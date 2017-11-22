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Приморское золото никому не нужно
Компания из Иркутска не заплатила за лицензию на разработку месторождения
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) повторно выставил на торги участок золота в Приморском крае, не дождавшись оплаты от прошлого победителя, специализирующегося на добыче антрацита. Новый аукцион назначен на 18 декабря, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В сентябре Дальнедра признали ООО «Трансуголь» (Иркутск) победителем аукциона на право разведки и добычи золота на Кривореченском золотороссыпном узле. Компания предложила за лицензию 37,9 млн рублей. Помимо победителя в торгах участвовали еще пять компаний: ООО «Вектор», ООО «Славянская группа», ООО «ИмпЭксСнаб», ООО «ГолдФилд» и ООО «НОРД».
«ООО «Трансуголь» не уплатило за лицензию, и мы ее забрали. Новый аукцион назначен на 18 декабря, заявки принимаются до 1 декабря», - пояснили в отделе геологии и лицензирования департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу по Приморскому краю (Приморнедра).
Начальный размер разового платежа сохранен на прежнем уровне - 2,3 млн рублей. Лицензия выдается сроком на 15 лет.
Кривореченский золотороссыпной узел (россыпи рек Крапивная Падь и Огневка, ручьев Комындов, Малый Комындов, Огоньковый, Порожистый, Син-Ключ, Усин-Ключ, Стариков, Бархатный) площадью 104 кв. км расположен на территории Лазовского района, в верхнем теченим реки Кривая.
Досье "Золотого Рога": ООО «Трансуголь» специализируется на добыче антрацита открытым способом. Учредителем компании является Виктор КУПЧИХИН, которому также принадлежит угледобывающее ООО «Ресурспромснаб». По итогам 2016 года «Трансуголь» получил чистую прибыль в размере 149 тыс. рублей против убытка годом ранее.
Тем временем ООО «Приморвольфрам» получило право разведки и добычи вольфрама и попутных компонентов на участке «Рудопроявление Лазурное» в Приморском крае. Компания предложила за лицензию сроком на 20 лет 1 млн 155 тыс. рублей при начальном размере разового платежа 1,05 млн рублей.
Рудопроявление Лазурное площадью 8,74 кв. км находится на левобережье реки Большая Уссурка в бассейнах нижних течений ключей Ловлягина, Безымянный и Тигриный, в 10 км от месторождения Забытое. Прогнозные ресурсы триоксида вольфрама по рудопроявлению Лазурное апробированы по категории Р2 в количестве 1,7 тыс. тонн при среднем содержании в руде 0,57%.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Приморвольфрам» зарегистрировано в октябре 2013 года в Красноармейском районе. Основной вид деятельности: «добыча руд прочих цветных металлов». Владельцем компании является ООО «Индустриальная компания», которое, в свою очередь, принадлежит АО «Компания «Вольфрам». Той самой компании из Красногорска, которой врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО предложил выступить инвестором переоснащения Лермонтовского горно-обогатительного комбината (ЛГОК),
По словам главы региона, средства инвестора могли бы быть направлены на оснащение ГОКа мощностями для глубокого обогащения вольфрамсодержащей руды.
Досье "Золотого Рога": АО «Компания «Вольфрам» основано в 1997 году, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Уставный капитал – 44,948 млн рублей. Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) принадлежит 33% акций, физлицам - 67%.
Напомним, что производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. В июне 2009 года имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является КГУП «Примтеплоэнерго».
В октябре прошлого года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из бюджета края, ГОК возобновил добычу руды, затем запустил основное производство.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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