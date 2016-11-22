Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее

Уход с авиационного рынка первой частной авиакомпании страны «Трансаэро» до сих пор аукается дальневосточникам, которые весь прошлый год переплачивали за авиабилеты в Москву, а то и вовсе были вынуждены оставаться дома из-за отсутствия свободных мест на борту самолетов. Составить конкуренцию «Аэрофлоту» призван был выход на популярный маршрут двух новых перевозчиков в лице «ЮТэйр» и «ВИМ-Авиа», но первичный энтузиазм этих авиакомпаний разбился об ожидаемую преграду в лице низкой загрузки рейсов на фоне так называемых «плоских тарифов» «Аэрофлота».

Конкурировать с крупнейшей авиакомпанией страны в части ценообразования и комфорта новые перевозчики ожидаемо не смогли, поэтому предпочли быстренько свернуть программу полетов, минимизируя потери. На прошлой неделе стало известно, что «ВИМ-Авиа» прекратила выполнение регулярных рейсов Владивосток - Москва - Владивосток, возобновленных 22 октября. Уже 16 ноября пассажиров с билетами «ВИМ-Авиа» пересаживали на рейсы других авиакомпаний.

Досье "Золотого Рога": По итогам января - августа 2016 года крупнейшим авиаперевозчиком страны остался «Аэрофлот». По данным Росавиации, он перевез более 19 млн человек, что выше уровня прошлого года на 10%. Второе место теперь занимает входящая в группу S7 авиакомпания «Сибирь»: она перевезла 6,5 млн человек, показав рост почти на 20%. Третье место заняла авиакомпания «Россия», которая показала рост на 15%, перевезя более 5 млн человек. К сентябрю 2015 года в парке компании «Трансаэро» было более сотни самолетов. Их техническое состояние после поступления к лизингодателям неоднократно подвергалось критике. Глава Сбербанка Герман ГРЕФ говорил, что авиакомпания так эксплуатировала суда «Сбербанк Лизинга», что «они были абсолютно в непригодном состоянии». В итоге на восстановление лайнеров было потрачено $19 млн.

«Трансаэро» подставила подножку

К росту цен и дефициту авиабилетов на Дальнем Востоке привело банкротство «Трансаэро», которая обладала большим парком широкофюзеляжных лайнеров и большими провозными емкостями. Увы, но заменить полностью и сразу все те объемы воздушных перевозок, которые выполняла «Трансаэро», было невозможно.

После остановки работы «Трансаэро» единственным перевозчиком, который выполнял беспосадочные рейсы Владивосток - Москва остался «Аэрофлот». Чуть позже на рынок вышла авиакомпания «Россия», получившая часть авиапарка «Трансаэро», в том числе «Боинги», летавшие на Дальний Восток.

Досье "Золотого Рога": В конце марта «Аэрофлот» сообщил о начале полетов новой объединенной авиакомпании «Россия», созданной на базе дочерних перевозчиков группы - «Донавиа», «Оренбургские авиалинии» и одноименной «России» (базовый перевозчик аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково»). Группа «Аэрофлот» планирует за два года перейти на новую структуру и сократить количество перевозчиков до четырех. Группа будет поделена на три сегмента: премиальный, который займет собственно «Аэрофлот», средний, который будет представлен дальневосточным перевозчиком «Аврора» и региональной объединенной компанией «Россия», и лоукост (авиакомпания «Победа»).

Власти регионов ДФО в конце 2015 года жаловались вице-премьеру по Дальнему Востоку Юрию ТРУТНЕВУ на то, что после ухода «Трансаэро» «Аэрофлот» и другие компании не смогли заместить выпавшие провозные емкости и цены на авиабилеты рванули вверх.

