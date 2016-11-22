Лоцманов призывают на государеву службу

Минтранс предложил ликвидировать частных морских диспетчеров

Избавить рынок от частных лоцманских компаний предложили в Минтрансе. В ведомстве уверены, что порты России станут привлекательнее для судовладельцев, если руководить движением судов вблизи российских морских портов будут только государственные диспетчеры, а все частные лоцманские компании, предоставляющие капитанам услуги проводников за большие деньги сегодня, уйдут в прошлое, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

По мнению министра транспорта Максима СОКОЛОВА, переход на единую государственную службу в сфере лоцманских услуг в первую очередь позволит снизить тарифы на проводку судов, так как они будут утверждаться государством.

- Это, прежде всего, повысит привлекательность российских портов, - отметил Максим Соколов. – Кроме того, средства, которые зарабатывают лоцманы, смогут идти на развитие всей системы лоцманской проводки и повышение уровня безопасности, особенно в приграничных портах.

Сейчас в России частные лоцманы работают в 15 крупнейших портах с самым оживленным движением, где и имеют возможность хорошо зарабатывать. Однако только 60% вырученных денег (порядка 800 млн рублей в год) идут на зарплаты сотрудникам и развитие лоцманского дела. Остальные же 40% прибыли (320 млн рублей в год) уходят из отрасли. Картина в стиле «кому-то вершки, кому-то – корешки» не устраивает Министерство транспорта.

- Дело в том, что в 90-е годы прошлого века частные компании забрали себе самые прибыльные направления, - заявил Соколов. – Проводка же в так называемых малодеятельных портах осталась за государством. Таким образом, на содержание государственных диспетчеров тратится больше средств, чем они зарабатывают. Поднимать цены в данном случае – плохой выход, ведь судовладельцы могут начать обходить такие порты.

Законопроект о создании единой государственной лоцманской службы уже внесен в правительство. По словам представителя Минтранса, если существующие в данный момент на рынке частные лоцманские компании захотят выжить, им придется войти в состав новой государственной организации.

Напомним, что идея государственного регулирования лоцманской службы в России обозначилась уже давно. По аналогичному принципу в РФ уже ведется управление воздушным и железнодорожным транспортом.

Инициатива Минтранса в Приморье вызвала неоднозначное отношение экспертов отрасли. Так, по мнению президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия МАРТЫНОВА, лоцманы должны быть только государственными.

- Я был очень удивлен, когда в 90-е лоцманское дело перешло в частные руки, которые начали делать бизнес на безопасности, - комментирует Мартынов. – Без лоцмана, само собой, не обойтись, потому частные компании и имеют повод просить за свои услуги крупные деньги. Лоцман несет огромную ответственность за безопасность судна и его экипажа при прохождении трудных морских районов вблизи портов. Если, не дай бог, случится катастрофа, затонет судно, произойдет разлив нефтепродуктов в акваторию, ответственность за это в настоящее время будет нести частная компания. Я думаю, что это неправильно, и полагаться в данном случае хотелось бы больше на государство. В портах Приморья лоцманские услуги очень актуальны: у нас много труднопроходимых районов. Например, заход в залив Золотой Рог сам по себе очень сложный: это зона интенсивного морского судоходства, к тому же здесь мост, постоянно движутся катера.

За государственные лоцманские услуги в Приморских портах отвечает Дальневосточный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт». Как сообщают на сайте ведомства, лоцманская служба Дальневосточного бассейнового филиала состоит из 56 высококвалифицированных лоцманов. Однако, по словам представителей частных лоцманских компаний во Владивостоке, «Росморпорт» не в полной мере справляется с нагрузкой.

- В морском порту Владивосток оказывают лоцманские услуги четыре лоцманские компании (три частные и одна государственная), естественно, что конкуренция высока, - отметил директор ООО «Дальневосточный лоцман» Алексей ЧЕРНОВ. - Государственная компания - ФГУП «Росморпорт» - с нагрузкой по судозаходам справляется с трудом, часто бывает, что лоцмана на судно доставить своевременно не получается по техническим причинам. Это приводит к простою судов и потере времени по своевременной погрузке/разгрузке грузов. В целом затраты на предоставление лоцманских услуг со стороны ФГУП «Росморпорт» превышают доходы, то есть государственная лоцманская компания работает себе в убыток. Причина этому - низкие тарифы на лоцманские услуги. Они не покрывают затраты, и такая ситуация складывается не только в морском порту Владивосток, но и в других морских портах России. Мировая практика показывает, что тарифы на лоцманские услуги в России самые низкие, а тарифы частных лоцманских компаний не являются высокими по сравнению с международным уровнем. Качество же предоставляемых лоцманских услуг у частных компаний на порядок выше, чем у государственных структур (много бюрократической волокиты). Замена частных лоцманов государственными в целом снизит качество лоцманских услуг. К тому же снижение тарифов на лоцманские услуги и замена частных лоцманов государственными не приведут в перспективе к привлекальности порта, а, наоборот, усугубят ситуацию в сфере обслуживания судов. Здесь должна действовать здоровая конкуренция между лоцманскими компаниями независимо от их формы принадлежности, именно конкуренция служит генератором качества лоцманских услуг.

В самом ФГУП «Росморпорт» от комментариев по теме отказались. Зато в диспетчерской ОАО «Находкинский морской рыбный порт» отметили, что не видят разницы в том, какие компании будут отвечать за лоцманское дело в порту.

- В нашем порту работают всего две лоцманские службы – одна из них государственная, ФГУП «Росморпорт», а другая – частная. Обе компании справляются с нагрузкой. С этими компаниями у нас нет договоров или каких-либо коммерческих отношений – они не заходят в порт, а суда сопровождают в акваториях порта. Так что для нас нет особой разницы, будут этим заниматься государственные компании или частные, - ответил главный диспетчер порта.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.