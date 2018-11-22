Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье птицефабрики остались без кормов
Запасов кукурузы осталось на несколько дней, пшеницы почти нет
Сроки уборочной кампании на полях Приморья приближаются к своему концу, но не по всем культурам уже завершена уборка урожая. До сих пор остается на полях порядка 80% кукурузы, около 20% сои и 10% риса. Специалисты говорят, что уборка будет продолжаться до появления устойчивого снежного покрова. А значительная часть кукурузы, вероятно, останется неубранной до следующей весны.
Собственно, потому растениеводы и ждут, когда кукурузу высушит мороз прямо в поле. И несмотря на то, что за зиму ее качество все равно существенно снизится, а сами зерна послужат кормом для птиц и других животных, что неизбежно приведет к недобору урожая, специалисты считают, что оставлять ее на морозе на зиму все равно выгодно. По крайней мере, до появления сушилок в хозяйствах Приморья.
Гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ ранее отмечал, что ситуация начнет меняться по мере газификации края, когда сельхозпроизводители получат возможность подключить сушилки к газу. Впрочем, это пока остается вопросом неопределенного будущего.
Главной тенденцией последних лет в растениеводстве края был рост урожайности культур. Вызван он был растущим интересом к новым технологиям, сортам семян. Но в этом году показатели урожайности снижены практически по всем культурам. Специалисты объясняют это стихией, обрушившейся на поля нескольких районов в конце лета и уничтожившей часть посевов. В итоге, в общих цифрах урожайность сои снизилась с прошлогодних 14 центнеров с гектара до 13 в этом году, риса - с 26 до 22, зерновых – с 28 до 25 центнеров с гектара. Кукуруза, хоть и не убрана еще полностью, но то, что уже собрали, по информации, размещенной на сайте департамента сельского хозяйства, в среднем также оказалось с урожайностью ниже прошлогодней – 57 центнеров против 59 центнеров с гектара в прошлом году. И это при том, что в Октябрьском районе, где работает ООО «Совхоз Искра» с традиционно высокими показателями, урожайность составила рекордные 80 центнеров с гектара.
Но наибольшие потери от стихии в этом году понесли зерновые культуры. Убрать хозяйства смогли только 56% засеянных площадей. И хоть ущерб от этих потерь сами сельхозпроизводители считают значительным, но все же не расценивают его как катастрофический по последствиям для их хозяйств. В последние годы доля зерновых в структуре посевов неуклонно сокращалась, и сегодня она для Приморья рекордно мала. В этом году было засеяно всего 86,5 тыс. гектаров (для сравнения: под сою отведено почти 296 тыс. гектаров), собрали урожай с 48,3 тыс. гектаров.
Но если сельхозпроизводители рассчитывают с помощью государства (ожидаемой компенсации потерь) преодолеть трудности, то потребители зерновых в Приморье оказались в очень непростой ситуации. Из-за переувлажнения, вымокания корневой системы и прочих неприятных последствий стихии даже то зерно, которое удалось собрать, оказалось низкокачественным; по словам специалистов, оно «переполнено патогенной флорой».
Главными потребителями зерна в крае являются птицефабрики. Генеральный директор Уссурийской птицефабрики Евгений РАЗНИК назвал ситуацию с кормами «очень острой».
«Сейчас у нас на птицефабрике запасов кукурузы - на четыре дня, - говорит Евгений Разник, - с пшеницей еще хуже – ее почти нет. Кроме того, овес идет плохого качества, с грибком. Это токсичные корма, смертельные для птицы. Но овес маленькую долю занимает в кормах. Основная доля – пшеница. Мы постоянно в поиске качественной пшеницы на рынке. Я не могу прогнозировать цену на корма на ближайшее время, мы будем покупать пшеницу по любым ценам».
Сложную ситуацию с кормами подтвердили на другой крупной птицефабрике – «Дальневосточная птица». Несколько лучше обстоят дела на птицефабрике «Ива», расположенной в Октябрьском районе. Эта птицефабрика практически не зависит от завозных кормов, и по счастливому стечению обстоятельств ее поля не так сильно пострадали от стихии. Недобор урожая, конечно, предприятие не миновал, но большая часть посевов зерновых все-таки сохранилась. «У нас нет зерна на семена, но на фураж оно пойдет», - прокомментировали в «Иве».
А между тем, по некоторым данным, экспорт кукурузы и сои в этом году за 10 месяцев составил порядка 300 тыс. тонн, в то время как за весь прошлый год он составил 180 тыс. тонн. Некоторые растениеводы, потерявшие в этом году урожай зерновых, ранее заявляли, что планируют отказаться от пшеницы, овса и ячменя совсем, заместив их более привлекательными на рынке соей и кукурузой. Если эти заявления поддержат остальные производители зерна в крае, то, очевидно, в недалеком будущем местные переработчики, прежде всего птицефабрики, окажутся в полной зависимости от завозных кормов. А край, отказавшись от севооборота, испытает те же экологические проблемы, которые неизбежно сопровождают отрасль с монокультурным производством.
На фото: Для приморских несушек настали голодные времена
Фото из архива
Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье птицефабрики остались без кормов
- Аграрные проекты меняют структуру отрасли
- В Приморье хранилища фермеров заполнены овощами и картофелем
- Осенняя ярмарка на центральной площади порадует владивостокцев свежими сезонными продуктами
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- В Приморье будут избавляться от "хитрых фермеров, которые сдают землю иностранцам"
- Более 5 тысяч тонн сои собрали аграрии Приморья
- В Приморье рисовые чеки меняют собственников
- "Русагро" предвкушает выгоду
- Приморским аграриям подсыпят гранул
Новости раздела
- Ворота в Свободный порт Владивосток открыты, но без "веревочников" не обходится
- В Приморье птицефабрики остались без кормов
- "Русагро" сварит в Приморье сыр
- Во Владивостоке квартиры не спешат дорожать
- Проблемы объединили пчеловодов Дальнего Востока
- ...И стакан парного молока
- Как расширить жилплощадь, если появился второй ребенок?
- В Приморье приступили к серийному производству танкеров класса "Афрамакс"
- Владивостокский ГУМ стал лидером по покупательской интернет-зависимости
- Экс-мэр вернулся в "Сумотори"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Штаб Навального во Владивостоке заподозрили в подготовке предвыборных провокаций
- "Еду с поминок..."
- Виталий Веркеенко вернулся на работу
- Игорь Пушкарёв: Это сделал Миклушевский…
- Зачем Игорь Востриков приехал во Владивосток?
- Разрешите мне выжить! #лонгрид
- Во Владивостоке водители сталкиваются с необычными проверками ГИБДД
- Игорь Востриков раскрыл причину своего приезда во Владивосток. Их три
- Во Владивостоке собака нашла припрятанные сотни тысяч долларов
- Дмитрий Медведев подписал постановление по очень болезненному вопросу для Дальнего Востока