Во Владивостоке десять отремонтированных дорог прошли проверку

Десять улиц Владивостока, отремонтированных по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», приняты рабочей комиссией

Об этом сообщил Алексей Игнатенко, представитель ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» и куратор программы БКД по Приморскому краю в ходе рабочей поездки по приёмке объектов, сообщили Деловой газеты "Золотой Рог" в администрации Приморья.



«Мы посмотрели десять объектов, которые отремонтировали в рамках федерального проекта в этом году. Все объекты отремонтированы с необходимым качеством работ и в установленные сроки. На сегодняшний день по Владивостокскому городскому округу все объекты 2018 года приняты», - подчеркнул Алексей Игнатенко.



В приёмке работ приняли участие представили администрации Владивостока и Приморского края, руководители подрядных организаций и ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» и эксплуатирующая дороги организация МБУ «Содержание городских территорий».



В 2018 году во Владивостоке по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтированы десять улиц. Благоустроенные тротуары, новые остановочные павильоны и бордюры, качественное покрытие проезжей части из щебёночно-мастичного асфальтобетона, новые дорожные знаки и разметка появились на улицах Бестужева, Светланской, Прапорщика Комарова, Адмирала Кузнецова, Карьерной, 50 лет ВЛКСМ, Коммунаров, Русской, Спортивной и Порт-Артурской.



«В ходе реализации проекта нам удалось отремонтировать 12 километров дорог, заасфальтировать более 130 тысяч квадратных метров дорог и более 20 тысяч квадратных метров тротуаров. В городе отремонтировано 8 лестниц и 5 подпорных стен, демонтировано более 2600 метров трамвайных путей, установлено около 30 тысяч бортовых камней и 12 новых остановочных павильонов, заменено более 600 люков и решёток инженерных сетей», - сообщил и.о. начальника управления дорог и благоустройства Юрий Трунов.



Главная улица города полностью преобразилась. Ремонт участка от пересечения с Капитана Шефнера до остановки «ДВГТУ» стал завершающим. Ранее были отремонтированы участки от центральной площади до остановки «ДВГТУ» и от площади Луговой до «Авангарда».



В этом году здесь благоустроили 1,32 километра дороги с восстановлением пешеходных зон. В ходе работ подрядная организация - ООО «ФедералСтрой» - демонтировала более 2600 метров трамвайных путей, установила около 1900 дорожных и 900 тротуарных бортовых камней, заменила более 140 люков и решёток инженерных сетей, новая тротуарная плитка появилась на 9 тысячах квадратных метров. Площадь асфальтирования составила 27 тысяч квадратных метров.



В ходе комплексного ремонта подрядная организация - ООО «СКАБ» - установила здесь более 3 тысяч метров дорожных и тротуарных бортовых камней, заменила 85 люков и решёток инженерных сетей, уложила новое асфальтобетонное покрытие на площади более 13 тысяч квадратных метров, установила два новых остановочных павильона. Для безопасного передвижения граждан по тротуарам установлено леерное ограждение, новые дорожные знаки и разметка.



Работы по ремонту улицы проводились параллельно на двух участках - от ул. Пограничной до ул. Алеутской и от Океанского проспекта до ул. Уборевича. В ходе ремонта специалисты благоустроили здесь пешеходные зоны на площади более 2 тысяч квадратных метров, заменили 84 люка и решётки инженерных сетей с восстановлением плит перекрытия колодцев, установили около 2 тысяч бортовых камней, а также уложили покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона на 8 тысячах квадратных метров и нанесли дорожную разметку.



Комплексный ремонт улицы Карьерной начался с восстановления системы ливневой канализации и ремонта тротуаров. Здесь уложено 19 водоотводных лотков и 30 погонных метров железобетонной трубы сечением 500 миллиметров, смонтированы дождеприемные камеры. На участке протяжённостью 1,8 километра подрядная организация - ООО «СКАБ» - установила более 5 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, заасфальтировала около 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и более 2 тысяч квадратных метров тротуаров. На этой улице заменили более 50 люков и решёток инженерных сетей, установили новый остановочный павильон и нанесли дорожную разметку.



Преобразилась и улица Спортивная. Новое дорожное покрытие из ЩМА уложено на площади более 13 тысяч квадратных метров, установлено более 1700 метров дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтирована система ливневой канализации, заменено 17 люков и решёток инженерных сетей, нанесена новая дорожная разметка и установлено леерное ограждение.



