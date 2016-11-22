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Во Владивостоке начали торговать алмазами оптом
22 ноября начались первые регулярные торги алмазным сырьем в Евразийском алмазном центре (ЕАЦ) во Владивостоке.
На торги выставлено 100 кг алмазов (0,5 млн карат) мелких размеров и алмазов категорий Boart, Boart&Drilling, представляющих интересы как для ограночной, так и для инструментальной промышленности. К торгам, итоги которых будут подведены через неделю, допущены 23 компании из стран АТР и России, сообщили "Дальневосточному капиталу" организаторы торгов Единой сбытовой организации АЛРОСА.
Евразийский алмазный центр, по словам его генерального директора Евгения САЧКОВА, является прежде всего логистическим предприятием, функции которого - международные перевозки, хранение и оформление драгоценных грузов. Для этого на территории старого аэропорта Владивосток в короткий срок созданы все условия – от строительства современного хранилища до организации специального таможенного поста (второго в России, созданного по Указу Президента РФ), склада временного хранения, представительства Гохрана России. В перспективе здесь появится филиал пробирной палаты.
Выбор площадки для организации ЕАЦ рядом с действующим аэропортом, по существу являющейся частью его инфраструктуры, позволяет существенно снизить риски транспортировки ценного груза и стоимость его доставки, что выгодно прежде всего для самих покупателей.
21 ноября Евразийский алмазный центр официально стал резидентом Свободного порта Владивосток, сотым по счету, получившим этот статус. Это открывает совершенно новые возможности для создания на его базе промышленного парка для гранильных и ювелирных компаний, которые смогут воспользоваться преференциями СПВ.
Напомним, накануне Восточного экономического форума АЛРОСА провела во Владивостоке первые пробные торги, на которые были выставлены 19 алмазов (19 лотов) общей массой 1 098 карат. Самый крупный алмаз, представленный на аукционе, имел массу 401,97 карата. Помимо этого на площадке, организованной на о. Русском, прошел бриллиантовый тендер, на котором было представлено 28 бриллиантов. Из них 5 камней имели массу более 5 карат. 18 камней - фантазийно-окрашенных. Самый крупный бриллиант круглой огранки имел массу 40,25 карата. В аукционе приняли участие 30 компаний из Китая, Израиля, Индии, США, Бельгии и России. Тогда при стартовой цене алмазного товара $12 млн, АЛРОСА выручила $18 млн, а самый дорогой алмаз ушел за $3,6 млн.
На сегодняшние торги приглашены более 20 компаний, представляющих в основном традиционных оптовых покупателей АЛРОСА. В перспективе планируется, что во Владивостоке ежеквартально будут проходить торги алмазами особо крупных размеров.
На площадке ЕАЦ открыто представительство якутского Алмазэргиэнбанка, который планирует стать финансовым партнером для компаний, желующих открыть свои производства под эгидой центра.
Лариса ЛАРИНА.
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