неудобный вопрос: почему бы паи не застраховать, как обязательно страхуются доли в долевом строительстве? Она считает, что это было бы разумно при огромном авансе подрядчику и прочих рисках, на которые кооператоры идут в строительстве своего поселка. На что Денис Филиппов ответил, что это удорожит строительство, но если люди этого хотят, то пусть сами это и решают. А он в этом страховании смысла не видит. Надо отметить, что руководству ЖСК была отдана команда «рассекретить» на сайте графики, договоры, сметы, определить конкретные конечные суммы взносов по каждому члену кооператива и т.д. Было подчеркнуто, что никакой особой секретности в этой стройке нет и надо установить хотя бы пару веб-камер, чтобы люди в режиме реального времени видели, как стройка идет.

Парадокс, но мне, представителю СМИ, удалось пройти на собрание далеко не сразу, а на стройку в этот же день просто не пустили, отметив, что надо было иметь заранее заготовленное письменное разрешение руководства ЖСК. Это при том, что именно этот день на стройке был «показательным», и вопрос доступа можно было решить в рабочем порядке. А так осталось подозрение, что не все с этой стройкой так хорошо, как говорилось на собрании, и что-то важное от народа скрыли.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.