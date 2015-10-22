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В Приморье заработало первое в России предприятие в рамках ТОР

22 Октября 2015, 03:29 | Приморье

Стартовым проектом стал завод ПЭТ-форм для пластиковых бутылок в ТОР «Надеждинская»

Группа «Европласт» 21 октября ввела на территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае завод по производству ПЭТ-преформы и полимерной крышки стоимостью выше350 млн рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на церемонии открытия отметил, что это первый стартовавший проект в рамках ТОР в стране.

При выходе на проектную мощность завод будет производить 500 млн единиц ПЭТ-преформ и почти 300 млн штук полимерных крышек в год, используемых в производстве пластиковых бутылок.

«Это высокотехнологичный, современный завод с высокой производительностью труда. Особенно важный проект в рамках программы импортозамещения», - сказал вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ.

Планируемые совокупные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней составят более 45 млн рублей в год.

Как уже сообщала Деловая газета «Золотой Рог», якорными инвесторами ТОР «Надеждинская» являются ООО «Невада-Восток» (Хабаровский край) с проектом создания производственно-распределительного центра, ООО «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро» (Владивосток) с проектом молочного животноводства и ООО «Приморский кондитер» (Владивосток) с проектом завода кондитерских изделий.

С тремя инвесторами уже заключены соглашения о намерениях по реализации проектов на сумму порядка 7 млрд рублей.

Проект создания первой очереди инфраструктуры ТОР "Надеждинская" предусматривает бюджетное финансирование в объеме 3,2 млрд рублей.

Объединение предприятий "Европласт" является производителем полимерной упаковки, объединяет восемь предприятий с учетом приморского предприятия.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: тор "надеждинская"  Юрий Трутнев  запуск 



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