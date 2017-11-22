Рыбу в Приморье пустят с молотка

Очередной проект рыбной биржи, по мнению экспертов отрасли, может оказаться прожектом

На прошлой неделе администрация Приморского края заявила о реализации проекта по созданию аукционного дома. Как сообщает официальный сайт primorsky.ru, на создание аукционного дома в Приморье инвесторы направят 1,1 млрд рублей.

Информация появилась после того, как врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству (ФАР) России Петром САВЧУКОМ, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития рыбной отрасли в регионе. Именно в ходе этой встрече и шла речь о создании рыбного аукционного дома.

«Аукционный дом позволит привлечь в край огромное количество иностранных партнеров, а также эффективно и с максимальной отдачей использовать богатые рыбные ресурсы региона», – уверен Петр Савчук.

Инициативы регулятора по созданию российской аукционной системы, в том числе электронных торгов, отраслевое сообщество наблюдает уже не первый год. Впервые о рыбной бирже заговорил бывший руководитель ФАР Андрей КРАЙНИЙ. И он же указал слабые места этих проектов.

Основная болевая пята - это невозможность участия регулятора в реализации проекта. ФАР - это орган власти и в его функции не может входить создание дополнительных каналов сбыта для коммерческих компаний. Нет такого государственного задания и принятой государственной программы по развитию отрасли. А раз нет задания, то и государственное финансирование также не предусмотрено.

Между тем, риторика по рыбной бирже со стороны регулятора поднимается постоянно. Безусловно, отраслевой опыт отдельных руководителей ФАР позволяет вполне компетентно прорисовывать структуру организации торгов, в том числе через создания коммерческого предприятия, но это должно быть рассмотрено исключительно как частное мнение спикеров, которые рассуждают на тему бизнес-процессов в рыбной отрасли.

Однако все чаще риторика начинает призывать к переходу на частно-государственное партнерство. Причем есть два варианта сотрудничества. Это создание некой государственной системы на федеральном уровне, и создание аукционных площадок в рамках реализации рыбопромышленного кластера на Дальнем Востоке.

Спекуляции на тему кластера в Приморском крае обошлись местному бюджету в 39 млн рублей. Эти деньги были отданы японской компании за 300 страниц труда, которым никто не воспользовался. Поэтому информацию о том, что Приморский край готов выступить оператором аукционного дома отраслевое сообщество восприняло с настороженностью.

Напомним, что согласно официальному сообщению «доля региона как оператора аукционной площадки должна составлять 30%». Правда, какое юридическое лицо будет оператором, не сообщается.

В общем, после появления этой информации остается только гадать, что имелось в виду. Либо создание непрофильного для администрации ГУП, либо ФГУП или акционерного общества, либо программного продукта в виде электронной информационной системы. Если речь идет о создании предприятия, где администрация края будет одним из собственников, то разрешено ли субъекту федерации участвовать в проекте с иностранцами?

Необходимо ли участие государства в реализации подобных проектов? Ответ на этот вопрос все время меняется. Есть те, кто считает, что без государственной поддержки этот канал сбыта в отрасли не будет работать. Но ведь активное муссирование темы электронной рыбной биржи уже привело к движению в регионах. Во Владивостоке три года работает площадка «Дальневосточного аукционного рыбного дома». Название этой площадки несколько раз менялось, но этот проект продвигает одна группа бизнеса. Причем, бессменный идеолог рыбной биржевой торговли в России Сергей Лелюхин уже долгое время продвигает идею государственной поддержки рыбной биржи. Однако информацией про аукционный дом не располагает.

«Мне не известны конкретные параметры проекта. Сложно сказать, может администрация Приморского края стать оператором или нет, - говорит генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей Лелюхин. - Сегодня биржевая торговля - это самый рыночный механизм сбыта. Он исключает сговор продавцов и открывает дорогу иностранным покупателям. У нас есть подписанные соглашения с корейскими компаниями, которые представляют нас в своей стране. На ВЭФ в этом году мы провели торги в рамках стенда Росрыболовства. Торги проходили на площадке Биржи «Санкт-Петербург», было выставлено 7,2 тыс. тонн рыбопродукции свыше 90 наименований. Участвовало порядка 30 компаний - как покупателей, так и производителей. Цены очень демократичные, например, рыбные консервы - от 25 рублей за банку. А капсулированный рыбий жир у нас вообще стоил втрое дешевле, чем в Корее».

Биржевая площадка вызвала всплеск интереса со стороны деловых кругов Японии, Китая и Республики Корея. Уже после окончания ВЭФ целая серия деловых встреч с представителями бизнеса этих стран прошла в офисе «Дальневосточного аукционного рыбного дома». Биржа - это универсальный мировой инструмент, за рубежом хотят приобретать рыбу и морепродукты цивилизованно, по прозрачным схемам, в том числе через биржевые торги. Представители соседних азиатских стран заинтересованы не только в покупках на российской бирже, но и в развитии сервиса этой площадки: в частности, чтобы она распространялась на территорию Республики Корея.

Все же проект развивается не так стремительно, как ему пророчили на этапе создания. По словам представителя компании «Корякморепродукт» Евгения ТКАЧЕНКО, а именно его компания была первой, кто стал продавать часть своей рыбной продукции через биржу, рыбаки пока не хотят заключать сделки по продаже на бирже. «Причина в том, что рыбный рынок - это всегда качели. Многие предприятия не хотят показывать своих покупателей. Есть вопросы и по финансовой прозрачности сделок. Часть российской рыбы продается за наличные деньги, а прояснение моментов с декларацией валютной выручки в ближайшее время может серьезно осложнить деятельность многим компаниям».

Как ни странно, несмотря на нежелание рыбаков идти на биржу, утверждения о том, что биржа - это самый рыночный механизм торгов во всем мире, продолжают тормошить отраслевое сообщество. И здесь все чаще слышатся призывы законодательно обязать продавать часть рыбы через электронные торги. Периодически после особо влиятельных просьб, отдельные партии товара появляются на площадке. Так, например на ВЭФ, Корейская компания JISUNG CO приобрела у ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» 100 тонн командорского кальмара. А компания «ТРК Океан» купила 100 тонн живой спизулы у сахалинского ООО «Южный терминал», нашлись покупатели и 100 тонн кеты.

Пока продукция уходит к покупателям по закрытым от широкой общественности бумажным договорам, в Приморье все же инфраструктура реализации и логистики развивается. Резидент Свободного порта компания «Владивостокский рыбный терминал» строит холодильник на 50 тыс. тонн, с помещениями, где можно будет проводить аукционы по минтаю. Компания «Доброфлот» отстраивает логистику нового вида продукции - пресервы «иваси». Все проекты реализуются как предпринимательская инициатива, и нет попыток подменить зону ответственностью бизнеса, ответственностью государства.

Дискуссия об участии государства в этом проекте может быть связана также с желанием ФГУП «Нацрыбресурс» стать федеральным оператором электронных торгов. Идея обязать реализовывать часть продукции через биржу окончательно не списана с повестки дня. И, возможно, именно частные проекты, которые сегодня реализуются, могут спасти отрасль от лоббистов электронных торгов. Как заметил один из рыбопромышленников на рыбном конгрессе, где эта тема активно обсуждалась, самый рыночный механизм в отрасли пытаются внедрить с помощью административного ресурса.

Юрий МОРОЗОВ.