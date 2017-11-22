Владивосток хочет "поумнеть"

Платить за проезд в муниципальных автобусах можно будет через приложение, скачанное с AppStore и GooglePlay

Унифицированные технологии безналичной оплаты за товары и услуги, получения льгот, для оплаты транспорта, парковок и даже заправки электромобилей постепенно входят в обиход россиян. Владивосток станет, вероятно, самым продвинутым городом Дальнего Востока. За проезд в автобусах краевого центра скоро можно будет расплатиться даже с помощью QR-кода.

Платить за проезд в муниципальных автобусах краевого центра можно будет через приложение, скачанное через AppStore и GooglePlay. Предполагается, что в проект, который реализует компания «Городская Транспортная Система» (ГТС), ставшая в прошлом году резидентом свободного порта Владивосток, будет инвестировано 1,8 млрд рублей.

ВПОПАТу в помощь

По словам представителей муниципальной транспортной компании ВПОПАТ №1, пилотное апробирование системы OхyPay позволит избежать проблем в режиме повседневной эксплуатации. Специальные планшеты-сканеры для бесконтактной оплаты и мониторинга движения каждого автобуса уже больше месяца проходят проверку в тестовом режиме. Южнокорейская компания «Гидеон Систек» осуществляет мониторинг работы систем. Идет проверка соединения с ГЛОНАСС. «Опыт взаимодействия с безналичным расчетом картой «Мой Дельфин» у нас уже был. Поэтому внедрение таких современных способов платежей нас только радует, так как приносит удобство и пассажирам и водителям, которые могут соблюдать все параметры безопасности, не отвлекаясь на оплату», - комментирует нововведение начальник отдела технического контроля МПВ ВПОПАТ №1 Сергей СОКОЛОВ.

По словам старшего IT-менеджера ООО «ГТС» Михаила ГРИНЕНКО, уже сегодня в рамках пилотного запуска оборудовано 34 автобуса МПВ ВПОПАТ № 1, по маршрутам 15, 98ц, 98д и 29д. Презентация безналичной оплаты проезда в полном режиме намечена на конец ноября. К слову, первое тестирование программа проходила еще в прошлом году. Тогда проверку проходили кэш-боксы, впоследствии их демонтировали, и они будут установлены в автобусах после доработки.

Основной акцент будет сделан на безналичной оплате проезда, которая представлена как целый комплекс опций благодаря платежной системе ОхуPay. Она будет удобна как пассажирам, так и водителям, и диспетчерской автобусной компании. Для осуществления операций на смартфон необходимо скачать приложение ОхуPay в AppStore или GooglePlay. Пользователю (пассажиру) необходимо пройти регистрацию в данном приложении для получения своего личного кабинета, в котором он указывает номер своей банковской карты, с которой и происходит пополнение и оплата за проезд посредством считывания QR-кода, который отображается в приложении, сканером, расположенным в автобусе.

«В данный момент программа работает и обновляется в тестовом режиме, происходит настройка чувствительности сканера для оплаты. Владивостокцы уже пробуют скачать приложение и проверяют функции бесконтактных платежей в автобусах, оборудованных такими устройствами. В компанию уже приходят письма с пожеланиями от пассажиров. Мы приветствуем обратную связь и хотим услышать еще больше комментариев и предложений. Также мы были бы очень рады замечаниям и пожеланиям от пассажиров для лучшей работы системы и максимального удобства. Просим присылать комментарии на почту: MD@oxypay.ru», - поясняет Михаил Гриненко.

ОхуPay на стороне перевозчика включает в себя планшет со встроенным сканером. Это то самое устройство, которое уже мы видим в автобусах MAN. До конца года в систему будет интегрирована функция мониторинга движения. Так пассажир, совершив оплату, выйдя из автобуса, «смахнет» с экрана страницу оплаты, и перейдет в раздел поиска графика маршрутов ВПОПАТ №1, а в дальнейшем и всех маршрутов транспорта Владивостока. Там можно будет увидеть время прибытия ближайшего автобуса, возможное опоздание. Данная система мониторинга основана на собственной разработке южнокорейской компании.

Водителю также будет доступна функция мониторинга. Он будет видеть дистанцию до своего коллеги, время начала старта, период отставания, общее расстояние в пути, количество транзакций по безналичной оплате и т.д.

Резонный вопрос может появиться у тех, кто не имеет смартфона. «Наличная оплата за проезд останется путем оплаты через кэшбокс. Еще один из возможных дополнительных вариантов, - уточняет Михаил Гриненко - продажа проездных на несколько поездок (без возможности пополнения)». Такой билет с нанесенным QR- кодом будет в наличии у водителя. Проездной также надо поднести к сканеру-планшету, на экране устройства будет видно количество оставшихся поездок.

