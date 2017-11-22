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Сенатор от Приморья предложила контроль качества при производстве продуктов возложить на регионы
Член Совета Федерации от Законодательного Собрания Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА приняла участие в заседании Общественного совета при Россельхознадзоре. Одной из тем дискуссии с участием представителей Правительства РФ, членов Совета Федерации и экспертов, стала возможность передачи полномочий Россельхознадзора органам власти субъектов РФ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Руководитель Россельхознадзора Сергей ДАНКВЕРТ считает, что передавать полномочия на уровень регионов можно в любом объеме, но сначала нужно удостовериться в том, что интересы государства от этого не пострадают. Однако на сегодня отсутствует возможность федерального контроля за надзорной деятельностью органов исполнительной власти субъектов, который необходим для поддержания эпизоотического благополучия, пищевой безопасности и экспортного потенциала страны.
В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева выразила мнение экспертов и представителей сельхозотрасли Приморского края, считающих, что целесообразно предоставлять субъектам РФ полномочия по контролю за качеством пищевой продукции при ее производстве хозяйствующими субъектами.
- Обсуждая передачу полномочий Россельхознадзора, необходимо ориентироваться на то, что говорят на местах, на территории, - подчеркнула сенатор. - Очень часто регионам передают полномочия, на которые не хватает денежных средств, нужных для проведения ветеринарной службой серьезной работы.
Также участники заседания Общественного совета обсудили вопрос внедрения электронной ветеринарной сертификации. Людмила Талабаева поддержала предложение Президента всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа ЗВЕРЕВА о продлении до 1 июля 2018 года действующего порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на уловы водных биологических ресурсов и на продукцию из них.
Кроме того, ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел парламентские слушания, посвященные правовым и организационным аспектам организации здорового питания дошкольников и школьников. Участие в слушаниях приняла и Людмила Талабаева, которая отметила важность данной темы для региона.
В проекте рекомендаций по итогам парламентских слушаний Правительству РФ было предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в Доктрину продовольственной безопасности РФ, которые бы определили критерии обеспеченности населения пищевой продукцией и специализированными продуктами детского питания. Также рекомендовано рассмотреть возможность актуализации действующих техрегламентов и стандартов на пищевую продукцию с целью повышения требований к качеству продуктов специализированного и детского питания.
Еще одно предложение касается подготовки программы по организации производства функциональных ингредиентов детского питания на территории РФ.
Евгений СИДОРОВ.
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