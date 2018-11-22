Ворота в Свободный порт Владивосток открыты, но без "веревочников" не обходится

Закону о Свободном порте Владивосток уже три года, и за это время список его резидентов вырос до тысячи компаний. При этом реально строят объекты только 15% из них. Эти первые проекты показали не только преимущества этого инструмента развития, но и выявили проблемы, с которыми сталкиваются резиденты.

Несмотря на то, что на территории края действуют различные структуры, как федеральные, так и региональные, созданные для поддержки проектов резидентов, их сопровождения, консультирования и так далее, в регионе за это время сложился естественным образом рынок консалтинговых услуг для резидентов СПВ. Практика показала, что не всегда отдельные льготы и преференции оказываются доступными для инвесторов-резидентов, а в каких-то вопросах им приходится прибегать к юридической и прочим видам помощи.

«Ворота Свободного порта Владивосток достаточно широко открыты, - сказал на «Встрече деловых людей», организованной Ассоциацией резидентов Свободного порта и агентством «Планета», исполнительный директор Ассоциации и управляющий партнер компании «Смарт консалтинг» Денис ГАРИН. - Резидентом может стать любой - и малый, и средний бизнес. Объем инвестиций достаточно небольшой - 5 млн руб. Это деньги, которые резидент планирует потратить на капитальные вложения в основные средства собственного проекта в течение 3 лет. Второй критерий - это регистрация на территории СПВ. А эта территория занимает практически половину Приморского края, южную его часть - от Хасанского района до Ольгинского по побережью, и до Спасска на север. Третий критерий - это новый инвестиционный проект».









Но, как показало обсуждение на этой встрече ключевых вопросов в реализации проектов в рамках СПВ, на деле оказывается не все так просто и ясно. Наибольшее количество вопросов от предпринимателей касалось практики выделения земли. Основные проблемы резидентов связаны с порядком предоставления льготных участков без торгов. Несмотря на то, что эта преференция существует, на деле часто затягиваются сроки предоставления участка, возникают необоснованные отказы, в случае необходимости смены территориальной зоны процедура складывается в немыслимые сроки. Как заметил Денис Гарин, каждый второй или третий резидент СВП пользуется этой преференцией или идет в резиденты для того, чтобы получить по упрощенной схеме земельный участок. Для некоторых это важнее даже льгот. На сегодняшний день эта преференция еще действует в первоначальном виде, но уже разработан документ, по которому полномочия планируется передать в муниципальные образования, что приведет к усложнению самой схемы.

А между тем, самая интересная преференция для резидентов СПВ - это безналоговый режим свободной таможенной зоны. Но и с ней не все ладно. Она заявлена, но не пользуется популярностью потому, что Минфин и ФТС предъявили серьезные требования к участку, где можно применять беспошлинный ввоз товаров. Условно говоря, резидент должен построить зону таможенного контроля. По разным оценкам, ее стоимость составляет от 8 млн рублей и выше в зависимости от участка. Собственно, поэтому реально требования эти смогли выполнить пока только четыре резидента. В то же время, предпринимателей в этой ситуации интересовал один важный вопрос: можно ли по договору создать зону таможенного контроля и предоставлять свои услуги другим резидентам?

«Когда мы задавали вопрос, таможня ответила, что теоретически это возможно, но с заявками еще никто не приходил, - пояснил Денис Гарин. - В то же время, существует альтернатива этому. Можно обмениваться данными о ввозимых товарах в электронном виде. Сейчас мы инициировали рабочую группу при ДВТУ по тестированию этой практики. Ожидаем, что к пятому ВЭФу нас уже будет получен положительный опыт».

И, конечно, в этом разговоре не могли обойти вниманием налоговые преференции. Как известно, в законе заложена преференция ускоренного возврата НДС в течение 10 дней при предоставлении налогового договора-поручительства Корпорации развития Дальнего Востока. Но для того, чтобы Корпорация могла заключить договор-поручительство, ей нужно иметь фонд. Учитывая количество инвесторов и объемы инвестиций, этот фонд должен быть очень большой. Естественно, таких денег никто не даст. Поэтому преференция пока не работает. Нельзя сказать, что эту проблему оставили без внимания. На данный момент принято решение пойти по пути предоставления банковской гарантии. Сейчас разрабатывается вариант банковского поручительства, а проценты, предполагается, будут выплачиваться Корпорацией.

В то же время Лиану БАРАНОВУ, представителя Банка Открытие, интересовало, каким образом осуществляется преференция в части налогов, если резиденство произошло на основании не нового юридического лица, а нового проекта, т.е. действующего предприятия или, чаще всего, группы компаний, реализующих новый проект. Как пояснила Лиана Баранова газете «Золотой Рог», в банк обращаются вновь созданные компании за кредитом и, чтобы оценить заемщика, банк вынужден анализировать взаимосвязанные, аффилированные компании. И в данном случае резиденты не раскрывают эту информацию, боясь потерять статус резидента СПВ. Но если компания совсем новая, и оценить ее невозможно, то тогда это будет на 100% отказ в кредите. Это требование регулятора.

«Есть выход из этой ситуации, когда они становятся резидентами не через новые компании, а через новые проекты. Но в этом случае вступают ограничения, которые объяснили сейчас представители Ассоциации - 90% выручки должен формировать новый проект. Соответственно, на остальной бизнес остается только 10%. Банк может анализировать группу компаний, оценить этот бизнес в целом. Но тут возникает риск, который в целом обозначен как предпринимательский риск, потому что вступают интересы налоговой инспекции. Поэтому я здесь, на этой встрече. Я хочу пообщаться с представителем ассоциации, посмотреть, как это можно соединить».

Но, как отметили представители Ассоциации, в СПВ для резидентов рисков меньше, чем в ТОРах, хотя бы потому, что государство на инфраструктуру не выделяет средств. В случае нереализованного проекта здесь просто формируется недополученная выгода бюджета. А в ТОРах, если проекты не реализуются, а инфраструктуру построили многомиллиардную вместо садиков и так далее, то последуют уголовные дела. По словам директора юридической компании «Хронос» Анны КАЛМЫКОВОЙ, сейчас, по сравнению с 2015 годом, ужесточились требования к бизнес-планам. Если раньше практически все компании проходили этот этап с первого раза, сейчас требования меняются, и оценивают их на соответствие прописанным в законе нормам строже.

На фото: Свободный порт Владивосток, конечно, рад инвесторам, но, как показало обсуждение на этой встрече ключевых вопросов в реализации проектов в рамках СПВ, на деле оказывается не все так просто и ясно.

Фото Евгении ПРИЙМАК

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.