Новая модель кэшбокса уже адаптирована под гибкое изменение тарифа, улучшены его технологические возможности. В то время как функционал кэшбокса останется прежним -оплата проезда монетами и купюрами с возможностью получения сдачи. В компании «ГТС» надеются, что наряду с МПВ ВПОПАТ №1 постепенное подключатся к взаимодействию и переходу на комплексную систему оплаты проезда все перевозчики Владивостока, а в дальнейшем и другие их приморские коллеги.

«Мы полагаем, что сотрудничество с южнокорейской компанией окажется успешным, и внедрение современного способа оплаты проезда скажется положительно и на работе водителей, наличные средства по возможности будут исключены из оборота. Таким образом, оплата за проезд станет, что называется «прозрачной», поможет более ясному пониманию экономики пассажирских перевозок, позволит планировать обоснованную корректировку тарифов», - замечает заместитель начальника управления по работе со СМИ администрации города Владивостока Марина ИВЛЕВА.

«Мой дельфин» не вынес пробок

Но до перехода к полноценным «умным технологиям» во всех сферах городской жизни еще далеко. К сожалению, спустя четыре года после запуска был закрыт проект «Мой дельфин». Одноименная пластиковая карта, которую эмитировал банк «Приморье», позволяла безналично и со скидкой в 50 копеек оплачивать проезд во всех автобусах краевого центра. Она совмещала в себе и другие функции пластиковой карты, позволяла оплачивать коммунальные платежи, мобильную связь, давала возможность школьникам расплачиваться в школьных столовых.

Как удалось выяснить Деловой газете «Золотой Рог», проект был изначально малорентабельным. Хотя финансовых средств на его внедрение ушло немало. Практически на всех автобусных остановках были установлены банковские киоски для пополнения карты, и осуществления платежей. Автобусные компании очень неохотно шли на сотрудничество, но в итоге платежные терминалы безналичной оплаты были установлены в каждом автобусе во Владивостоке, и почти в каждой школе ученикам выдали именные карты «Мой дельфин» с согласия родителей. В итоге объемы оплаты в транспорте оказались не велики, и другие платежные операции, которые совершали дети в школе, или граждане, оплачивая другие услуги по карте, не смогли покрыть те расходы, которые нес на своих плечах банк.

Есть информация, что руководство одной из частных компаний, осуществляющей пассажирские перевозки во Владивостоке также решилось установить терминал безналичной оплаты в одном из своих автобусов, но это скорее исключение, чем правило.

Что уже имеем

Но «умные» технологии все же проникают на рынок Владивостока. Хотя сегодня только такси «Сатурн» призналось в возможности установки приложения компании на смартфон и оплаты поездки с карты, привязанной к телефону. Руководитель розничного бизнеса ВТБ в Приморском крае Александр ВЯЛКОВ подтверждает, что у большинства крупных служб такси есть возможность безналичной оплаты по карте через интернет-эквайринг в мобильном приложении такси. Терминал банка в этом случае не нужен.

Дальневосточный банк активно продвигает топливную карту «Семейная» совместно с «Роснефтью», а также аналогичный кобрендовый проект с картой МИР. Пробует себя на Дальнем Востоке в сфере кампусных или ученических карт БинБанк. В проекте по внедрению банковской карты «Юниор» участвуют пять средних школ Владивостока: №23, №25, №50, №74 и № 79 в п. Трудовое. Ученики общеобразовательных школ в рамках кампусного проекта получили 5 тыс. карт «Юниор» (платежная система MasterCard), а их родители и учителя - дебетовые карты. Карта поддерживает технологию бесконтактной оплаты и одновременно становится пропуском для детей в школу (в каждой школе устанавливаются турникеты).

По информации Деловой газеты «Золотой Рог», подобные проекты успешно реализуют и наши географические соседи. Кампусные карты выданы в крупнейших вузах Хабаровского края и Амурской области: Амурском государственном университете (АМГУ) и Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ). В сентябре прошло первое зачисление стипендий на карты 1,5 тыс. студентов этих вузов. Такие карты также совмещают в себя функции пропуска в ВУЗы и платежного инструмента на базе MasterСard с технологией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки в одно касание - картой или смартфоном.

В ДВФУ подобный проект был запланирован к запуску в 2011-2013 гг., он был анонсирован при содействии одного из крупнейших банков, но затем свернут без объяснения причин. Со стороны кредитной организации было все готово, и карты с фотографиями студентов и преподавателей выданы на руки его владельцам. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», именно злоупотребления, касающиеся этого проекта, стали причиной смены ректора университета на острове Русском.

Так что более умных и повсеместно доступных технологий остается ждать. Хотя, по оценке директора по продажам платежных решений компании Uniteller (Москва) Дмитрия ЛЕМАЧКО, они окажутся очень уместными в столь активно развивающемся городе как Владивосток. И нас не обойдут мимо парконы, где расплачиваются специальными картами - разговоры о платных парковках на центральных улицах ведутся уже давно.

Яна МАЛЬЦЕВА.