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Большой Камень без больших денег
Ставший стройплощадкой для суперверфи «Звезда» город Большой Камень с 2018 года готовится жить, опираясь только на собственные силы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Просьбы городских властей о продолжении финансовой поддержки, обращенные к федеральному центру, остались без ответа, а на краевом уровне муниципалитету советуют поискать резервы самостоятельно.
Напомним, что 1 января 2015 года с Большого Камня был снят статус закрытого административно-территориального образования. Однако финансовая поддержка бывшего ЗАТО была сохранена еще на три года: в федеральном бюджете предусмотрели выделение Приморскому краю - в целях обеспечения сбалансированности бюджета городского округа Большой Камень - межбюджетных трансфертов. В 2015 году их объем составил 340,6 млн рублей, в 2016-м - 328,6 млн рублей и в 2017 году - 328,6 млн рублей. Доля дотаций составляла более трети всех доходов городского бюджета. При этом ожидаемые в период с 2016 по 2019 годы дополнительные доходы, связанные с вводом в эксплуатацию объектов первого этапа строительства СК «Звезда», составят менее 40 млн рублей - при условии, что сроки ввода будут неукоснительно соблюдаться.
Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», еще в феврале текущего года депутаты большекаменской гордумы обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию РОГОЗИНУ и губернатору Приморья (на тот момент - Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ) с просьбой сохранить финансовую поддержку города до тех пор, пока строящийся здесь судостроительный кластер не выйдет на полную мощность. По мнению властей бывшего ЗАТО, сохранение федеральных дотаций необходимо для обеспечения комфортных условий жизни будущих работников суперверфи «Звезда». Однако федеральный и краевой бюджеты уже проходят стадию второго чтения, а ответа на обращение из Москвы так и не поступило.
На днях вопрос, связанный с финансовым будущим Большого Камня, был вновь затронут на заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания. Вице-губернатор Приморского края Татьяна КАЗАНЦЕВА, ссылаясь на акт проверки исполнения городского бюджета Контрольно-счетной палатой ПК, отметила, что, несмотря на прекращение поддержки из федерального центра, у города корабелов есть возможности для увеличения собственных доходов.
- Чтобы через квартал не пришлось просить денег у края, необходимо принять меры, создать какой-то резерв уже сегодня, - посоветовала вице-губернатор руководству Большого Камня.
В свою очередь, и.о. главы администрации Большого Камня Вячеслав МОСКАЕВ уточнил, что уже в 2017 году отмечен заметный рост доходной части бюджета города, во многом связанный с реализацией крупных инвестпроектов. Тренд сохранится и в 2018 году, но ожидаемое увеличение собственных доходов пока не восполняет потери от прекращения федеральной поддержки.
Добавим, что в последней редакции бюджета-2017 общий объем доходов казны Большого Камня составляет 1,22 млрд рублей, расходов - 1,25 млрд рублей. Согласно проекту бюджета города на 2018 год, эти показатели сократятся в полтора раза - доходы должны составить 771,7 млн рублей, а расходы - 904,4 млн рублей. На 2019 и 2020 годы доходы и расходы запланированы в равных суммах, на уровне около 800 млн рублей.
Краевая казна, как уже говорилось выше, также не будет щедрой по отношению к Большому Камню. В списке муниципалитетов-получателей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, согласно проекту краевого бюджета на 2018 год, Большой Камень не значится. А дополнительный норматив отчислений НДФЛ в местный бюджет для города в 2018 году составит около 19%, что сопоставимо с показателями более крупного Уссурийска или единственного оставшегося в крае ЗАТО, Фокино.
Артем СТРОГИН.
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