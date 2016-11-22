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Бизнес-школу для студентов Дальнего Востока открыл Сбербанк
100 студентов экономических вузов региона Хабаровска и Владивостока стали участниками образовательной программы Сбербанка. Будущих финансистов ожидают погружение в основы банковского бизнеса и проектной деятельности, тренинги, позволяющие развить лидерство, умение мыслить системно и стратегически, работать в команде, а также креативность, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Всего заявки на обучение в бизнес-школе подали 170 ребят. По итогам конкурса было выбрано 100 студентов. Они и стали участниками проекта, первый модуль которой – «Личная эффективность», финиширует уже в мае 2017 года.
Все занятия будут вести сертифицированные бизнес-тренеры Центра обучения Сбербанка, собщили "Золотому Рогу" в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.
Основные цели проекта – дать будущим банкирам и бизнесменам полезные для выбранной профессии навыки, познакомить их с современным миром бизнеса и научить работать в постоянно меняющихся условиях.
Управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Сергей Юрченко в своем обращении к студентам из Хабаровска подчеркнул, что направленность программы обучения – это, прежде всего, современные тренды банковского бизнеса.
- Фундаментальные науки, которые изучают в вузах, не до конца соответствуют требованиям, предъявляемым сегодня работодателями. Устраиваясь на работу, вы обладаете хорошими знаниями об экономике и высшей математике, но есть и другие, не менее важные компетенции - эмоциональный интеллект, умения качественно делать презентации, правильным образом структурировать свои мысли. Важно понимать, что такое тайм-менеджмент - ведь мы живём в эпоху, когда ежедневные перемены затрагивают каждую область нашей жизни, и успеть за ними далеко не просто. Очень важно, чтобы мысли, которые рождаются в ваших головах, претворялись в прекрасные дела и поступки. Мы наполнили эту учебную программу не просто учебным материалом, а жизненно необходимыми знаниями, которые нужны и для бизнеса и для вашего личностного роста.
Как отметил заместитель Председателя Дальневосточного банка – управляющий Приморским отделением Андрей Жарский:
- Мы будем работать с самыми интересующимися и развивающимися студентами Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Бизнес-школа даст им дополнительные интересные предметы, как технические из области hard skills, так и интересные курсы soft skills. Все это поможет ребятам лучше понять себя и получить современные навыки: умение достигать целей, коммуницировать, вести проекты и переговоры.
На фото: Сергей Юрченко с участниками программы из Хабаровска.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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