Участок улицы протяженностью 1 километр отремонтировала подрядная организация - ООО «СтройСити». Здесь установлено более 3 тысяч метров бортовых камней, заменено 43 люка и решётки инженерных сетей с заменой плит перекрытия колодцев, уложено дорожное покрытие в два слоя, в том числе слой износа из ЩМА на площади более 14 тысяч квадратных метров, а также благоустроено около 5 тысяч квадратных метров тротуаров, установлен новый остановочный павильон.



В ходе ремонта здесь установили более 2,5 тысяч метров бортовых камней, заменили 78 люков и решёток инженерных сетей, заасфальтировали более 14 тысяч квадратных метров проезжей части и около 2 тысяч квадратов тротуаров с заменой слабых грунтов на скальные породы, установили четыре новых остановочных павильона, леерное ограждение и дорожные знаки.



В ходе ремонта участка улицы Адмирала Кузнецова протяжённостью 1,4 километра установлено более 3 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, отремонтированы подпорные стены, заменены 45 люков и решёток инженерных сетей, установлен один остановочный павильон. Дорожное покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона появилось здесь на площади более 16 тысяч квадратных метров, благоустроены более 2 тысяч квадратов тротуаров. Установлены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.



Масштабные работы по ремонту дороги и пешеходных зон проведены на улице Русской от пересечения с основной дорогой до улицы Раевского. Строители благоустроили разворотное кольцо троллейбуса около тысячекоечной больницы, установили около 1,5 тысяч дорожных и тротуарных бортовых камней, заменили 73 люка и решётки инженерных сетей. Площадь асфальтирования на этом участке составила более 15 тысяч квадратных метров.



Один из самых красивых объектов ремонта 2018 года - такую оценку получила подрядная организация ООО СК «Автобан-ДВ» за благоустройство. На всем протяжении улицы (1,7 километра), связывающей дороги краевого и федерального значения, появилось качественное покрытие проезжей части и долгожданная пешеходная зона. В ходе ремонта здесь заменили более 3 тысяч бортовых камней, уложили новое покрытие на площади около 14 тысяч квадратных метров, заменили люки и решётки инженерных сетей, установили новые остановочные павильоны, дорожные знаки, искусственные дорожные неровности и разметку для безопасности пешеходов.



«Все объекты, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги», выполнены с адаптацией для маломобильных горожан – инвалидов-колясочников, слабовидящих, родителей с колясками. В местах сопряжения пешеходных зон с проезжей частью установлена тактильная плитка и занижены бордюры», - подчеркнули специалисты.



Отметим, что в настоящее время за счет экономии денежных средств, образовавшейся от прошедших ранее аукционов на ремонт городских улиц, ремонтируют ещё один участок улицы Прапорщика Комарова. До конца октября подрядная организация завершит строительные работы, после чего объект примет комиссия, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.



Благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги» второй год в столице Приморья решаются одни из самых важных задач – приведение дорог и нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и, как следствие, увеличение пропускной способности улиц, повышение интенсивности движения, а также обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения. В 2017 году количество аварийно-опасных участков во Владивостоке снизилось на 7,6 %, к 2025 году ожидается, что этот показатель составит 84,8 %.



В прошлом году доля протяженности автомобильных дорог Владивостока, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, составляла 29 %. В этом году этот показатель возрос до 38 %, а к 2025 году планируется рост до 85 %, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.



«В 2018 году на реализацию поставленных задач - обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения, в том числе за счёт сокращения мест концентрации ДТП, и приведение дорожной сети города в нормативное состояние и, как следствие, устранение перегрузки отдельных участков дорог - направлено 460 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов направили на реализацию поставленных задач», - отметили в управлении дорог и благоустройства.



В следующем году Владивосток продолжит реализацию федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время специалисты формируют итоговый перечень улиц, которые войдут в программу 2019 года. В проект программы включены и улицы – лидеры голосования, в котором приняли участие почти 7 тысяч горожан. Это улицы Вилкова, Шкотовская, Добровольского, Луговая, Воропаева, Капитана Шефнера и другие. В ходе работ будет восстановлена система ливневой канализации.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.