Дальневосточный завод "Звезда" примет для сервисного обслуживания 305 кораблей и судов ВМФ

В Приморском крае военные и судоремонтники готовятся к увеличению объемов работ по гособоронзаказу.

Конференция, посвященная взаимодействию сторон, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа по ремонту, модернизации и в сервисном обслуживании кораблей и судов ВМФ, состоялась в Большом Камне (Приморский край) – на базе Дальневосточного завода «Звезда», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службае ОАО "ДЦСС".

За одним столом судоремонтники, военные моряки и представители министерства обороны обсудили вопросы, которые встают перед отраслью в 2014 году. Объем гособоронзаказа увеличится почти в два раза, поэтому в новых условиях необходимо наладить тесное взаимодействие сторон, заинтересованных в быстром и качественном обслуживании военных кораблей и судов.





– Событие, которое сегодня состоялось, – определенный переворот и в сознании, и в организации производства, и в развитии ремонтной базы, поддержании боеготовности вооруженных сил. Благодаря планируемым мероприятиям мы сможем поддерживать техническую готовность боевого состава Тихоокеанского флота до 2020 года на высоком уровне, – отметил на открытии конференции командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Сергей Авакянц. – Что касается модернизации ремонтных предприятий, расположенных в Тихоокеанском регионе для выполнения гособоронзаказа, это даст мощный толчок развитию всей экономики Дальнего Востока.

– Руководство Тихоокеанского флота в тесном взаимодействии с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта стало организатором этой встречи. На ней мы все вмести обсудили вопросы по ремонту и модернизации кораблей и судов Тихоокеанского флота. Для оборонных предприятий главная задача, поставленная руководством страны, – обеспечить готовность боевого состава флота к выходу в море в любой момент. Сегодня мы вместе рассмотрели вопросы, которые возникают при дефектовке и ремонте кораблей, – подвел итоги общения начальник технического управления Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Королев. – В этом году увеличивается гособоронзаказ, а поэтому работать судоремонтники должны быстро и без задержек. Хочу отметить, что даже этот увеличенный государственный заказ не является 100-процентным объемом финансирования для поддержания корабельного состава ТОФ в идеальном техническом состоянии. Сейчас во взаимодействии с предприятиями мы нарабатываем опыт работы в сфере судоремонта, что, по нашему пониманию, позволит в ближайшем будущем внедрить в эту сферу новые, современные технологии и качественно изменить показатели по судоремонту, по уменьшению сроков и улучшению качества.

– Если в 2011 году для сервисного обслуживания нам было предоставлено 112 кораблей и судов флота, то в 2014 году их количество планируется увеличить уже до 305. Это серьезный рост объемов работ, и мы к этому готовимся. А эта конференция – один из важных этапов подготовки, – отметил заместитель директора по ремонту и модернизации вооружения Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Андрей Нелидин.

Площадкой мероприятия стал Дальневосточный завод «Звезда» – ведущее предприятие по ремонту и модернизации атомных субмарин в Тихоокеанском регионе России. Конференция рассчитана на два дня. В общении приняли участие командование ТОФ, руководители ведущих судоремонтных предприятий региона, ведущие инженеры профильных конструкторских бюро, а также руководители Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. Большая часть времени была посвящена разбору вопросов, связанных с обслуживанием и ремонтом конкретных кораблей.

– Количественный, а главное – качественный состав участников конференции говорит о том, что тема, вынесенная на обсуждение, вызывает интерес у многих предприятий оборонной промышленности, которым не безразлична боеготовность нашего Военно-морского флота. Такого рода конференция проводится впервые, и я полагаю, что мы продолжим наше сотрудничество в таком формате с целью обобщения существующего положительного опыта и выработки предложений, направленных на совершенствование системы ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов флота. Поскольку это мероприятие проводилось по личному указанию заместителя министра обороны Юрия Борисова, в его адрес будут направлены отчет о проведенной конференции и копия итогового протокола. Можно с уверенностью сказать, что каждый из участников конференции вынес для себя что-то новое и полезное в сфере ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов ВМФ, – подвел итоги конференции заместитель генерального директора Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Михаил Каргапольцев.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.