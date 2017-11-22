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ВМТП обозначил приоритеты развития
Встреча с представителями транспортных и экспедиторских компаний, сотрудничающих с ВМТП, прошла под знаком конструктивного диалога
ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) ценит мнение каждого участника рабочего процесса в порту и гибко реагирует на пожелания клиентов в рамках выстраивания комфортных условий работы. Такое мнение можно было сделать по итогам традиционной встречи топ-менеджеров стивидора с клиентами, состоявшейся 15 ноября. Немаловажно, что в мероприятии также приняли участие представители Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), от взаимодействия с которым во многом зависит скорость оформления грузов, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
В ходе встречи с представителями транспортных и экспедиторских компаний, сотрудничающих с ВМТП, менеджеры порта подвели промежуточные итоги работы за 2017 год и обозначали основные направления развития на 2018 год.
Первый вице-президент FESCO Владимир КОРЧАНОВ, открывая встречу, отметил, что конструктивный диалог стивидора с партнерами, ведущийся уже на протяжении нескольких лет, помогает оперативно решать большинство проблем, неизбежно возникающих в процессе рабочего процесса.
В ходе встречи сотрудники ВМТП рассказали об основных изменениях, произошедших в порту. Так, в 2017 году за счет оптимизации существующих площадей с 15 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнеры) до 18 тыс. TEU были увеличены ёмкости складов и с 12 тыс. тонн до 16 тыс. тонн – мощности единовременного хранения зерновых. С 13 до 11 суток был сокращен средний срок нахождения контейнера в порту, кроме того были приобретены 11 единиц новой перегрузочной техники.
В рамках транспортных сервисов FESCO Владивостокский морской торговый порт сократил срок ожидания погрузки в порту. Например, на Москву транзитное время нахождения контейнера в ВМТП составляет – 2-3 суток, на Новосибирск и Екатеринбург – 5-6 дней. Такие показатели достигнуты благодаря увеличению количества числа контейнерных поездов и сокращению сроков портовых операций.
Снижение срока ожидания погрузки в ВМТП, сокращение транзитного времени по железной дороге и оптимизация документооборота при таможенном оформлении являются частью проекта FESCO «Шанхай-Москва за 20 дней», цель которого – сделать доставку из портов Китая в европейскую часть России за это время новым стандартом качества для транспортной отрасли.
В марте 2017 года для работы со сборными контейнерными грузами был запущен специализированный склад консолидации грузов (Container Freight Station, CFS) площадью 9 тыс. кв. м. Для его работы была внедрена профильная информационная система и приобретена специализированная перегрузочная техника. Клиенты в свою очередь отметили удобство CFS-сервиса при работе с небольшими партиями товаров, прибывающими в порт из стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВМТП представил также целый ряд новых IT-решений, направленных на повышение качества клиентского сервиса и сокращение сроков портовых операций. В первом квартале 2018 года предприятие планирует полностью обновить все информационные системы, перейти на 1С ERP (единая учетная система) и модернизировать личный кабинет. Уже реализованные IT-решения, такие как online-сервисы «Удаленное закрытие склада», «Предварительное таможенное информирование», «Электронный документооборот», SMS-уведомления об операциях с контейнерами, позволяют сделать взаимодействие клиентов с портом быстрее и удобнее.
В настоящее время ВМТП проводит оптимизацию работы досмотровой площадки. Прием заявок на досмотр и взвешивание проходит в круглосуточном режиме, закуплена новая погрузочная техника, установлено дополнительное весовое оборудование, модернизирована система видеонаблюдения, сокращены сроки проверки контейнеров до 1-2 дней. В краткосрочной перспективе ВМТП намерен достичь срока «день в день» при постановке контейнера. В 2018 году ВМТП планирует строительство новой современной площадки таможенного досмотра.
Наряду с модернизацией портовой инфраструктуры и сокращением сроков всех операций, основным приоритетом на 2018 год ВМТП определил создание образцового клиентского сервиса. Уже запущен единый канал обратной связи о качестве работы – электронная почта box@fesco.com, а сервисный колл-центр порта переведен в круглосуточный режим работы.
В конце встречи по традиции состоялось награждение клиентов и партнеров ВМТП. Так, ООО «МАЭРСК» признано лучшим в номинации «За расширение горизонтов» (за географическое разнообразие морских маршрутных направлений). ЗАО «ФЕТЭКСИМ» отмечено в номинации «Универсальный клиент» (за доверие в обработке любых видов грузов), ЗАО «ТФМ Маритайм» в номинации «Очень долго вместе» (за многолетнее плодотворное сотрудничество в любых рыночных ситуациях). Номинацию «Стабильный клиент» (за обеспечение порта стабильным грузопотоком в любых рыночных ситуациях) возглавило ООО «Востокцемент». Список награжденных также пополнили ОО «ФИТ» (номинация «Совместное развитие»), ООО «ВЛ Лоджистик», ООО «Фаркастер», ООО «Эстив», ООО «Глобал-Транс», ООО «Бизнес Мастер Логистик», ООО «Мир детства», ООО «Транзит», ООО «Экспедитор», ООО «Навиния» и ООО «ЭфЭмДжи Владивосток».
Сергей КУЗЬМИН.
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