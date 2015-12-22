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Группа ВТБ поддерживает российский флот
Во Владивостоке состоялась церемония поднятия государственного флага РФ на многофункциональном аварийно-спасательном судне (МАСС) «Берингов пролив», построенном на немецкой верфи «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» (Nordic Yards Wismar GmbH). Проект реализован при финансовой поддержке Группы ВТБ, выступившей гарантом исполнения обязательств «Нордик Ярдс» перед заказчиком и обслуживающим банком. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Строительство двух аварийно-спасательных судов осуществлено в рамках подпрограммы «Морской транспорт» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», реализацию которой осуществляет Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в лице Федерального казенного учреждения «Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта». Эксплуатация судов будет осуществляться ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».
Суда получили имена «Берингов пролив» и «Мурман», и они будут приписаны к портам Корсаков и Мурманск соответственно. Первое судно 218 «Мурман» было передано Минтрансу России в Мурманске 10 декабря 2015 г. Второе - судно 217 «Берингов пролив» - передано тому же заказчику 18 декабря во Владивостоке. Владивосток стал первым российским портом, куда зашел «Берингов пролив» после прохождения заводских испытаний. В торжественном поднятии флага приняли участие заместитель председателя правительства РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ, министр транспорта Максим СОКОЛОВ, первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ, а также губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО.
Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06-NY представляет собой судно-ледокол с классом Icebreaker 6 неограниченного района плавания с ледокольным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака, носовым расположением жилой надстройки и машинным отделением в средней части, с дизель-электрической энергетической установкой, c двумя азиподами и носовыми подруливающими устройствами.
«На «Беринговом проливе» установлено современное оборудование российского производства: системы навигации, водолазное оборудование, системы пожаротушения и современные интеллектуальные датчики. Берингов пролив» и «Мурман» - наиболее крупные и насыщенные высокотехнологичным оборудованием в аварийно-спасательном флоте России, они будут выполнять задачи нового уровня.
Суда будут выполнять задачи по патрулированию и аварийно-спасательным операциям в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов. «Берингов пролив» и «Мурман» предназначены для поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам, выполнения ледокольных операций при толщине льда до полутора метров, тушения пожаров на плавучих и береговых объектах, помощи в ликвидации возможных разливов нефти, обследования морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1000 метров.
Проект был реализован финансовой поддержке группы ВТБ.
«ВТБ предоставил банковскую гарантию на крупную сумму Федеральному агентству морского и речного транспорта, - прокомментировал руководитель дирекции ВТБ по Приморскому краю Максим КОСТИН. – Таким образом, новейшее аварийно-спасательное судно «Берингов пролив» сделает навигацию в районах судоходства более безопасной и позволит более эффективно осваивать Северный морской путь. В целом, банк ВТБ принимает активное участие в различных государственных программах, направленных на развитие отраслей российской экономики. На Дальнем Востоке у нас немало подобных проектов. Например, ВТБ финансирует проект модернизации терминала Астафьева, на паритетной основе участвует в строительстве логистического центра, который расположится в аэропорту Кневичи и позволит разгрузить ветку железной дороги Владивосток - Угловая. Проект уже одобрен и со стороны банка, и со стороны Минвостокразвития, начало строительства предполагается в апреле следующего года».
Анна РЫКОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото атора.
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