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Осенняя ярмарка на центральной площади порадует владивостокцев свежими сезонными продуктами
22 Октября 2018, 13:36 | Приморье
Овощи, соки, варенье, мед, хлебные изделия, рыбопродукцию, соленья, мясную и молочную продукцию можно будет приобрести на общегородской ярмарке в пятницу и субботу, 26 и 27 октября. Администрация Владивостока приглашает на ярмарку жителей и гостей приморской столицы.
Традиционно общегородская ярмарка развернется на центральной площади города. Здесь свою продукцию представят более 300 фермеров и товаропроизводителей.
График работы ярмарки: 26 октября – с 8 до 19 часов, 27 октября – с 9 до 17 часов.
Анастасия Котлярова (фото)
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Теги: сельское хозяйство ярмарка
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