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В Приморье заработало первое в России предприятие в рамках ТОР
Стартовым проектом стал завод ПЭТ-форм для пластиковых бутылок в ТОР «Надеждинская»
Группа «Европласт» 21 октября ввела на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае завод по производству ПЭТ-преформы и полимерной крышки стоимостью выше350 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на церемонии открытия отметил, что это первый стартовавший проект в рамках ТОР в стране.
При выходе на проектную мощность завод будет производить 500 млн единиц ПЭТ-преформ и почти 300 млн штук полимерных крышек в год, используемых в производстве пластиковых бутылок.
«Это высокотехнологичный, современный завод с высокой производительностью труда. Особенно важный проект в рамках программы импортозамещения», - сказал вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ.
Планируемые совокупные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят более 45 млн рублей в год.
Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», якорными инвесторами ТОР «Надеждинская» являются ООО «Невада-Восток» (Хабаровский край) с проектом создания производственно-распределительного центра, ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» (Владивосток) с проектом молочного животноводства и ООО «Приморский кондитер» (Владивосток) с проектом завода кондитерских изделий.
С тремя инвесторами уже заключены соглашения о намерениях по реализации проектов на сумму порядка 7 млрд рублей.
Проект создания первой очереди инфраструктуры ТОР "Надеждинская" предусматривает бюджетное финансирование в объеме 3,2 млрд рублей.
Объединение предприятий "Европласт" является производителем полимерной упаковки, объединяет восемь предприятий с учетом приморского предприятия.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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