В Приморье на продаже косаток и белух делают состояния

Около 100 китообразных - 11 косаток и 90 белух - могут в ближайшее время быть проданы из Приморья в Китай, заявляют зоозащитники. Представители Гринпис России обратились в Росприроднадзор с просьбой не допустить вывоза животных, которых активисты обнаружили запертыми в тесных вольерах в одной из местных бухт.

О находке местные жители сообщили еще в октябре, однако она стала лишь очередным витком скандала, связанного с отловом и, возможно, нелегальным экспортом морских хищников в Китай: в 2018 году квоты на их ловлю были выделены впервые за два года. Что известно о «китовой тюрьме» на данный момент и добыче косаток в России в принципе, разбирались «Известия».

Новости о том, что несколько косаток и около 100 белух содержатся в вольерах приморской бухты Средняя, расположенной недалеко от Владивостока, в конце октября опубликовал местный портал со ссылкой на активистов-экологов. Как предполагают зоозащитники, бухта служила перевалочным пунктом перед продажей млекопитающих в Китай.

По словам зоозащитников, попасть к вольерам они не смогли, поскольку их охраняли вооруженные охранники.

В начале ноября в СМИ появились сообщения о том, что китов начали спешно грузить из вольеров в контейнеры - предположительно, в ожидании проверок.

Позднее оператор телеканала «Вести-Приморье» смог снять «китовую тюрьму» с коптера. Видео появилось в сети также в начале ноября. На кадрах действительно видно большое количество плавников морских млекопитающих, которыми буквально напичканы тесные вольеры.

ТИНРО-след

Ранее на этой территории, в том числе, находился Центр адаптации морских млекопитающих ФГБНУ «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр» («ТИНРО-Центр»). Эта организация подчиняется Минсельхозу и, помимо прочего, занимается обоснованием квот, которые выделяются на отлов биоресурсов. В том числе - косаток и других китовых.

В марте 2017 года его руководитель Лев БОЧАРОВ был задержан и помещен под домашний арест - он проходил в качестве обвиняемого по делу о продаже 10 белух в Китай. По итогам сделки центр должен был получить 42 млн рублей.

Позднее в обвинении появились и косатки. Выяснилось, что Бочарова обвиняли в превышении должностных полномочий: якобы в том же 2015 году ТИНРО-центр по госзаказу выловил двух косаток для ООО «Морские млекопитающие». Однако сам аукцион по размещению заказа был проведен уже постфактум - тогда же заключили и договор с заказчиком. Косатки, о которых идет речь, были доставлены в тот самый центр, расположенный в бухте Средняя.

Сам Бочаров тогда объяснял нарушения в порядке оформления документов «авральным» переходом из ФГУП в ФГУБН и последующими изменениями в документообороте, а также подготовкой к предстоящему ВЭФ - за всем этим он, по его словам, даже не задумался о последствиях, когда представитель ООО «Морские млекопитающие» предложил подписать договор уже постфактум.

По мнению журналистов, расположенная в бухте Средняя база использовалась для того, чтобы приручить животных, которых отлавливали по научным квотам формально для исследовательской деятельности, но затем продавали за рубеж - владельцам дельфинариев. Выступления косаток в них также причисляли к научно-просветительским мероприятиям.

По данным СМИ, к 2016 году за рубеж было продано около 10 косаток и столько же белух - большинство из них так или иначе проходили через ТИНРО-центр. Общая стоимость проданных косаток составила около 700 млн рублей.

В мае Лев Бочаров был освобожден под залог. Сам центр в бухте Средняя прекратил свое существование еще в 2016 году, однако там остались вольеры нескольких частных организаций - ООО «Афалина», ООО «Белый кит», ООО «Океанариум ДВ» и ООО «Сочинский дельфинарий». Все они, по данным «Би-би-си», в 2018 году получали квоты на отлов косаток.

ООО «Сочинский дельфинарий» в 2014 году в качестве отловщика и поставщика также был вовлечен в скандал с двумя косатками, около 10 месяцев содержавшихся в топливных цистернах на ВДНХ в ожидании открытия «Москвариума» - их отловили на Дальнем Востоке и доставили в Москву после передержки и адаптации в бухте Средняя. И «Сочинский дельфинарий», и ООО «Афалина» и «Океанариум ДВ», по данным СМИ, ранее также продавали китообразных в Китай.

По архивным данным

В 2014-2015 годах, в том числе - в связи со скандалом на ВДНХ, отлов косаток активно обсуждался, но в 2016 и 2017 году квоты на отлов косаток и белух не выдавались, и про историю временно забыли. А весной 2018 года стало известно, что Росрыболовство планирует разрешить отлов сразу 13 косаток и 200 белух в Охотском море. Это - рекордные объемы для России, где раньше речь шла о единичных особях.

Обоснованием послужили данные специалистов всё того же ТИНРО-центра, которые заявили о якобы разросшейся популяции китовых в Дальневосточном бассейне - в результате косатки, по мнению ученых, стали мешать рыбакам.

В то же время зоозащитники, в том числе организация Russian Orcas, которая занимается исследованием косаток в российских водах, отмечает, что точных данных о численности этих хищников как в России, так и в мире не существует - есть лишь примерные подсчеты. Гринпис России и вовсе настаивает на том, чтобы внести плотоядную косатку, которая питается не рыбой, как большинство сородичей, а морскими млекопитающими вроде дельфинов и тюленей, в Красную книгу России. Сейчас эти животные уже числятся в камчатской Красной книге.

