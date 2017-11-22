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Приморье все-таки потеряло одну из крупнейших компаний региона
Одна из крупнейших рыбопромышленных компаний Приморья, имя которой часто вспоминается в связи с началом политической карьеры Сергея ДАРЬКИНА, все-таки перебазировалось на Камчатку, сменив юридический адрес с Владивостока на Петропавловск-Камчатский. И на учете ООО «Ролиз» уже стоит в инспекции Федеральной налоговой службы по г.Петропавловску-Камчатскому, а не в инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Владивостока, как было ранее.
Единственным учредителем «Ролиза» на данный момент выступает АО «Норебо Холдинг» (Мурманск). Управляющей компанией «Норебо Холдинг» выступает ООО «УК Норебо», полностью принадлежащее Виталию ОРЛОВУ, долларовому миллиардеру по версии Bloomberg. В состав группы «Норебо» входят крупные рыбодобывающие предприятия Северо-Запада и Дальнего Востока, торговые предприятия, осуществляющие продажу рыбопродукции холдинга в России и за ее пределами, рыбоперерабатывающая фабрика и грузовой терминал с морозильными складами и причальными линиями, а также компании, осуществляющие административное управление активами холдинга.
Возглавляет ООО «Ролиз» Александр ИСАКОВ, он же глава коллегиального исполнительного органа АО «Акрос» и генеральный директор ООО «Магадантралфлот».
Напомним, что ООО «Ролиз» (ранее - ЗАО) первенствовало в рейтинге крупных и средних предприятий рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год, а вслед за ним расположился нынешний актив Сергея Дарькина - ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Находка).
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», АО «Норебо Холдинг» в феврале 2017 года учредило во Владивостоке АО «Норебо Азия» (Владивосток), генеральным директором которого первоначально был назначен Андрей ОВЧИННИКОВ, бывший гендиректор ООО «Ролиз», ООО «Восточный берег» и ЗАО «Порт-Диомид» (все - Владивосток). В настоящее время «Норебо Азия» возглавляет Юрий САЦКИЙ.
ООО «Ролиз», в свою очередь, является единственным учредителем ООО «Ролиз Трейд», ООО «Восточный берег», ООО «Рыбозавод Каменский» (все - Владивосток), ЗАО «Торговый дом «Морские ресурсы» (Москва), ООО «Аринга» и ООО «Тарако» (оба – Камчатский край) и ряда других компаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА.
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