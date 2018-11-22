"Русагро" сварит в Приморье сыр

Федеральный холдинг хочет снять все сливки с региона

Группа «Русагро», реализующая на территории Приморья масштабный свиноводческий проект c прицелом на рынки Китая, хочет создать собственное производство сыра и сливочного масла в Приморском крае. Главной проблемой для проекта является обеспечение производства собственным сырьем. В этой ситуации приморские молочники считают, что «Русагро» может начать переговоры о выкупе молочного бизнеса у холдинга «Грин Агро», у которого есть необходимая база для запуска проекта. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредители «Гринагро» недавно перевели базовую компанию группы ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс Грин Агро» (ХАПК «Грин Агро») на нового владельца.

«Прежде всего, на уровне совета директоров мы приняли решение начать инвестиции в производство сыра и молока для российского рынка, для рынка Китая и, возможно, Японии. Мы считаем, что у нас есть возможности построить большой бизнес, стать одним из крупнейших производителей в России», - сказал глава «Русагро» Максим БАСОВ в ходе телефонной конференции на прошлой неделе.

Стратегия «Русагро» на молочном рынке предполагает фокус на двух регионах - европейской части России и Приморье. В европейской части России группа планирует построить свой бизнес на основе мощностей находящегося в процедуре банкротства АО «Алев», которое является одним из крупнейших предприятий переработки молока в Поволжье». «Алев» владеет двумя заводами - в Самарской и Ульяновской областях. «Русагро» приобрела долг одного из этих предприятий - маслосырзавода «Кошкинский» - и уже тестирует производство.

«Когда процедура банкротства закончится в следующем году, мы планируем купить один или оба завода «Алева», и на его основе построить молочный бизнес в европейской части России. Основными продуктами будут сыр, масло и спрэды», - приводит слова г-на Басова «Интерфакс».

Приморский проект рассчитывает на субсидии

Кроме того, «Русагро» рассматривает возможность запуска аналогичного производства в Приморье вместе с производством молока, поскольку в этом регионе наблюдается дефицит. В настоящее время компания ведет переговоры с правительством о субсидиях и кредитных ресурсах.

В феврале этого года «Русагро» учредила компанию «Тамбовский сыровар», которая будет заниматься производством сыра и сырных продуктов, а также стала владельцем компании «Тамбовский молочник».

«Мы рассчитываем, что подразделение молочных продуктов станет крупным бизнесом, сопоставимым с нашими другими дивизионами, и внесет вклад в нашу прибыль. Если мы добьемся успеха, у нас будет крупнейшее или одно из самых больших производств сыра в России», - сказал Максим Басов.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русагро» является крупным производителем сахара (занимает второе место на российском рынке с долей 15%), свинины (третье место с долей 5,4%), майонеза, масла и маргарина. Группа объединяет более 35 сельхозпредприятий, 9 сахарных заводов, маслоэкстракционный завод и жировой комбинат, контролирует 675 тыс. га земли (занимает второе место среди крупнейших землевладельцев в России). Основным владельцем компании является ее основатель Вадим МОШКОВИЧ (70,7%).

В настоящее время «Русагро» строит в Приморском крае крупный агропромышленный кластер, включающий производство свинины. Проект «Русагро» в Приморье объединит племенную ферму на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени, шесть свинокомплексов по 3 тыс. свиноматок в каждом, элеватор, комбикормовый завод мощностью 300 тыс. тонн, завод по переработке отходов, убойное производство и мясоперерабатывающее предприятие производительностью 670 тыс. голов в год. Мощность комплекса составит 82 тыс. тонн свинины в живом весе. Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей, из которых 12 млрд рублей были инвестированы в 2016-2017 годах. В случае открытия экспортных рынков проект предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом весе в год.

Для реализации агропроекта в Приморье федералы зарегистрировали в июне 2014 года в селе Михайловка ООО «Русагро-Приморье». Уставный капитал компании, учредителем которой является зарегистрированное в Тамбове ООО «Группа компаний «Русагро», составляет 6 млрд рублей. Основной вид деятельности - производство рафинированных растительных масел и их фракций. Чистый убыток по итогам 2017 года - 101,458 млн рублей при полном отсутствии выручки. Возглавляет ООО «Русагро-Приморье» Максим Басов.

Участники молочного рынка Приморья, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», отмечают, что для производства групп сыров натурального созревания нужно молоко с особыми показателями. «Собирать молоко по краю, как это сейчас делают некоторые молокозаводы, хлопотно и дорого. При этом качество такого сырья никто не гарантирует. Поэтом сыроделам придется производить молоко самим. На то, чтобы нарастить базу с нуля, потребуется несколько лет. Проще купить уже готовый бизнес, к примеру, «Грин Агро», - говорит собеседник Деловой газеты «Золотой Рог».

