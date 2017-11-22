Более 50% клиентов "Ростелекома" в Приморье управляют услугами связи в режиме "онлайн"

В Приморском крае более 50% клиентов компании «Ростелеком» управляют услугами связи с помощью Единого личного кабинета (ЕЛК). Сервис позволяет контролировать баланс, просматривать счета и оплачивать связь онлайн, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Единый личный кабинет открывает ряд дополнительных преимуществ:

подключать/отключать услуги связи, менять тарифные планы;



получать ежемесячные счета за услуги на электронную почту;



оплачивать счета без комиссии, в том числе подключить опцию «Автоплатеж»;



просматривать историю платежей и начислений денежных средств;



накапливать и тратить баллы в бонусной программе;



просматривать информацию о персональных предложениях и акциях.

«Управление услугами через Личный кабинет позволяет экономить время. Данный сервис доступен круглосуточно, клиент может пользоваться им, когда удобно. Также с помощью данного сервиса можно объединить несколько лицевых счетов и управлять услугами связи родных», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала Антон Гриднев.

Для регистрации в ЕЛК нужно перейти по ссылке https://lk.rt.ru или зайти на сайт компании www.rt.ru в раздел «Личный кабинет».

Также клиентам компании доступно мобильное приложение «Мой Ростелеком». Установить его можно на устройства с программным обеспечением Android и iOS. Сделать это просто: скачайте бесплатное приложение «Мой Ростелеком» в AppStore и Google Play, затем откройте его на вашем мобильном устройстве и зарегистрируйтесь в нем. Мобильный сервис позволяет проверить состояние счета и пополнить баланс в любом месте и в любое время, подключить «Автоплатеж».

Дополнительную информацию об оплате услуг, тарифах и действующих акциях «Ростелекома» можно получить по бесплатному номеру 8-800-100-0800, а также на сайте www.rt.ru.

Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».