В Приморье авторемонт отключил овердрайв

Приморским автосервисам приходится ориентироваться на сокращающееся количество машин

«Если хотите начать бизнес в кризис, рискните открыть автосервис», – предлагают многие интернет-ресурсы для предпринимателей. И в этом предложении есть рациональное зерно: многие автолюбители отказываются от покупки новой машины и предпочитают прокатать тяжелое время на старом железном коне, который будет требовать ухода. Но, как отмечают эксперты, в Приморском крае отвоевать место в этой нише непросто даже игрокам со стажем, что уж говорить о новичках, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Участники рынка с сожалением отмечают, что «золотой век» автомобильного бизнеса Дальнего Востока закончился. Политика государства неумолимо давила на эту сферу регулярным повышением пошлин, и 2008 год поставил крест на ввозе подержанных иномарок старше пяти лет. Спустя еще шесть лет ослабевший рубль нанес последний удар авторынку, и все сферы автомобильного бизнеса оказались заложниками экономического кризиса.

«Еще не так давно количество привезенных из Японии автомобилей было в разы выше, как и трафик машин, перегоняемых в другие регионы. Благодаря этому активно развивался и сопутствующий продажам бизнес: авторемонт и автомагазины. Так называемые «перекупы» ехали в сервис хотя бы для того, чтобы заменить масло перед долгим перегоном, а уж постоянно обслуживающиеся местные жители позволяли автопредпринимателям делать сверхприбыли. Сегодня нужно принять как должное, что автоизобилия, царившего до 2008 года, в нашем регионе уже не будет. Времена изменились, и автомобильному бизнесу приходится ориентироваться на сокращающееся количество машин», - говорит директор дискаунтера замены масла «Макси ОИЛ» Адриан АБАЕВ.

Подтверждают эту информацию и данные аналитического агентства «Автостат». Еще в 2014 году Приморский край был лидером по обеспеченности легковыми автомобилями: на тысячу жителей в регионе было зарегистрировано 572 автомобиля. Согласно данным за 2016 год, в Приморье за два года «народный автопарк» сократился почти на четверть, и звание самого автомобилизированного субъекта России отошло Камчатскому краю.

Дорожающие запчасти

Количество автомобилей сокращается, а их содержание обходится дороже. В первую очередь из-за увеличения стоимости запчастей. Теперь покупатели экономят: отказываются от дорогих оригинальных деталей и легко переключаются на более дешевые аналоги. В условиях меняющегося потребительского поведения меняются и правила игры на этом рынке. «Сфера автозапчастей на Дальнем Востоке сегодня претерпевает значительные изменения. Особенно ярко выражены эти перемены в продажах так называемых контрактных (то есть бывших в употреблении в Японии) запасных частей, в которых на смену привычному изобилию предложений и демократичным ценам приходит дефицит. Конечно, крупные приморские импортеры по-прежнему сохраняют свое лидерство на Дальнем Востоке, но все чаще клиенты сталкиваются с тем, что нужные детали приходится заказывать из Забайкальского края и Иркутской области, где пока остались старые запасы», – отмечает директор магазина «JDM Garage: Японский Гараж» Денис ГОЛИКОВ.

Впрочем, в сложившейся ситуации в немалой степени виноваты и сами предприниматели, проявившие недальновидность. «Первые сигналы задуматься о перспективах были еще в 2008 году. Но многие компании, понадеявшись на русский «авось», продолжали импортировать из Японии все, что плохо лежит, практически не прибегая к анализу, – говорит Денис Голиков. – В итоге деталей, пользующихся большим спросом, стало катастрофически не хватать, а на автомобильных разборках остались ржаветь груды невостребованных запчастей. Те немногие из импортеров, кто все же остался на плаву, на данный момент чутко прислушиваются к рынку. Однако в условиях, когда новые аналоговые запчасти практически сравнялись по цене с контрактными, это делать уже поздно. Таким образом, первенство на рынке автомобильного бизнеса сейчас принадлежит компаниям, успевшим вовремя отреагировать на тенденции и вложить капиталы в собственное производство запасных частей».

Ремонт неремонтируемого

Подорожавшие запчасти меняют и сопутствующую сферу бизнеса - автосервисы. И на первый взгляд может показаться, что авторемонт переживает расцвет. «Из-за увеличения стоимости автозапчастей ремонту сегодня подвергаются даже такие детали, которые раньше автолюбители не задумываясь заменяли (к таким можно отнести коробку переключения передач), – говорит Абаев. – Также приобретает все больший спрос и капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания. Если раньше многие автолюбители при любых поломках ДВС предпочитали покупать новый мотор, то сегодня выгоднее отремонтировать старый. Другой вопрос, что большинство автосервисов никогда не занимались таким ремонтом и поэтому не могут предложить ничего стоящего своим клиентам: работы производятся не по технологии, в кустарных условиях, и их качество оставляет желать лучшего. Впрочем, автолюбители готовы идти на такой риск, соблазняясь невысокой стоимостью услуг».