«Грин Агро» переформатируется

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», владельцы агропромышленного холдинга «Грин Агро» поменяли учредителя базовой компании группы ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс Грин Агро» (ХАПК «Грин Агро») – на смену АО «СГБ Хран» пришло АО «Сфера Капитал». По данным Деловой газеты «Золотой Рог», обе компании зарегистрированы по одному адресу (г.Владивосток, ул. Нижнепортовая, 3), только в разных офисах. При этом, управляющей компанией АО «Сфера Капитал» заявлено ООО «Сфера Менеджмент», учредителями которого на паритетных началах выступают теперь уже бывший гендиректор АО «СГБ Хран» и нынешний гендиректор ООО «Сфера Менеджмент» Александр БЕККЕР и гендиректор ОО «Форпост ДВ» Аркадий ГОРДИЯН.

ООО ХАПК «Грин Агро» было создано в пос. Камень-Рыболов в мае 2008 года. На данный момент уставный капитал компании, специализирующейся на животноводстве, составляет 100 млн рублей. По итогам 2017 года компания получила 188,027 млн рублей чистой прибыли (ранее два года подряд фиксировался убыток) при выручке в 660,188 млн рублей.

До середины июня владельцем ООО ХАПК «Грин Агро» было АО «СГБ Хран» (по факиту – управляющая компания), чьим прародителем еще в 2004 году стали ООО «Бизнес Экоунтинг, Инк» (Москва), ЗАО «Молокопром» (Владивосток) и три физлица – Феликс САСС, Александр Беккер и Аркадий Гордиян. При этом трое последних владели компанией «Бизнес Экоунтинг, Инк» до начала 2006 года (сейчас ООО принадлежит нынешнему гендиректору Александру ИВАНОВУ). На данный момент владельцами АО «СГБ Хран» являются все те же бизнесмены – по 42,5% капитала принадлежит Александру Беккеру и Аркадию Гордияну, Феликсу Сассу – 15%. «СГБ Хран» последние годы работает пусть и с небольшой, но прибылью – 41,5 млн рублей по итогам 2017 года.

Главный актив учредителей «СГБ Хран» на данный момент – АО «Артемовский гормолокозавод» (г.Артем»). Собственно «СГБ Хран» принадлежит 79,4% гормолокозавода, члену совета директоров Ольге БУТКОВСКОЙ – 20%.

Также в периметре интересов учредителей «СГБ Хран» находится ООО «Приморский кондитер» («Примкон», Владивосток), которое в июне 2018 года также перешло под полный контроль уже знакомого нам АО «Сфера Капитал».

Напомним, что ООО «Приморский кондитер» было создано на базе одноименного АО после того, как у знаменитой на всю Россию кондитерской фабрики возникли серьезные проблемы с правообладателями торговых марок. У ООО «Приморский кондитер» в настоящее время все в шоколаде - более 128 млн рублей чистой прибыли в 2017 году при выручке в 1,39 млрд рублей.

Корейские сливки

Тем временем, на молочном рынке Приморья появился новый игрок - корейская компания «Лотте». Lotte International, ранее выкупившая сельскохозяйственный бизнес корейской Hyundai в Приморье, поддержит софинансированием проект по строительству животноводческого комплекса молочного направления и молокозавода.

Объем инвестиций в проект со стороны Lotte составит порядка 1,9 млрд рублей. Средства будут предоставлены резиденту ТОР «Михайловский» ООО «Молоко Приморья».

Компания «Молоко Приморья» создана с участием новозеландского капитала. Первоначально инвестор выкупил нефункционирующий молочный завод в с. Новомихайловка, который намерен полностью модернизировать.

Досье "Золотого Рога": ООО «Молоко Приморья» зарегистрировано в с. Михайловка Приморского края в августе 2015 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Учредителем компании выступает ООО «Тейт Агро» (Владивосток), по 50% уставного капитала которого, в свою очередь, принадлежит почетному консулу Новой Зеландии во Владивостоке Мартину ТЕЙТУ и его дочери Мэри ТЕЙТ.

В рамках льготного режима инвестор строит в Приморье крупнейший интегрированный молочный комплекс. Проект предполагает создание трех комплексов: молочной фермы на 2,2 тыс. голов скота, завода по переработке молока и склада для хранения кормов.

«Уже подготовлена площадка под молочную ферму, технологическая часть проектной документации по отдельным объектам агрокомплекса готова, завершены инженерные изыскания. Благодаря современным технологиям строительства и поставкам сборных коровников первую очередь молочной фермы рассчитываем запустить в течение 2019 года, вторую - в 2020 году», - говорила в феврале этого года гендиректор ООО «Молоко Приморья» Валерия ГРИГОРЬЕВА.

На фото: «Русагро» готовит полки под приморский сыр.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.