Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится

Свободный порт Владивосток никак не может превратиться в оазис экономического бума. Это и не удивительно, считают бизнес и эксперты

Перспективы, которые открыло перед Приморским краем принятие закона «О свободном порте Владивосток», пока так и остались перспективами. В зону потенциальной активности резидентов СПВ входят главным образом южные, и без того экономически развитые муниципалитеты Приморья, вот только пользоваться положенными преференциями инвесторы не спешат, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

На неделе первые итоги работы закона «О свободном порте Владивосток» оценили депутаты комитета ЗС Приморья по экономической политике и собственности. Обсуждение имело цель выяснить, почему широко разрекламированные специальные режимы пока не привели к инвестиционному буму на территории свободного порта. По мнению председателя комитета по экономической политике ЗС ПК Александра КОСТЕНКО, сегодня признаки работы режима порто-франко наблюдаются только во Владивостоке и Артеме, тогда как в остальных 13 муниципалитетах СПВ они незаметны.

Руководитель департамента экономики и развития предпринимательства администрации Приморского края Сергей ПАВЛЕНКО затруднился назвать примерные объемы инвестиций со стороны резидентов СПВ в ближайшие год-два. Не смог ответить чиновник и на вопросы, связанные со специализацией резидентов. Сергей Павленко напомнил, что согласно ФЗ «О свободном порте Владивосток», полномочиями по приему заявок от потенциальных резидентов обладает Корпорация по развитию Дальнего Востока, и она же подписывает соглашения с резидентами. От региональных властей в этом вопросе мало что зависит - им законом предписано создавать условия для работы резидентов.

- В настоящее время мы находимся в стадии переговоров с КРДВ по выстраиванию рабочих отношений. Могу сказать, что работа непростая, но мы ее ведем, - отметил Павленко.

По мнению депутатов, власти Приморья должны быть более активными в плане своевременных корректировок закона об СПВ, если таковые понадобятся. А наиболее активные резиденты порто-франко тем временем готовы брать инициативу на себя. По словам депутата краевого парламента, одного из основателей группы компаний «ДНС» Константина БОГДАНЕНКО, в настоящее время создается Ассоциация резидентов Свободного порта Владивосток. Предполагается, что задачами ассоциации станут обобщение практик и выработка рекомендаций по практическому применению ФЗ «О свободном порте», которые могли бы использовать КРДВ и Минвостокразвития РФ. В рамках создания ассоциации также идет активная работа по формированию общественных советов, куда войдут представители предпринимательского сообщества.

На заседании комитета вскользь упомянули и о другом показателе, свидетельствующем о невысокой пока активности инвесторов. Как следует из доклада Сергея Павленко, никто из резидентов СПВ пока не воспользовался обещанным режимом свободной таможенной зоны. Напомним, решение о применении данной процедуры, установленной на участках свободного порта Владивосток, принимается наблюдательным советом СПВ. При этом необходимо оборудовать такие зоны в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минфина РФ от 22.04.2016 № 53н. Важно, что проводить эту работу должны сами резиденты, однако по состоянию на 9 ноября 2016 года случаи помещения товаров под таможенную процедуру СТЗ резидентами свободного порта Владивосток отсутствуют, более того, от резидентов нет и заявлений о создании зон таможенного контроля для целей применения СТЗ.

Возможно, что исправить ситуацию поможет премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который своим недавним постановлением еще более упростил контрольно-надзорные процедуры в СПВ, передав таможне функции Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Принятые решения направлены на оптимизацию системы государственного контроля в пунктах пропуска на территории свободного порта Владивосток, а также на снижение издержек лиц и организаций, которые перемещают товары через пункты пропуска.

- С одной стороны, мы постоянно слышим о подписании соглашений и меморандумов с резидентами cвободного порта, но на деле бизнес ждет более благоприятных условий для реализации своих проектов. До конца не решен вопрос административных барьеров, а инвестировать в создание новых производств, пока не развита транспортная и инженерная инфраструктура, бизнес не хочет. А государство ссылается на недостаток средств, - объясняет причины пробуксовки федерального закона доктор экономических наук, профессор ДВФУ, академик Международной академии наук высшей школы Виктор БЕЛКИН. - Так что пока пиар-сопровождение свободного порта сильно опережает реальные дела. В то же время информирование должно продолжаться - это поддержит у потенциальных инвесторов впечатление о том, что специальными режимами СПВ необходимо воспользоваться как можно скорее.

По мнению эксперта, рассчитывать на крупный иностранный и российский капитал свободному порту пока не приходится. Китай ориентирован на развитие собственных «отстающих» территорий в рамках создания «Нового шелкового пути», корейские инвесторы имеют неоднозначный опыт реализации проектов в Приморье, а японцы традиционно осторожно относятся к вопросу инвестиций за рубежом, пока не увидят реальных «историй успеха». Крупного федерального бизнеса «с пропиской» на Дальнем Востоке почти нет, и денег на большие проекты у него недостаточно. В свою очередь, руководство крупных предприятий в центральной части РФ ориентировано на проекты в Европе, а не в Китае или Японии.

- Для инвесторов - как иностранных, так и российских - по-прежнему очень чувствительным является вопрос доверия к государству, - резюмирует Виктор Белкин.

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», заявленный 97 резидентами СПВ объем инвестиций в экономику края превысил 128 млрд рублей, а количество вновь создаваемых рабочих мест должно составить не менее 20 тысяч. По факту с января по октябрь 2016 года объем инвестиций составил 2,6 млрд рублей, а новых рабочих мест создано только 285. Льготой по налогу на прибыль успели воспользоваться лишь два резидента СПВ, а льготой по налогу на имущество организаций - один. Суммы льгот составили 108 тысяч рублей и 13 тысяч рублей соответственно.

Досье "Золотого Рога": Режим свободного порта предлагает целый ряд административных и налоговых послаблений для инвесторов. В частности, это сокращенное время проведения контрольных проверок (не более 15 дней), сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов капитального строительства (не более 40 дней), упрощенный визовый режим, заявительный порядок возмещения НДС (10 дней), нулевая ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в федеральный бюджет. Отчисления по социальным взносам составляют 7,6% в течение 10 лет (пенсионный фонд - 6%; фонд социального страхования - 1,5%, фонд обязательного медицинского страхования - 0,1%) вместо 30% на общих условиях. Кроме того, в Приморье установлена льгота по налогу на имущество организаций - ставка составляет 0% в первые пять лет и 0,5% в последующие пять лет (для обычных условий ставка налога равна 2,2%), а также по налогу на прибыль - 0% в первые пять лет и 10% в последующие 10 лет (для обычных условий ставка равна 18%).

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.