Во Владивостоке открывается аукцион по продаже уникальных алмазов

На торги выставлено 166 алмазов ювелирного качества общей массой 2607 карат

С 22 октября по 2 ноября АК «АЛРОСА» проведет во Владивостоке по продаже крупных - массой более 10,8 карата - алмазов. На торги будет выставлено 166 алмазов ювелирного качества общей массой 2607 карат. Будет представлен и один камень фантазийного цвета – 12,92-каратный светло-желтый алмаз (Fancy Light Yellow), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

«Во Владивостоке стартует наш четвертый в этом году аукцион, куда мы пригласили около 80 фирм. Участников ждет хороший ассортимент, который мы немного увеличили по сравнению с предыдущими аукционами, проводившимися на дальневосточной площадке в 2018 году», - сообщил член правления, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев.

По информации компании, к участию в аукционе приглашены компании из крупнейших центров алмазной торговли – Израиля, Бельгии, Индии, Гонконга, ОАЭ и США.

Отметим, аукцион во Владивостоке проводится на площадке Евразийского алмазного центра на территории свободного порта Владивосток.

Евразийский Алмазный Центр запустил инвестиционный проект в августе прошлого года, став сотым резидентом свободного порта Владивосток. Результатом проекта является создание инфраструктурного кластера, позволяющего объединить компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентированного на экспортно-импортные операции со странами АТР, прежде всего, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Объем частных капиталовложений в проект составил 83,8 млн рублей. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены в августе-сентябре 2016 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток