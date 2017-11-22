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"Михайловский бройлер" ловит "Дальневосточную птицу"

22 Ноября 2017, 09:50 | Приморье

Входящее в сферу бизнес-интересов опального бизнесмена Игоря БОРБОТА ЗАО «Михайловский бройлер» (Артем, ранее - крупнейший производитель мяса птицы в ДФО) пытается взыскать с ООО «Дальневосточная птица» 114,647 млн рублей долга. Пикантность ситуации в том, что ООО было создано на фоне банкротства «Михайловского бройлера» и на его базе. При этом одним из основных кредиторов «Михайловского бройлера» вместо Газпромбанка может стать физическое лицо.

Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», ЗАО «Михайловский бройлер» обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края. Компания пытается взыскать долг по договору аренды имущества от 1 октября 2016 года за период с октября 2016 года по июнь 2017 года.

Досье "Золотого Рога": В структуру группы компаний «Михайловский бройлер» (головная компания – ЗАО «Михайловский бройлер», зарегистрировано в качестве юридического лица 29 октября 2002 года) входили АО «Торговый дом «Михайловский», АО «Продис» (Владивосток, официальный дистрибьютор «Михайловского бройлера») и три птицефабрики: «Михайловская», «Надеждинская» (обе - Приморский край) и «Хабаровская» (Хабаровский край). В целом предприятия могут выпускать 45 тыс. тонн мяса птицы в год. География поставок продукции фабрики включала Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую и Амурскую области, Еврейскую автономную область, Якутию.

Определением суда от 11 сентября исковое заявление было оставлено без движения в связи с нарушением требований арбитражного процессуального кодекса. Затем суд вернул заявление истцу, разъяснив, что «возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению с таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения».

51% акций ЗАО «Михайловский бройлер» принадлежит ЗАО «Компания Владивосток Девелопмент», структуре, аффилированной с Игорем Борботом. Доля прямого владения Игоря Викторовича, по последним доступным данным, составляла 55,42% акций, доля косвенного владения – 38,26% Бизнесмен в настоящее время находится в США и ожидает рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд рублей при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Отметим, что Игорь Борбот зашел в свое время на лежащий на боку «Михайловский бройлер» с благословения тогдашнего губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА, после чего предприятие поступательно развивалось. Бизнес начал рушиться с началом проблем у г-на Борбота, при этом топ-менеджмент предприятия столкнулся с трудностями при кредитовании. 

Процедура банкротства «Михайловского бройлера» началась в июне 2016 года с введением наблюдения по заявлению Газпромбанка. Решением от 27 декабря 2016 года ЗАО было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначена Анна БАДЮКОВА, ранее временный управляющий должника.

Весной 2015 года активы «Михайловского бройлера» перешли под контроль структур экс-депутата Госдумы Эдуарда ЯНАКОВА, а через год на их базе были созданы две новые компании - ООО «Дальневосточная птица» (дата регистрации - 8 июня 2016 года) и ООО «Торговый дом «Дальневосточная птица» (31 мая 2016 года). Уставный капитал обеих компаний – 10 тыс. рублей, адрес - г. Владивосток, ул. Фонтанная, д. 3, каб. 2. Генеральным директором новых компаний является Михаил ЕФИМЕНКО, а единственным владельцем – Александр ЛОСКУТОВ (1% напрямую, 99% через ООО «Оркитмил»). После регистрации новых компаний на рынок вышла продукция под маркой «Дальневосточная птица».

За «Михайловским бройлером» в настоящее время числятся лишь две компании – ООО «Агро холдинг Восточный» (Владивосток) и ЗАО «Хабаровский бройлер» (Хабаровск, создано в 2007 году на базе птицефабрики в пос. Берёзовка Хабаровского края).

Отметим, что 30 ноября Арбитражный суд Приморского края должен рассмотреть ходатайство о процессуальном правопреемстве, согласно которому Юрий ФЕДОРЕЦ просит произвести замену кредитора с АО «Газпромбанк» на себя с суммой требований 43,779 млн рублей.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», Юрий Федорец является гендиректором и единственным владельцем ООО «Инотехстрой» (Владивосток). Среди его активов также 3,86% акций АО «Находка Марин Партнерс» (Москва).

Остается напомнить, что в декабре прошлого года АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и японские компании Mayekawa и Marubeni подписали в Токио соглашение по расширению производственных мощностей «Михайловского бройлера» и организации экспорта в страны АТР. Чью курицу распробовали японцы, остается только догадываться.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: михайловский бройлер  дальневосточная птица 



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