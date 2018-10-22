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Определены даты проведения во Владивостоке юбилейного Восточного экономического форума

22 Октября 2018, 10:35 | Приморье

За прошедшие три года Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-тихоокеанское пространство

Юбилейный пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года. Традиционно площадкой форума станет кампус Дальневосточного федерального университета, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Как отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, «за годы проведения Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Он отметил, что «объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран АТР создает уникальную основу для международной кооперации».

Восточный экономический форум становится значимым событием мирового уровня. По итогам ВЭФ-2018 всего было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов на сумму 3 трлн 185 млрд рублей. Эта сумма в 1,3 раза превышает показатели ВЭФ-2017.

«За прошедшие три года Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-тихоокеанское пространство. Наша задача сделать этот инструмент еще более эффективным для Дальнего Востока. Мы планируем, что в следующем году итоги сессий будут докладываться Президенту их модераторами. Форум будет построен так, чтобы от обсуждения, пожелания, анализа сразу же происходил переход к принятию решения на государственном уровне», - прокомментировал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО, председатель Организационного комитета ВЭФа Юрий Трутнев.

С каждым годом ВЭФ привлекает все больше участников: в этом году их стало более 6 тысяч человек. С каждым годом все больший интерес к Форуму проявляет предпринимательское сообщество и политические элиты. Программа форума становится все более насыщенной. В этом году она включила более ста деловых мероприятий.  

«В этом году ВЭФ посетили четыре главы государств, в том числе впервые приехал Председатель КНР Си Цзиньпин. Наша цель – сделать так, чтобы год от года форум становится интереснее, а его итоги давали ощутимый результат для развития Дальнего Востока», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока, заместитель председателя Организационного комитета форума Александр Козлов.

С международными и зарубежными компаниями заключено 58 соглашений. Из них больше всего документов подписано с компаниями из Китая (31 соглашение на сумму 290,6 млрд рублей), Японии (16 соглашений на сумму 1 591,1 млрд рублей) и Республики Корея (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).

Напомним, на ВЭФ-2017 было заключено 217 соглашений на 2 трлн 496 млрд рублей. На ВЭФ-2015 было заключено 80 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей. На ВЭФ-2016 было подписано 216 соглашений на сумму более 1,8 трлн рублей). 

Автор фото - Марина Божко

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вэф  владивосток 



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