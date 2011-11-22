Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский «Востокцемент» наращивает производство
2011 год для предприятий ООО «Востокцемент» обещает стать удачным. За 10 месяцев выпуск цемента увеличили оба завода «Востокцемента» - ОАО «Спасскцемент» и ОАО «Теплоозерский цементный завод».
«Спасскцемент» с начала года произвел более 1 млн 231 тыс. тонн цемента, что на 11,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство «Теплоозерского цементногозавода» выросло на 60,6% - до 286,7 тыс. тонн цемента.
По словам начальника департамента маркетинга ООО «Востокцемент» Дмитрия ШАЛДЕНКО, высокие показатели роста связаны с проводящими на Дальнем Востоке России крупными стройками, такими как прокладка нефтепровода ВСТО, газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток, стройками к саммиту АТЭС. А в целом география продаж спасского и теплоозерского цемента остается неизменной. По-прежнему основными покупателями продукции этих заводов остаются регионы Дальнего Востока.
Правда, Сахалинская область намерена выпускать свой цемент. На вопрос «ЗР», скажется ли это на объеме поставок в область продукции «Востокцемента», Дмитрий Шалденко ответил:
- Запускаемая на Сахалине помольная установка предназначена для производства цемента из импортируемого клинкера. Предполагается, что производимый на территории области цемент будет вытеснять в первую очередь импортируемый китайский цемент. Продажи нашего цемента если и снизятся, то незначительно, так как он и сейчас занимает не более 15% сахалинского рынка из-за высоких транспортных расходов на паромную переправу и железнодорожный тариф.
Новости тематики
- Свободному порту Владивосток добавят угольной пыли
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- "Газпром" построил в Приморье новый важный объект
- Трутнев заверил, что новое крупнейшее предприятие в Приморье строится по графику
- Торговый дом КНДР — в Приморье
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- Дерипаска подчинился главе Приморья
- Промышленности Приморья далеко до советских объемов
- Корейские инвесторы не могут получить землю под строительство в Приморье
Новости раздела
- Недетские проблемы приморского туризма
- Имидж заволокло газом
- "Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака
- В Приморье котельные готовятся принять природный газ
- Крупная приморская рыбодобывающая компания продана на Сахалин
- Во Владивостоке демонтировали 310 незаконных торговых объектов
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- В Приморье участились случаи обращения граждан в налоговые органы
- "Русагро" идет на убой
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба