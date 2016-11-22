Вытащить Спасск-Дальний из кризиса власти решили за счет предпринимателей

В российских реалиях формирование благоприятного бизнес-климата часто заканчивается, когда возникает необходимость срочно пополнить бюджет. Например, в Спасске-Дальнем спасти городскую казну решили втрое увеличив ставку налога на недвижимость, используемую для ведения бизнеса, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Власти города оправдывают свои действия сложной финансовой ситуацией, а предприниматели уверены, что рост нагрузки сделает их бизнес нерентабельным. Фактически ситуация в Спасске-Дальнем «высветила» несовершенство новой системы расчета налога на недвижимость.

Не рассчитали нагрузку

Напомним, что до 2016 года индивидуальные предприниматели, использующие специальные налоговые режимы, были освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности. Однако после изменений в налоговом законодательстве эту льготу убрали, что поставило вопрос о методике расчета налога на бизнес-недвижимость. На федеральном уровне была определена предельная ставка налога в размере 2% от кадастровой стоимости недвижимости, но муниципалитетам дали право ее менять, увеличивая или снижая таким образом собственные доходы местного бюджета. Этим правом и решила воспользоваться новая администрация Спасска-Дальнего, который на протяжении последних лет едва сводит концы с концами.

В настоящее время в Спасском городском округе действуют следующие ставки налога на недвижимость для физлиц: 0,1% - для объектов стоимостью до 300 тыс. рублей, 0,3% - для объектов стоимостью от 300 до 500 тысяч рублей, 2% - для объектов стоимостью свыше 500 тысяч рублей. Во всех случаях речь идет об инвентаризационной стоимости помещений. В случае принятия новых ставок в 2017 году предприниматели заплатят налог по ставке 0,6% от кадастровой, а не от инвентаризационной стоимости. Получается, что для основной массы ИП вместе с увеличением ставки налога вырастет и сумма, от которой он рассчитывается. И хотя оценку кадастровой стоимости можно оспорить в судебном порядке, это требует большого количества времени и сил при негарантированном результате.

Конфликт возник из-за того, что в своей оценке посильной для ИП налоговой нагрузки городские власти и сами предприниматели разошлись втрое. Администрация настаивает на ставке 0,6% в этом и следующем году, а предприниматели предлагают установить ее на уровне 0,2% с поэтапным повышением до 0,5% к 2020 году. Представители бизнеса ссылаются на падение выручки из-за экономического кризиса и снижения уровня жизни горожан, что подтверждается заметным снижением числа ИП в последние годы: отказаться от этого статуса был вынужден каждый десятый предприниматель. 16 ноября индивидуальные предприниматели Спасска встретились с руководством городской администрации и думы, однако к соглашению стороны так и не пришли.

- Поскольку кадастровая стоимость нашей недвижимости еще неизвестна, мы просим руководство города сохранить нынешние ставки налога хотя бы в будущем году. Иначе суммы будущих начислений могут оказаться непосильными для многих предпринимателей. Но администрация настаивает на увеличении ставки сразу до 0,6%, а в случае несогласия с кадастровой оценкой предлагает идти в суд, - объяснила «Золотому Рогу» суть разногласий председатель совета предпринимателей Спасска-Дальнего «Наш город» Ирина ИВАНОВА.

По словам Ирины Ивановой, глава города Вячеслав КВОН пообещал принять во внимание озабоченность бизнеса, но подчеркнул, что конечное решение по поводу величины ставок остается за ним. Времени для продолжения дискуссии осталось крайне мало: ожидается, что новые ставки налога на недвижимость муниципальная дума Спасска-Дальнего утвердит уже в конце ноября, перед утверждением бюджета города на 2017 год.

Спасительные копейки

У властей Спасска есть свои доводы и расчеты. Как следует из официального сообщения думы Спасска-Дальнего, по результатам совещания представители администрации города «решили рассмотреть предложения, поступившие от налогоплательщиков, провести расчеты налоговой нагрузки по конкретным объектам и вынести окончательное решение». Власти города настаивают на том, что переход на новую систему даст возможность увеличить доходы местного бюджета. Согласно расчетам финансистов, при ставке в 0,6% индивидуальные предприниматели заплатят в бюджет города 2,2 млн рублей налогов. Однако учитывая, что долги городского округа исчисляются десятками миллионов рублей, эта сумма вряд ли окажет существенное влияние на ситуацию с бюджетом.

- Если власти Спасска хотят пополнить бюджет, им нужно стимулировать рост числа индивидуальных предпринимателей, а не увеличивать налоговую нагрузку на уже существующие ИП. Я не раз встречалась со спасскими предпринимателями и могу сказать, что они в полной мере осознают свою социальную ответственность, не задирают цены на товары и услуги. Хотелось бы, чтобы администрация города тоже учитывала все факторы в комплексе и входила в положение самозанятых людей. Установив непосильные ставки, можно столкнуться с просрочками налоговых платежей: деньги у предпринимателей «из ниоткуда» не возьмутся, - комментирует ситуацию заместитель председателя приморского отделения «Опоры России» Лариса БУТЕНКО.

По словам Бутенко, сегодня именно переход на исчисление налогов исходя из кадастровой стоимости объектов вызывает наибольшую обеспокоенность у предпринимателей из всех уголков Приморья. Интересы государства, выступающего заказчиком оценки недвижимости, понятны: собрать побольше налогов. В свою очередь, бизнес не понимает, по какому принципу определяется такая стоимость, и, как показала соответствующая практика по земельному налогу, часто вынужден оспаривать ее в суде.

- Такие процессы, как правило, могут длиться больше года. Предпринимателю необходимо потратить собственные средства на проведение независимой оценки, оплатить судебные издержки. Но пройдя весь этот путь, человек вскоре должен начинать его заново: переоценка стоимости объектов вновь определяет стоимость выше той, что установил суд, - объясняет представитель «Опоры России». – На мой взгляд, законодателям нужно выработать такой механизм оценки, который бы учитывал интересы не только государства, но и собственников. Вы хотите адекватные налоги – мы хотим адекватную оценку.

Стоит отметить, что предложенная спасскими властями ставка налога на недвижимость в 0,6% может стать одной из самых высоких в Приморье. Даже во Владивостоке, где бюджетная и социально-экономическая ситуация не в пример лучше спасской, в конце 2015 года было утверждено плавное повышение ставок налога для предпринимателей, обладающих правом собственности на объекты недвижимости. Вместо максимально допустимых 2% ставки налога на имущество физических лиц были установлены на уровне 0,2% в 2015 году, 0,3% в 2016 году, 0,5% в 2017 году. С 2020 года ставка составит 1% от кадастровой стоимости объекта недвижимости. Кстати, утверждению ставок предшествовали неоднократные консультации мэрии Владивостока с представителями НП «Лига торговых предпринимателей», ПКО «Опора России», НП «Гильдия риелторов Приморского края» и Общественного совета предпринимателей Приморья.

Досье "Золотого Рога": К 2020 году все муниципальные образования должны перейти на исчисление налогов исходя из кадастровой, а не инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Чтобы переход к новому порядку не привел к скачкообразному росту налоговой нагрузки, муниципалитетам дано право самим устанавливать ставки налога – в пределах максимально допустимых ставок, определенных Налоговым кодексом РФ. Для недвижимости, которая до 2020 года уже будет полностью переведена в региональный кадастровый перечень Приморского края, максимальная ставка налога ограничена 2% для административно-деловых и торговых центров, а также помещений в них, которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.