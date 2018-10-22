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В Приморье продолжается ремонт дорог
В Лазовском районе накануне восстановлено движение и отремонтирован мост в поселок Преображение
О проведении аварийно-восстановительных работ на дорогах Приморья доложили врио Губернатора края Олегу Кожемяко в понедельник, 22 октября, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказал заместитель руководителя региона Алексей Немков, в Лазовском районе накануне восстановлено движение и отремонтирован мост в поселок Преображение. Капитальный ремонт, по поручению Олега Кожемяко, завершится в течение года.
«К концу этой недели начнется отсыпка временного обхода с временным сооружением. Уже проведены все предварительные работы – гидрология, геодезия, также работаем по восстановлению большого моста», – добавил он.
На автомобильной дороге Лазо–Заповедный продолжаются работы по обеспечению безопасного проезда. По словам Алексея Немкова, срок окончания ремонта – конец ноября.
«На этой неделе появится детальный график, мы постараемся его сократить хотя бы на две недели», – доложил он.
Завершается ремонт участка дороги Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово в Партизанском районе. В настоящее время обеспечен безопасный проезд, на участке работают более 20 единиц техники.
Олег Комежяко поручил представителям администрации Владивостока и других муниципалитетов провести осмотр и устранить все недочеты, связанные с дорожной сетью, в преддверии наступления холодов.
«Просмотрите все дороги и сети, люки – и водопроводные, по водоснабжению, и канализационные колодцы. Там, где провалены крышки, там, где основания колодца – нужно привести это все в порядок. Это прямое поручение Примтеплоэнерго и Примводоканалу. Есть еще время для приведения дорожного полотна в нормальное состояние» – обозначил он.
Напомним, из-за сильнейших ливневых дождей в августе и сентябре часть сел Красноармейского и Тернейского районов была отрезана от транспортного сообщения, люди были вынуждены переправляться на лодках, не ходили автобусы в Лазовском районе.
Олег Кожемяко взял под личный контроль дорожные работы в Приморье. Он поручил своему заместителю и профильным департаментам ежедневно контролировать аварийно-восстановительные работы на дорогах и мостах в районах края.
Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)
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