В столице Приморья предлагают жилье стоимостью до 60 тыс. рублей за квадратный метр

Новый микрорайон во Владивостоке будет состоять из трех 17-этажных монолитных домов

Компания «Восточный ЛУЧ» в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» активно реализует проект по строительству жилого комплекса «Зелёный угол. II очередь». Резидент свободного порта Владивосток предлагает жилье стоимостью до 60 тысяч рублей за квадратный метр по специальной программе, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

Строительство первого дома жилого комплекса ведётся по графику. За два месяца возведено два этажа монолитного здания – технический и первый. Проект «Зелёный угол. II очередь» будет состоять из трех 17-этажных монолитных домов. Ввод первого дома планируется на второй квартал 2020 года. По словам заместителя директора по строительству ООО «Восточный ЛУЧ» Алексея Федоренко, возведение дома ведётся, согласно графику, велика вероятность сдачи дома раньше срока.

Застройщик участвует в программе «Доступная ипотека при поддержке Администрации Приморского края», дающей возможность приобрести квартиру по стоимости, не превышающей 60 тысяч рублей. Участниками программы могут стать сотрудники краевых муниципальных учреждений, находящихся на территории Приморья, к ним относятся: учреждения здравоохранения, образования, культуры, а также органы государственной власти и местного самоуправления.

ООО «Восточный ЛУЧ» уже имеет положительный опыт реализации подобных проектов. В декабре 2017 года резидент СПВ сдал в эксплуатацию первый дом, построенный в Приморском крае по федеральной программе «Жилье для российской семьи». В сентябре текущего года компания торжественно открыла жилой комплекс «Зелёный угол». Три жилых дома на 576 квартир инвестор построил по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

«Резидентство в СПВ помогает нам, как застройщику, реализовывать проект по доступным ценам за счёт существующих льгот на все налоги, что способствует открытости и прозрачности ведения бизнеса. Также мы можем привлекать высококвалифицированные кадры, которые могут быть уверены в своём завтрашнем дне. Одно из отличительных преимуществ для нас, как резидентов СПВ, – долгосрочность планов развития и строительства вплоть до 2026 года», – заявлял ранее Алексей Исаков, заместитель директора по развитию ООО «Восточный ЛУЧ».

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 45,7 млрд рублей, создав 5693 рабочих места. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 942. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 540 млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,9 тысячи рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.