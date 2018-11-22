В Приморье птицефабрики остались без кормов

Запасов кукурузы осталось на несколько дней, пшеницы почти нет

Сроки уборочной кампании на полях Приморья приближаются к своему концу, но не по всем культурам уже завершена уборка урожая. До сих пор остается на полях порядка 80% кукурузы, около 20% сои и 10% риса. Специалисты говорят, что уборка будет продолжаться до появления устойчивого снежного покрова. А значительная часть кукурузы, вероятно, останется неубранной до следующей весны.

Собственно, потому растениеводы и ждут, когда кукурузу высушит мороз прямо в поле. И несмотря на то, что за зиму ее качество все равно существенно снизится, а сами зерна послужат кормом для птиц и других животных, что неизбежно приведет к недобору урожая, специалисты считают, что оставлять ее на морозе на зиму все равно выгодно. По крайней мере, до появления сушилок в хозяйствах Приморья.

Гендиректор «Русагро» Максим БАСОВ ранее отмечал, что ситуация начнет меняться по мере газификации края, когда сельхозпроизводители получат возможность подключить сушилки к газу. Впрочем, это пока остается вопросом неопределенного будущего.

Главной тенденцией последних лет в растениеводстве края был рост урожайности культур. Вызван он был растущим интересом к новым технологиям, сортам семян. Но в этом году показатели урожайности снижены практически по всем культурам. Специалисты объясняют это стихией, обрушившейся на поля нескольких районов в конце лета и уничтожившей часть посевов. В итоге, в общих цифрах урожайность сои снизилась с прошлогодних 14 центнеров с гектара до 13 в этом году, риса - с 26 до 22, зерновых – с 28 до 25 центнеров с гектара. Кукуруза, хоть и не убрана еще полностью, но то, что уже собрали, по информации, размещенной на сайте департамента сельского хозяйства, в среднем также оказалось с урожайностью ниже прошлогодней – 57 центнеров против 59 центнеров с гектара в прошлом году. И это при том, что в Октябрьском районе, где работает ООО «Совхоз Искра» с традиционно высокими показателями, урожайность составила рекордные 80 центнеров с гектара.

Но наибольшие потери от стихии в этом году понесли зерновые культуры. Убрать хозяйства смогли только 56% засеянных площадей. И хоть ущерб от этих потерь сами сельхозпроизводители считают значительным, но все же не расценивают его как катастрофический по последствиям для их хозяйств. В последние годы доля зерновых в структуре посевов неуклонно сокращалась, и сегодня она для Приморья рекордно мала. В этом году было засеяно всего 86,5 тыс. гектаров (для сравнения: под сою отведено почти 296 тыс. гектаров), собрали урожай с 48,3 тыс. гектаров.

Но если сельхозпроизводители рассчитывают с помощью государства (ожидаемой компенсации потерь) преодолеть трудности, то потребители зерновых в Приморье оказались в очень непростой ситуации. Из-за переувлажнения, вымокания корневой системы и прочих неприятных последствий стихии даже то зерно, которое удалось собрать, оказалось низкокачественным; по словам специалистов, оно «переполнено патогенной флорой».

Главными потребителями зерна в крае являются птицефабрики. Генеральный директор Уссурийской птицефабрики Евгений РАЗНИК назвал ситуацию с кормами «очень острой».

«Сейчас у нас на птицефабрике запасов кукурузы - на четыре дня, - говорит Евгений Разник, - с пшеницей еще хуже – ее почти нет. Кроме того, овес идет плохого качества, с грибком. Это токсичные корма, смертельные для птицы. Но овес маленькую долю занимает в кормах. Основная доля – пшеница. Мы постоянно в поиске качественной пшеницы на рынке. Я не могу прогнозировать цену на корма на ближайшее время, мы будем покупать пшеницу по любым ценам».

Сложную ситуацию с кормами подтвердили на другой крупной птицефабрике – «Дальневосточная птица». Несколько лучше обстоят дела на птицефабрике «Ива», расположенной в Октябрьском районе. Эта птицефабрика практически не зависит от завозных кормов, и по счастливому стечению обстоятельств ее поля не так сильно пострадали от стихии. Недобор урожая, конечно, предприятие не миновал, но большая часть посевов зерновых все-таки сохранилась. «У нас нет зерна на семена, но на фураж оно пойдет», - прокомментировали в «Иве».

А между тем, по некоторым данным, экспорт кукурузы и сои в этом году за 10 месяцев составил порядка 300 тыс. тонн, в то время как за весь прошлый год он составил 180 тыс. тонн. Некоторые растениеводы, потерявшие в этом году урожай зерновых, ранее заявляли, что планируют отказаться от пшеницы, овса и ячменя совсем, заместив их более привлекательными на рынке соей и кукурузой. Если эти заявления поддержат остальные производители зерна в крае, то, очевидно, в недалеком будущем местные переработчики, прежде всего птицефабрики, окажутся в полной зависимости от завозных кормов. А край, отказавшись от севооборота, испытает те же экологические проблемы, которые неизбежно сопровождают отрасль с монокультурным производством.

На фото: Для приморских несушек настали голодные времена

Фото из архива

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.