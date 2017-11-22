Китай открыт для России

Но играть Поднебесная предпочитает на своих условиях

Социалистический Китай, к которому в России до сих пор относятся с некоторой долей пренебрежения, стоит на пороге великих перемен, которые при их удачном завершении могут войти в историю как «эпоха Си Цзиньпина». И, будьте уверены, товарищ Си, пообещавший избавить Поднебесную в 2021 от нищеты, а к 2050 году построить не имеющее аналогов процветающее социалистическое государство, своего добьется. Особый китайский путь уже вывел наших соседей в ряды стран первого мира, на очереди – глобальное лидерство. А вот России, к сожалению, в этом отводится роль второстепенная, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

И хотя китайские товарищи не устают заявлять, что «сегодня наши отношения (Россия-Китай) близки, как никогда», любое резонансное колебание мировой системы в одночасье может отвернуть бывшего «младшего брата» (сегодня этот статус медленно, но верно, переходит от Китая к России) от Москвы. В любом случае, в ближайшей перспективе России, несмотря на крайне затратные, но по большому счету, пока мало результативные усилия по развитию Дальнего Востока, предстоит играть по правилам соседа, обеспечивая его ресурсной базой и роль пугала для ТРАМПА и его сменщиков. По словам президента Владимира ПУТИНА, для России важно понимать, что китайская экономика уже в ближайшие годы займет первое место в мире при имеющихся сейчас темпах роста в 6% с лишним в год. А это значит, что нам придется выстраивать новую стратегию развития отношений с соседями, ориентируясь на его «Шелковый путь», а не на набившие оскомину Транссиб и международные транспортные коридоры «Приморье». Месяц назад в Китае завершился недельный XIX съезд Компартии Китая, на котором был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Нынешний генеральный секретарь ЦК и председатель КНР Си Цзиньпин, как и ожидалось, провел в состав руководящих органов максимум своих сторонников и заложил основу для того, чтобы, вопреки правилам, остаться у власти на третий срок после 2022 года.

О задачах, стоящих перед современным Китаем, представителям ведущих СМИ Приморья на встрече в Пекине рассказала заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Европы МИД КНР Цзян ЯНЬ (соблюдая протокол, дипломат озвучивала тезисы на родном языке, хотя, как выяснилось далее в ходе беседы, владеет русским языком куда лучше, чем официальный переводчик).

- XIX съезд прошел с большим успехом, в том числе очень важным стало заявление Си Цзиньпина о вступлении «социализма с китайской спецификой» в новую эпоху («Партия должна объединить все национальности китайского народа, повести их к завершению построения общества средней зажиточности и одержать великую победу при вступлении в новую эру социализма с китайской спецификой» - Прим. авт.). Во-вторых, на съезде был избран новый состав ЦК КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

В-третьих, была дана оценка изменению социальных противоречий в китайском обществе. Речь идет о противоречии между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития.

Кроме того, разработаны «дорожная карта» и план действий к двум предстоящим 100-летним юбилеям - Компартии Китая в 2021 году и образования Китая в 2050 году. К 2020 году мы должны построить общество средней зажиточности (предшественник Си Цзиньпина ДЭН Сяопин ставил эту задачу к 2021 году - Прим. авт.), к 2050 году - процветающее, демократическое, гармоничное и прекрасное социалистическое государство. Если обобщить это словами председателя и генсека Си Цзиньпина, то мы должны добиться этих задач не для показухи и без шумихи, а конкретно реализуя одну цель за другой. То есть были поставлены требования к каждому китайцу, к каждому коммунисту.

Что касается торгово-экономической повестки наших стран, то за 9 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот составил $6,13 млрд, рост на 22,4%. При этом в области энергетического сотрудничества Россия уже перегнала Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком энергоресурсов, а также пятой страной по объемам поставок топлива в Китай (сомнительное достижение на взгляд автора статьи, обеспечивающее лишь сиюминутный эффект для нефтяных и угольных компаний). Хотя мы в своей стране избавляемся от избыточных производственных мощностей (недаром Китай год назад озвучил идею переноса наиболее вредных с экологической точки зрения предприятий на территорию российского Дальнего Востока – Прим. авт.), но все равно продолжаем импортировать уголь и электроэнергию (последний ресурс Китай получает по смешным тарифам, ниже средних на Дальнем Востоке – Прим. авт.). Мы поступаем так, исходя из стратегического партнерства между нашими странами (все четко и понятно – Прим. авт.).

В соответствии с заявленными планами продвигаются первые крупные стратегические проекты на территориях наших стран – это и газопровод по «восточному маршруту» (газопровод «Сила Сибири» - Прим. авт.), и нефтепровод, и проект «Ямал СПГ», и проекты в атомной энергии. Также мы достигли успехов в совместном сотрудничестве в области авиации (пробуксовывающий проект широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929 – Прим. авт.) и освоении космоса.

