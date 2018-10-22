Осенняя ярмарка на центральной площади порадует владивостокцев свежими сезонными продуктами

Овощи, соки, варенье, мед, хлебные изделия, рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию можно будет приобрести на общегородской ярмарке в пятницу и субботу, 26 и 27 октября. Администрация Владивостока приглашает на ярмарку жителей и гостей приморской столицы.



Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.



График работы ярмарки: 26 октября – с 8 до 19 часов, 27 октября – с 9 до 17 часов.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.