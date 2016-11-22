В Приморье казино заплатило налогов больше, чем пишут СМИ

Глава департамента туризма администрации Приморского края Константин ШЕСТАКОВ прояснил ситуацию:

- С интересом прочитал в деловой газете «Золотой Рог» статью «В Приморье китайцы подсели на слабый рубль» об экономических показателях туристической отрасли (см. «ЗР» №45, стр. 6-7). С большим уважением отношусь к экспертам от отрасли, однако, поскольку ряд приведенных оценок не вполне корректны, считаю необходимым пояснить следующее.

В публикации ставится под сомнение объем налоговых поступлений в бюджет Приморского края от деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Интегрированного развлекательного курорта «Приморье». В первую очередь, я бы хотел обратить внимание экспертов на тот факт, что в случае с налогом на игорный бизнес объектом налогообложения является единица игорного оборудования поставленного организатором азартных игр на налоговый учет. На текущий момент в гостинично-развлекательном комплексе «Tigre de Cristal» установлено 245 игровых автоматов и 67 игровых столов. Ввиду того, что департамент туризма Приморского края является органом управления игорной зоны к нам ежемесячно поступает информация по основным показателям деятельности организаторов азартных игр. Стоит отметить, что от налога на игорную деятельность в бюджет Приморского края за период с октября 2015 года по октябрь 2016 года поступило 130 миллионов рублей. Но если быть точным, в общей сложности за год работы первое в Приморье казино принесло России 448 миллионов рублей налогов и сборов, в том числе НДФЛ, которые платят более 1000 приморцев, получивших здесь работу. Выплата налога на игорную деятельность в краевой бюджет с октября 2015 года по октябрь 2016 года составила 130 миллионов рублей, за 9 месяцев текущего года эта сумма составила 95,2 миллиона рублей.

Отмечу, что игорная зона – не просто казино, а рекреационно-туристический кластер, задачи которого развитие иной развлекательной инфраструктуры. А это значит, что налог на игорную деятельность точно не будет превалирующим в этом курорте.

Относительно данных турпотока в Приморье из соседнего Китая, замечу, что стоимость туристского продукта привлекательна, однако именно наш край лидирует по динамике увеличения турпотока по сравнению с другими регионами ДФО. Что касается туристов из Европы и других регионов то в текущем году стремительная динамика роста турпотока из Германии и Австралии. Рост составил 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по каждому из направлений. Количество туристов, которые прибывают из этих стран, стало исчисляться тысячами, это здорово.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.