Кроме того, между нашими странами созданы механизмы по межрегиональному сотрудничеству регионов между районами верхнего и среднего течения рек Янцзы (Китай) и Приморьем, а также межправкомиссия по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-востока Китая. Есть и немало успешных совместных проектов, в том числе транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», совместное освоение острова Большой Уссурийский (в Хабаровском крае – Прим. авт.), мост через реку Амур («Нижнеленинское - Тунцзян», первый железнодорожный мост между Россией и Китаем – Прим. авт.), автомобильный мост Благовещенск - Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян), создание Российско-китайского инвестиционного фонда (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation – Прим. авт.), который в том числе будет финансировать проекты на Дальнем Востоке России.

Товарооборот между Китаем и ДФО в этом году вырос на 33,6%, и сейчас Китай является для российского Дальнего Востока крупнейшей страной-импортером и занимает второе место среди стран экспортеров. По состоянию на конец августа текущего года Китай присутствует в 28 проектах, реализуемых на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток на общую сумму $4 млрд. Президент Владимир Путин на недавно завершившемся Восточном экономическом форуме заявил, что Китай является крупнейшим источником внешних инвестиций для российского Дальнего Востока. Китайские инвестиции составляют 80% от общего объема иностранных инвестиций в регион (кивок в сторону Японии и Южной Кореи – Прим. авт.)

В области образования самые очевидные результаты нашего сотрудничества – это проект совместного российско-китайского университета (создан на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Шэньчжэнь, организаторами также выступают Пекинский политехнический институт (ППИ) и Народное правительство Шэньчжэня – Прим. авт.). Совместный университет уже набрал первых студентов. Облик этого университета, особенно его главное здание, это полноценная копия МГУ. Ваш вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ, увидев это, была очень тронута и подчеркнула это в беседе с нашим вице-премьером (Госсовета КНР Лю ЯНЬДУНОМ – Прим. авт.).

Кроме того, очень динамично развивается туризм по так называемым «красным маршрутам» (в эти поездки отправляется более обес-

печенные китайские туристы, тогда как Владивосток и Хабаровск оккупировали менее требовательные жители приграничных территорий – Прим. авт.). В том числе место проведения VI съезда Компартии Китая в Москве уже посетили более 60 млн туристов. Поэтому туризм обладает очень большим потенциалом в нашем сотрудничестве.

Досье "Золотого Рога": «Красный туризм» – одно из важнейших туристических направлений Китая, тесно связанное с революционной историей. Сам термин появился в 2004 году при создании «Национального плана по развитию красного туризма». После утверждения программы было создано 30 маршрутов и выделено 100 туристических объектов. Первый турпродукт для китайского рынка в России был представлен в 2013 году. Особенностью проекта «Красный маршрут» является посещение «трех столиц» России и родины Владимира УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) по маршруту Москва – Ульяновск – Казань – Санкт-Петербург.

- Я был в Китае последний раз в 2013 году и в это поездку обратил внимание на рост благосостояния граждан вашей страны, что очень хорошо демонстрируют обилие новых автомобилей на дорогах и развернутые по всему Китаю новостройки. Очень большой контраст с Китаем начала 2000-х. При этом представители местного бизнеса говорят о проблеме нехватки трудовых ресурсов, с чем уже давно столкнулся российский Дальний Восток. Мы пытаемся спасти ситуацию за счет привлечения рабочих рук с внешних рынков, а Китай, насколько я понял, за счет местных ресурсов.

- Я не специалист в области экономики, поэтом отвечу на ваш вопрос от себя лично. Как простая китаянка я на собственном опыте почувствовала происходящие изменения. ВВП на душу населения в Китае составляет более $8 тыс. К 2020 году в Китае будет построено среднезажиточное общество, и ВВП на душу населения к тому времени будет составлять более $10 тыс.

До XIX съезда Компартии Китая социальные противоречия характеризовались постоянно растущими потребностями народа в материальной и духовной жизни и неравномерностью и неполнотой социального развития. Вы тоже обратили внимание на этот контраст? Но сейчас все корректируется. Раньше китайцы очень ценили иностранные товары, сейчас отдают предпочтение китайским, так как мы уже можем производить качественную продукцию для себя. Раньше в Китае было очень развита обработка поставленного сырья, так как трудовая сила была очень дешевой, но сейчас молодежь из сельских районов уже не хочет работать на таких производствах. И это проблема, которая также стоит перед нами. Решить ее можно, в том числе, за счет повышения уровня технической инновации.

Автор выражает признательность Генеральному консульству КНР во Владивостоке, выступившему организатором поездки журналистов из Приморья в КНР.

Олег КЛИМЕНКО.