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Туристические компании Приморского края обяжут более подробно информировать туристов

22 Ноября 2012, 16:02 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В администрации Приморского края прошло совещание по вопросу недопущения конфликтных ситуаций в пунктах пропуска в дни пиковых нагрузок. Его провел вице-губернатор Приморского края Александр Лось.

В совещании приняли участие представители управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, сотрудники департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края и руководители туристических компаний.

В ходе совещания было принято решение - опубликовать для туристов дополнительную памятку, в которой будет указано время возможного ожидания на границе и тип автобуса (регулярный или дополнительный), сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По информации департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края, некоторые туристические компании перевозят туристов без уведомления о типе автобуса, заведомо скрывают эту информацию. При продаже путевок на нерегулярные автобусные рейсы туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще. По информации управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, за отказ от предоставления такой информации предусмотрена административная ответственность и штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Вице-губернатор Александр Лось подчеркнул, что безопасность туристов, доступность для граждан качественных услуг со стороны туркомпаний – один из значимых факторов развития туризма на Дальнем Востоке: «Движение нерегулярных автобусов допускается, но нужно делать это цивилизованно. Никто не отказывает в регистрации дополнительных списков. В этом случае, с учетом реальной пропускной способности пункта пропуска, заблаговременно информируются пограничники, таможня и другие службы и сложностей для туристов не возникает».

3 ноября 2012 года в автомобильных пунктах пропуска «Краскино» и «Пограничный» не смогли пересечь российско-китайскую государственную границу 13 автобусов. В результате свыше 450 жителей Приморского края, простояв на границе около 10 часов, не осуществили запланированную поездку в Китай. В местах ожидания пересечения границы сложилась конфликтная ситуация, в урегулировании которой, кроме органов исполнительной власти Приморского края, глав Хасанского и Пограничного муниципальных районов, были задействованы правоохранительные органы.

Решить подобные конфликтные ситуации поможет и строительство пунктов пропуска. Отметим, что продолжается строительство и реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Краскино» и «Пограничный», после сдачи которых в 2013 году их пропускная способность значительно возрастет.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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