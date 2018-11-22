Стройка по новым правилам

Есть предложение снизить ставки по кредитам для девелоперов при переходе на эскроу-счета

«Деловая Россия» нашла два способа сдержать цены на жилье после отказа от долевого строительства. Она предлагает снизить для застройщиков ставку на часть кредита до 0,5–2% годовых, а также разрешить им в любой момент перекредитоваться в другом банке, пишут «Известия». В ведомстве рассказали, что изучат предложения.

С июля 2019 года все новостройки страны будут возводиться по новым правилам. Дольщики понесут деньги не напрямую застройщикам, а в банки - на эскроу-

счета, с которых нельзя снимать средства до окончания строительства. Это приведет к подорожанию квартир - по оценкам экспертов, на 20-40% за несколько лет.

Ранее президент «Деловой России» Алексей РЕПИК на встрече с президентом Владимиром ПУТИНЫМ попросил поддержать строительный бизнес. Президент пообещал обсудить конкретные меры с правительством.

Проценты в помощь

Инициатива комитета по строительству «Деловой России» направлена в Минстрой. Первый подход, который предлагает организация, - регуляторный: снизить кредитную нагрузку для застройщиков, чтобы дополнительные затраты компаний не попали в цену квадратного метра жилья. Второй - рыночный: разрешить девелоперам свободно перекредитовываться в другом банке и стимулировать таким образом конкуренцию среди кредитных организаций.

Сегодня застройщики могут использовать собственные средства, деньги дольщиков или банковские кредиты, которые выдаются под 13-20% годовых. После перехода на эскроу-счета девелоперы уже не смогут свободно распоряжаться средствами граждан и будут вынуждены увеличить кредитную нагрузку.

Глава госкомпании «Дом.РФ» Александр ПЛУТНИК ранее говорил, что средневзвешенная ставка по проектному финансированию для компаний при обязательном применении эскроу-счетов составит 5,5-6%.

В комитете по строительству «Деловой России» считают, что если дольщики вложили в проект уже достаточно средств, то девелоперы могут рассчитывать на более низкую ставку. Одно из решений заключается в следующем: если граждане вносят на эскроу-счета 100% выбранной застройщиками суммы кредита, то ставка по этой доле будет не более 2%. При 150% покрытия - не более 0,5%.

- Например, застройщик оформил кредитную линию в 3 млрд рублей, из них уже выбраны 500 млн рублей. Ту же сумму дольщики положили на эскроу-счета. Таким образом, на эти 500 млн действует пониженная ставка. Надо помнить, что все издержки застройщика оплачивает потребитель, - пояснил «Известиям» председатель комитета по строительству «Деловой России», девелопер Владимир КОШЕЛЕВ.

Он склоняется к рыночному механизму, когда застройщик может в любой момент сменить уполномоченный банк и перекредитоваться там, где дешевле. Сейчас законодательство это запрещает, за исключением случаев, когда кредитная организация одобрила такой переход или начала банкротиться. Это нужно, чтобы банки чувствовали конкуренцию, а иначе у них нет стимула удерживать застройщика, улучшая условия. Если механизм будет принят, сам рынок отрегулирует ставки, которые будут на уровне тех же 0,5-2%, отметил глава комитета.

В министерстве строительства и ЖКХ планируют изучить эти инициативы.

- Минстрой учитывает различные предложения, которые поступают от участников рынка относительно закона о долевом строительстве. Предложения «Деловой России» также будут рассмотрены, - заявил «Известиям» замглавы Минстроя Никита СТАСИШИН.

Без сбоев

При переходе на проектное финансирование застройщикам нужна поддержка, поскольку доходность компаний резко упадет: придется «поделиться с банками». Об этом 7 ноября сообщил президенту руководитель «Деловой России» Алексей Репик. Владимир Путин отметил, что «нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства - это задача номер один», и сообщил о планируемом «серьезном разговоре с правительством» по конкретным мерам поддержки отрасли. В то же время не должны пострадать интересы граждан, поэтому необходимо уходить от различных схем финансирования долевого строительства, подчеркнул президент.

Меры, предлагаемые «Деловой Россией», сработают только при определенных условиях, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей КОЛОЧИНСКИЙ. Во-первых, нужно разрешить разморозку эскроу-счетов: тогда застройщик сможет получать деньги «порциями» по мере завершения определенных этапов проекта. Во-вторых, обязать банки выдавать необходимые займы девелоперу, проект которого финансируют дольщики. Всё вместе это удержит цены на сегодняшнем уровне, подчеркнул он.

- Сегодня никто не дает гарантии, что компания получит кредит, даже если граждане уже внесли на эскроу-счета всю сумму. Это также грозит необоснованными отказами в финансировании, - подтверждает председатель совета директоров застройщика «Гранель» Андрей НАЗАРОВ.

Сейчас всего 54 банка уполномочены работать с застройщиками по эскроу-счетам. Из-за того, что выбор небольшой, отдельные игроки могут завышать ставки, указал эксперт. Этот риск особенно велик в регионах, где работает не так много банков. При таком сценарии с рынка могут уйти многие региональные застройщики, за счет которых и ведется стройка в субъектах.

Если оставить всё как есть, цены на жилье вырастут на 40% в течение трех лет, говорил «Известиям» управляющий партнер застройщика «Основа» Олег КОЛЧЕНКО. Андрей Колочинский прогнозирует подорожание на 15–20%. По его мнению, ипотека такой рост не сможет компенсировать. Если поднимать цены, то упадут объемы строительства, и появятся новые обманутые дольщики, потому что некоторые объекты просто не смогут достроиться.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.