Окончательное решение о выделении квот должно было быть принято на Дальнем Востоке в мае 2018 года после общественных слушаний. При этом накануне в Южно-Сахалинске прошел пикет в защиту хищных китов, примерно тогда же на Change.org появилась петиция с требованием остановить выдачу квот на их отлов. Ее подписали около 100 тыс. человек.

Тем не менее, в мае квоты были одобрены, при этом на самих слушаниях выяснилось, что точных данных о численности популяции по-прежнему нет, а выводы о разросшейся численности животных основаны на «архивных данных».

В октябре 2018 года дальневосточное отделение Генпрокуратуры объявило, что по результатам проведенной проверки выявило нарушения при распределении квот на отлов косаток. В ведомстве сообщили, что «виновное лицо в Росрыболовстве было привлечено к дисциплинарной ответственности», а руководителям Росрыболовства и Росприроднадзора было вынесено представление «об устранении нарушений законодательства в указанной сфере».

Наука для цирков

В сообщении, которое было опубликовано на сайте Гринпис России в ноябре, отмечается, что те 11 косаток, которых обнаружили в вольерах бухты Средняя, вероятнее всего, были выловлены именно по разрешениям, выданным с нарушениями, а Росрыболовство, разрешая вылов косаток для последующей продажи в Китай, «нарушает собственный порядок», по которому рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях, утвержденное Росрыболовством, не предусматривает продажу водных биологических ресурсов за границу.

При этом с формальной точки зрения серьезных противоречий с действующими правилами в отлове и последующей продаже косаток нет. Новый порядок рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях был утвержден в октябре 2017 года. В документе, в частности, говорится, что квоты в культурных и учебно-просветительских целях распределяются Росрыболовством, при этом как отлов, так и последующее использование ресурсов должны вестись на основании учебных планов или планов культурно-просветительской работы, утвержденных в ведомстве или специалистами ВНИРО (Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии).

Зоопарки, океанариумы и цирки входят в число организаций, которые могут использовать животных, пойманных в таких целях. Также отмечается, что добытые таким образом биоресурсы могут использоваться «для производства рыбной или иной продукции из водных биоресурсов».

По китообразным также существуют дополнительные правила, в том числе - организации, занимающиеся их отловом, должны предоставлять Росрыболовству письменный отчет о результатах ловли и о последующих использованиях животных, указывая в том числе их пол, возраст и место добычи.

«Мы до этого с косатками не работали»

Косатки - хищные морские млекопитающие, численность которых во всем мире оценивается примерно в 50 тыс. особей. Около 25 тыс. из них живут в Антарктике, еще примерно 10 тыс. - в Тихом океане, из них около 2,5 тыс. животных - в его восточной части. Однако, это - лишь примерные оценки. Точных данных о численности косаток, в том числе в российских водах, у ученых нет.

Считается, что косатки умны и легко обучаемы, кроме того, они обладают эффектной внешностью, все это делает их желанными объектами для дельфинариев. Однако эти хищные киты также отличаются сложной системой социальных связей.

В природе они в основном существуют семьями, в которые входят мать с детенышами разного возраста. По мере того как детеныши вырастают, они могут возглавлять собственные группы - и тогда несколько групп объединяются в одну большую стаю, которая перемещается и ведет охоту сообща.

Именно поэтому, по словам активистов, выловить одну косатку практически невозможно - в сети, вероятнее всего, попадут сразу несколько животных, то есть квоты могут быть легко превышены. К тому же, часть животных, вероятнее всего, погибнет, а последующая продажа выживших приводит к разделению китовых семей, что также сказывается на их состоянии.

Косатки также крайне чувствительны к стрессу, что повышает риск их гибели в процессе и вскоре после отлова. Всё это говорит о том, что отлов даже в исследовательских целях должны вести специалисты. Однако экс-руководитель ТИНРО Лев Бочаров, выступая перед судом в 2017 году, фактически подтвердил, что в составе его организации таких людей нет.

«Мы до этого с косатками не работали, первый опыт был в 2015 году. У меня в институте людей, которые могли бы их ловить, не было. Да их и сейчас нет», - объяснял он суду.

КСТАТИ

Поднебесный цирк

Китай на данный момент является одним из крупнейших покупателей косаток и других морских млекопитающих. На фоне роста внутреннего туризма сейчас в КНР активно строятся развлекательные «морские центры» — только в течение ближайших двух лет запланировано открытие 36 дельфинариев. Еще около 60 таких парков развлечений уже работают.

По информации китайской ассоциации, которая занимается защитой китовых, с 2014 года в стране в неволю поместили 872 различных представителя этого семейства. Среди них, по данным CITES, Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, - как минимум 13 косаток из России, проданных в КНР в период с 2013 по 2016 годы.

Никаких внутренних или международных стандартов, регулирующих торговлю морскими млекопитающими, в КНР нет, а стоимость одной особи может составлять около миллиона долларов (или 70 млн рублей).

На фото: Приморские косатки легко могут оказаться в водном цирке на другом конце земного шара.

Фото ТАСС

Газета «Золотой Рог», Владивосток.