Но этот всплеск интереса нивелируется выросшими затратами предпринимателей. «Автосервисы не могут увеличивать стоимость своих услуг пропорционально увеличению закупочной цены оборудования и запчастей. При этом предприятие по-прежнему несет постоянные расходы на аренду, электричество, отопление боксов, рекламу. Последние два года разрыв между высокими расходами и небольшой доходностью становится все больше. Поэтому рентабельность автомастерских значительно упала», – отмечает Андриан Абаев.

По словам владельца автомастерской Максима Н., во Владивостоке из-за снижающейся рентабельности все чаще можно обнаружить объявления о продаже автомобильного оборудования. «В первую очередь избавляются от наиболее дорогостоящих станков, пытаясь за счет продаж поправить финансовое положение, – говорит он. – Но, как показывает практика, это не панацея, и, проработав еще какое-то время, такие компании закрываются».

Не для новичков

Сможет ли в таких непростых условиях найти свою нишу новичок? Руководитель дальневосточной школы бизнеса Experience group Илья ТИМОШЕНКО уверен, что сфера автосервиса не подходит начинающим предпринимателям. «Если бизнесмен решит открыть современный, оборудованный автосервис, который полностью отвечает запросам клиентов, порог входа на этот рынок превысит отметку в 6-8 млн рублей. Столь большие вложения по силам далеко не каждому стартапу», – отмечает эксперт.

Также Тимошенко советует выходить на рынок с уникальным предложением, которое поможет отстроиться от большого количества конкурентов. «Например, не так давно крупнейший автомобильный портал Приморья выявил потребность автолюбителей в независимой диагностике машин, выставленных на продажу. Под брендом портала открылся автосервис, который предлагает эти услуги. И люди доверяют такому предложению, поскольку игрок давно зарекомендовал себя на рынке. Но начинающей компании подобный успех повторить будет очень сложно. Во-первых, потому, что уникальное предложение можно сделать только после глубокого анализа рынка (а это является недешевым удовольствием). Во-вторых, потому, что у новичков еще не наработана репутация, и потенциальные клиенты какое-то время будут встречать предложения с недоверием», – предупреждает руководитель школы бизнеса.

Способы удержаться

Впрочем, сами участники рынка считают, что некоторые удачные идеи лежат буквально под ногами, и новичку достаточно будет уловить едва формирующиеся тренды. «Например, незанятой коммерческой нишей на Дальнем Востоке по-прежнему остается левый руль, который медленно, но верно завоевывает рынок, и многие предприниматели активно ловят «европейскую» и «корейскую» волну, предлагая пока еще не насыщенному рынку соответствующий сервис. Пройдет несколько лет, и это направление будет забито конкурентами. Пока же здесь можно легко стать лидером», – поделился Голиков.

По его словам, отдельно стоит отметить и активное влияние IT-технологий, позволяющих обеспечить конкурентный сервис и предвосхитить ожидания потребителя. «Динамика жизни стала совершенно иной, и клиенты сегодня не готовы тратить время на поездки от одной автомобильной разборки к другой в поисках нужных деталей. Большинство предпочитает использовать онлайн-сервисы, которые позволяют без труда подобрать необходимую запчасть и в тот же день забрать ее со склада или магазина. И это только самый очевидный пример. При тщательном же анализе потребностей клиентов можно создать уникальные и достаточно недорогие сервисы, которые позволят не только заработать, но и действительно сбалансировать рынок», – отмечает Денис Голиков.

Также новички могут не замахиваться на амбициозные проекты больших автосервисов, а остаться в нише микробизнеса. «На мой взгляд, сегодня хорошо идут дела у мастеров, которые работают в одиночку (зачастую нелегально) и занимаются несложными видами ремонтных работ либо совмещают хобби и бизнес. К последним можно отнести автозвук и тюнинг, – говорит Андриан Абаев. – При такой самозанятости можно зарабатывать до 100 тыс. рублей в месяц, и многих мастеров вполне устраивает данный уровень дохода. Но даже если предприниматель нашел подходящий формат и смог оборудовать бокс, ему придется обзавестись финансовым запасом, который будет покрывать расходы хотя бы первые полгода, пока предприятие не привлечет стабильный поток клиентов. Если автосервис такой финансовой подушки не имеет, то, побарахтавшись на грани выживания несколько месяцев, он покинет рынок. Именно поэтому у нас с завидной периодичностью открываются новые компании, которые, исчерпав ресурсы и запас оптимизма, уступают место другим игрокам».

ЕСТЬ ДАННЫЕ

Новые автомобили не всем по карману

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в октябре снизились на 2,6%, до 126,658 тыс. штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). За 10 месяцев 2016 года было продано 1 млн 147 тыс. 670 автомобилей, что ниже показателя за тот же период прошлого года на 13,3%.

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга ШРАЙБЕРА, в октябре продажи на автомобильном рынке «показали умеренное снижение против предыдущего года, немного превосходя при этом продажи сентября».

«Это неплохой результат, подтверждающий наши ожидания, озвученные ранее, что тренд постановки на учет новых автомобилей должен улучшиться к концу года. Сезонность, конечно, является определенным фактором, но главным драйвером здесь являются правительственные программы, стимулирующие продажи конечным покупателям», - отметил он, подчеркнув при этом, что эти программы «скоро закончатся, по крайней мере в той хорошо известной форме, в которой мы их знаем».

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.