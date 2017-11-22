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Новогодние ставки серьезно ударят по кошелькам приморцев
Потребительские цены на бензин в России в период с 8 по 13 ноября выросли на 0,1% после пяти недель стабильности, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Цены на дизельное топливо подскочили сразу на 0,9% после роста на 0,4% неделей ранее и двух недель роста по 0,3% до этого. Опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» операторы топливного рынка Приморья не видят потенциала для взрывного роста цен. Как минимум, до наступления 2018 года, когда вступят в силу новые правила взимания налогов и индексации акцизов.
По данным Росстата, с начала года бензин подорожал к 13 ноября на 5,5%, дизельное топливо - на 6,1% при общей инфляции в 2,0% за этот же период. Таким образом, рост цен на бензин за период с начала года опережает инфляцию почти в три раза.
Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 13 ноября составила 38,39 рубля (7 ноября - 38,37 рубля), в том числе марки А-76 (АИ-80) - 34,84 рубля (также 34,84 рубля), АИ-92/93 - 37,30 руб. (37,28 рубля), высокооктанового (АИ-95 и выше) - 40,35 рубля (40,33 рубля). Дизтопливо 13 ноября стоило в среднем 39,00 рубля за литр (7 ноября - 38,67 рубля).
Производство бензина в России с 6 по 12 ноября снизилось в сравнении с предыдущим периодом на 4,5% - до 712,2 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива упал на 2,6% - до 1 млн 428 тыс. тонн.
На прошлой неделе Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий особенности взимания ряда налогов и индексирующий ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и легковые автомобили в 2018-2020 годах.
Акцизы
Закон предусматривает увеличение с 1 января 2018 года ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо на 50 копеек в расчете на 1 литр и на 50 копеек с 1 июля 2018 года.
Меняются ставки акцизов для легковых автомобилей: для автомобиля с мощностью двигателя свыше 200 л.с. и до 300 л.с. включительно ставка составит 714 рублей за 1 л.с. с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года включительно, 743 рубля за 1 л.с. с 1 января по 31 декабря 2020 года включительно, и 773 рубля за 1 л.с. с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года.
Для автомобилей с мощностью двигателя свыше 300 л.с. и до 400 л.с. включительно ставка акциза составит с 1 января 2018 до 31 декабря 2018 года 1,218 тыс. рублей за 1 л.с., с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года она составит 1,267 тыс. рублей за 1 л.с., с 1 января 2020 до 31 декабря 2020 года ставка акциза составит 1,317 тыс. рублей за 1 л.с.
Для автомобилей с мощностью двигателя свыше 400 л. с. и до 500 л. с. включительно ставка акциза составит с 1 января 2018 года до 31 декабря 2018 года 1,260 тыс. рублей за 1 л.с., с 1 января по 31 декабря 2019 года - 1,310 тыс. рублей за 1 л. с., с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года - 1,363 тыс. рублей за 1 л. с.
Для автомобилей с мощностью двигателя свыше 500 л. с. ставка акциза составит с 1 января по 31 декабря 2018 года 1,302 тыс. рублей за 1 л.с., с 1 января до 31 декабря 2019 года составит 1,354 тыс. рублей за 1 л.с., с 1 января 2020 до 31 декабря 2020 года - 1,408 тыс. рублей за 1 л. с.
Транспортный налог
Для легковых автомобилей со средней стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей предусматривается исключение дифференциации размера повышающего коэффициента к транспортному налогу в зависимости от прошедшего с года их выпуска времени, установив единый коэффициент (1,1) для автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 3 лет. Сейчас предусмотрены коэффициенты 1,1, 1,3, и 1,5.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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