В Приморье в заочном споре двух крупнейших ритейлеров лидируют хабаровчане

Приморский ретейлер «Три кота» попал в рейтинг 50 самых быстрорастущих компаний России по итогам 2015 года. Составители рейтинга из РБК отмечают, что успех компании из Владивостока достигнут на фоне отсутствия федеральных конкурентов: крупные игроки из-за сложной логистики и низкой плотности населения на Дальнем Востоке не спешат с выходом на местный рынок. Этот вывод верен лишь отчасти: сегодня в Приморье еще более успешно развивает свой бизнес дальневосточный ретейлер группа компаний «Невада» (Хабаровск), финансовые показатели которого, по данным Деловой газеты «Золотой Рог», куда более впечатляющи.

Стоит отметить, что головной компанией сети «Три кота» является одноименное ООО, зарегистрированное в Москве. Именно эту компанию наши коллеги привели в своем рейтинге.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Три кота» было зарегистрировано в Москве в феврале 2011 года с уставным капиталом 2,010 млн рублей. В то же время во Владивостоке одноименное ООО появилось еще в августе 2008 года с уставным капиталом всего в 10 тыс. рублей. Сегодня владельцами ООО «Три кота» (Владивосток) являются гендиректор ООО Сергей ВАГАНОВ (владеет 34% долей), бывший председатель правления банка «Приморье» Сергей БОГДАН и Владислав ЛИТВИН. В ООО «Три кота» (Москва) основные владельцы иные: сын Сергея Богдана Алексей БОГДАН и Людмила ВАГАНОВА, которым принадлежит по 49,75% долей компании. Чисто символически по 0,25% владеют Сергей Богдан и Олег Ваганов. При этом Сергей Богдан является управляющим московской компании, которая, в свою очередь, является учредителем ООО «Три кота – Хабаровск», развивающего проект на территории наших соседей.

На сайте «Три Кота» говорится, что это крупнейшая сеть розничной торговли, основанная в 2009 году в городе Владивостоке. В настоящее время сеть присутствует в Приморском и Хабаровском краях. В Приморье работает один дискаунтер и три гипермаркета во Владивостоке и два гипермаркета в Артеме и Уссурийске. В августе 2015 года сеть «Три Кота» вышла на рынок Хабаровского края. На данный момент в Хабаровске открыто два гипермаркета.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Три кота» (Москва) по итогам 2015 года получило 5,338 млрд рублей чистой выручки, что на 36,6% превышает показатель 2014 года. Чистая прибыль компании при этом сократилась почти на 40% и составила 16,233 млн рублей. Хорошие показатели, которые, правда, меркнут на фоне цифр «Невады».

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «Невада» занимается розничной торговлей под брендом «Самбери». Сегодня это крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке, которая насчитывает 20 гипермаркетов в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Биробиджане, Владивостоке, Уссурийске и Находке.

По данным Деловой газеты «Золотой Рог», базовой компанией группы «Невада» является ООО «Невада-Восток» (Хабаровск), 43,7% которого принадлежит Юрию ЕГОРОВУ, 29,45% - Марине МЕРКУЛОВОЙ, 21,85% - Сергею БУЛЫГИНУ, 5% - Льву ВОЛКОВУ. Юрий Егоров, в свою очередь, является единственным учредителем зарегистрированного в Хабаровске ООО «Первая управляющая компания», которая выполняет функции управляющей компании ООО «Невада-Восток».

Так вот, выручка ООО «Невада-Восток» по итогам 2015 года достигла 25,145 млрд рублей (рост на 9,8% к 2014 году), чистая прибыль – 244,485 млн рублей.

Отметим, что ГК «Невада» инвестировала 500 млн рублей в открывшийся в этом году в торговом центре «Седанка Сити» крупнейший в Приморском крае гипермаркет общей площадью 8,140 тыс. кв. метров.

«Проект был довольно сложным для нашей компании. Уникальность проекта обусловлена географией поставок, которую организовала сеть «Самбери» для снабжения гипермаркета продуктами питания и товарами широкого потребления. Товар закупается как у местных производителей, так и в соседних регионах», - сказал на церемонии открытия директор сети гипермаркетов «Самбери» Лев Волков.

В августе еще один гипермаркет «Самбери» был открыт в торгово-развлекательном центре «Дружба» во Владивостоке. Не менее амбициозный проект, чем в «Седанка Сити», хабаровчане планируют реализовать в ТРЦ «Калина Молл», проект которого реализуется, опять же, во Владивостоке. Планируется, что площадь продуктового гипермаркета «Самбери» составит не менее 10 тыс. кв. метров.

ООО «Невада-Восток» ранее объявило о планах строительства в рамках территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае логистического комплекса с предприятием общественного питания по производству полуфабрикатов и готовой продукции с объемом инвестиций 1,6 млрд рублей.

Кроме того, ГК «Невада» планирует к 2023 году инвестировать 10 млрд рублей в строительство производственно-логистического комплекса на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Ожидается, что создание комплекса займет порядка пяти-семи лет. Источниками финансирования будут как собственные, так и заемные средства.

Комплекс разместится на площади в 70 тыс. кв. метров. В долгосрочных планах - строительство кондитерского цеха, цехов по разделке и переработке рыбы и мяса, складов сухого хранения, не исключается размещение линий производства молочной продукции, в частности йогуртов. Предполагается, что продукция будет поставляться в регионы Дальнего Востока, рассматривается возможность поставок в страны АТР.

«Мы рассчитываем, что проекты снизят наши издержки на четыре-пять процентов, это достаточно существенно. Думаем, что вложения окупятся за пять лет», - заявил Юрий Егоров год назад на совещании с резидентами ТОР в Хабаровском крае, которое прошло под председательством вице-премьера РФ Юрия ТРУТНЕВА. Только вот за этот год никаких новых новостей о проекте в Приморье так и не последовало. Не до этого?

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.