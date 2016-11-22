В Приморье Находкинский CPЗ получил финансовую пробоину

ПАО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) ждут непростые времена. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «Сбербанк Лизинг» («дочка» Сбербанка) о взыскании с приморского завода 101,045 млн рублей по договору от 26 сентября 2011 года.

Напомним, что «Сбербанк Лизинг» первоначально подал иск на 174 млн рублей, однако суд выделил требование о взыскании 73 млн рублей в отдельное производство. Рассмотрение второго иска назначено на 15 декабря.

Третьим лицом по делу проходит АО «Находка Марин Партнерс», основным акционером которого выступает ЗАО «Дальневосточные инвестиции» (Москва), принадлежащее нынешнему гендиректору НСРЗ Михаилу ПОЛЕТАЕВУ. При этом г-н Полетаев является учредителем АО «МП Групп» (Москва), нового владельца находкинского завода де-юре. Де-факто владельцем НСРЗ выступает один из южных коммерческих банков.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», акционеры «Находкинского судоремонтного завода» (тогда еще ОАО) на внеочередном собрании в феврале 2011 года одобрили заключение договора поручительства с ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения всех обязательств ЗАО «Находка Марин Партнерс» перед банком по договору об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом в сумме 500 млн рублей. Договор был заключен на срок с 25 ноября 2010 года по 24 февраля 2012 года, процентная ставка за пользование кредитом составляла от 10% до 17% годовых включительно.

Привлеченные средства «Находка Марин Партнерс» направила на строительство двух танкеров ледового класса дедвейтом 3100 тонн проекта 00211 для «Роснефти». Позже компания судилась с ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» по факту неполной оплаты работ при строительстве одного из судов.

В материалах суда говорится, что лизингополучатель (НСРЗ) прекратил выплаты лизинговых платежей с мая 2014 года. В ответ лизингодатель («Сбербанк Лизинг») уведомил НСРЗ и его поручителя о расторжении договора и потребовал оплатить сумму закрытия сделки, уведомление было получено 4 мая 2016 года. Не дождавшись ответа, «Сбербанк Лизинг» обратился в суд и выиграл первую партию (решение, скорее всего, будет обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде).

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», НСРЗ новым владельцам достался по весьма запутанной схеме: опальный бизнесмен Игорь БОРБОТ и его партнеры несколько раз использовали имущественный комплекс завода в качестве залога при других сделках. По итогам одной из них завод и перешел под контроль банкиров.

Текущее положение завода выглядит достаточно неплохо. Так, выручка за 2015 год выросла по сравнению с 2014 годом в 2,4 раза, до 939,340 млн рублей. Чистая прибыль составила 41,087 млн рублей (рост в 3,2 раза). Стоимость чистых активов выросла с 221,5 млн рублей на конец 2014 года до 249,4 млн рублей на конец 2015 года. В 2016-2017 гг. предприятие планирует увеличить судостроительные мощности, с возможностью выпуска до четырех судов дедвейтом до 5 тыс. тонн. Если этому не помешает выплата 170 млн рублей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.