«Сегодня (на 26 октября 2015 года. – Прим. авт.) выполняется всего два авиарейса во Владивосток из Москвы. При существующем пассажиропотоке этого явно недостаточно. При этом стоимость билетов у единственного перевозчика на данном направлении, при покупке билетов за несколько дней до вылета, возросла от трех до пяти раз. Сейчас авиаперелет по маршруту Владивосток - Москва по приемлемой стоимости занимает 20-25 часов с учетом стыковок», - отмечал губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Буквально на следующий день после заявления приморского губернатора «Аэрофлот» объявил об увеличении провозных емкостей на маршрутах из Москвы в Южно-Сахалинск и Владивосток на 100 мест в каждом направлении в связи с временным дефицитом билетов на ряде дальневосточных направлений. В итоге перевозчик вывел на проблемное направление более вместительные Boeing 777, а затем увеличил частоту полетов.

Призыв SOS сработал, но ненадолго

АО «Международный аэропорт Владивосток» (МАВ) на фоне сложившейся ситуации направило предложение в адрес ряда авиаперевозчиков о запуске рейсов на Владивосток. Призыву властей и аэропорта последовали две авиакомпании: с 16 ноября 2015 года беспосадочные рейсы по маршруту Владивосток - Москва (аэропорт Внуково) трижды в неделю начала выполнять авиакомпания «ЮТэйр», со 2 декабря к ней присоединилась «ВИМ-Авиа» (аэропорт Домодедово). В общей сложности на московском направлении из Владивостока количество рейсов выросло до двадцати в неделю.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» создана в 2002 году. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту Домодедово. Группа «ЮТэйр» включает компании, эксплуатирующие воздушные суда (самолеты и вертолеты), а также предприятия по их ремонту и техническому обслуживанию, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. Ядром группы является авиакомпания «ЮТэйр». Базовым хабом является международный аэропорт Внуково. В парке авиакомпании более 60 самолетов.

Проблема в том, что для новых перевозчиков это направление, традиционно считающееся одним из самых прибыльных внутрироссийских маршрутов, оказалось в новинку, поэтому проблемы с загрузкой их рейсов оказались ожидаемы. На фоне предложения «Аэрофлота» в виде комфортабельных «аэробусов» и «боингов 777» устаревшие самолеты и нерегулярные вылеты рассматривались наиболее денежными пассажирами лишь от безысходности. При этом «ЮТэйр» и «ВИМ-Авиа» осознанно не шли на демпинг, выставляя цены практически на том же уровне, что и «Аэрофлот». В итоге обе авиакомпании были вынуждены прекратить полеты в Москву, при этом «ВИМ-Авиа» не оставляет надежд возобновить полеты уже в марте следующего года.

«Уход «Трансаэро» действительно привел к тому, что на некоторых направлениях конкуренция сократилась, в то же время мы видим, что зачастую уход авиаперевозчиков с тех или иных линий связан с реальным сокращением спроса», - считает руководитель аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег ПАНТЕЛЕЕВ.

Досье "Золотого Рога": Пассажиропоток аэропорта Владивосток в январе - октябре 2016 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,569 млн человек. В том числе на внутренних воздушных линиях обслужено 1,101 млн пассажиров, на международных - 468 тыс. пассажиров. В октябре пассажиропоток возрос на 21% по сравнению с октябрем 2015 года - до 166 тыс. человек. В том числе на внутренних авиалиниях перевезено 119 тыс. человек (рост на 19%), на международных - 47 тыс. человек (рост на 27%). Лидерами по росту пассажиропотока стали направления в Китай (рост на 61%), Южную Корею (рост на 14%) и Японию (рост на 12%).

Сегодня, после ухода «ВИМ-Авиа» беспосадочные рейсы в Москву из аэропорта Владивосток выполняют «Аэрофлот» (дважды в день) и «Россия» (один раз в день). Эксперты отмечают, что в традиционно «низкий» зимний сезон провозных мощностей этих авиакомпаний достаточно, однако будущей весной проблема доступных билетов грозит обостриться, а если ситуация не изменится летом, к третьему Восточному экономическому форуму Приморье вновь может оказаться в авиаблокаде, когда улететь-прилететь из Москвы можно будет только за заоблачные деньги либо с двумя пересадками.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.