Приморский «Востокцемент» наращивает производство

2011 год для предприятий ООО «Востокцемент» обещает стать удачным. За 10 месяцев выпуск цемента увеличили оба завода «Востокцемента» - ОАО «Спасскцемент» и ОАО «Теплоозерский цементный завод».

«Спасскцемент» с начала года произвел более 1 млн 231 тыс. тонн цемента, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство «Теплоозерского цементногозавода» выросло на 60,6% - до 286,7 тыс. тонн цемента.

По словам начальника департамента маркетинга ООО «Востокцемент» Дмитрия ШАЛДЕНКО, высокие показатели роста связаны с проводящими на Дальнем Востоке России крупными стройками, такими как прокладка нефтепровода ВСТО, газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, стройками к саммиту АТЭС. А в целом география продаж спасского и теплоозерского цемента остается неизменной. По-прежнему основными покупателями продукции этих заводов остаются регионы Дальнего Востока.

Правда, Сахалинская область намерена выпускать свой цемент. На вопрос «ЗР», скажется ли это на объеме поставок в область продукции «Востокцемента», Дмитрий Шалденко ответил:

- Запускаемая на Сахалине помольная установка предназначена для производства цемента из импортируемого клинкера. Предполагается, что производимый на территории области цемент будет вытеснять в первую очередь импортируемый китайский цемент. Продажи нашего цемента если и снизятся, то незначительно, так как он и сейчас занимает не более 15% сахалинского рынка из-за высоких транспортных расходов на паромную переправу и железнодорожный тариф.