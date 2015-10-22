Крупнейшие компании Приморья теряют эффективность бизнеса

Быстрый рост продаж в компаниях Приморья тем не менее сопровождается еще более стремительным падением общей эффективности бизнеса

Бизнес Приморского края, несмотря на сложные явления в экономике, сумел сохранить в прошлом году относительную стабильность и достаточный запас прочности, свидетельствует отчетность компаний. Это усиливает возможности региона по преодолению текущих экономических трудностей и успешному выходу из кризиса, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компании Приморского края увеличили совокупную выручку на 16% в 2014 году. Между тем быстрый рост продаж сопровождался падением общей эффективности бизнеса. Совокупная чистая прибыль сократилась на 42%. В результате прибыльность бизнеса снизилась: средняя рентабельность по чистой прибыли составила 1,1% по сравнению с 2,2% в 2013 году.

Увеличилось долговое бремя предприятий края. Чистый долг возрос на 40%, тогда как коэффициент покрытия процентных платежей несколько снизился. Тем не менее структура долга по кредитам не ухудшилась. Доля краткосрочных кредитов в кредитном портфеле компаний области упала с 50% до 43% в 2014 году.







Драйверы роста – оптовая, розничная торговля и автомобилестроение

В структуре экономики Приморского края существенных изменений не произошло. В то же время развитие важнейших видов экономической деятельности было весьма неравномерным. Наиболее быстрый рост отмечался в оптовой торговле несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом (на 30,2%), в транспортной обработке грузов и хранении (на 26,6%), оптовой торговле пищевыми продуктами (на 23,4%), производстве автомобилей (на 20,0%).

Сократилась выручка в торговле автотранспортными средствами и строительстве – 11,3% и 3,4% соответственно.

Среди ведущих отраслей самыми рентабельными по прибыли от продаж оказались такие, как транспортная обработка грузов и хранение (32,1%), рыболовство, рыбоводство (18,8%), прочая вспомогательная транспортная деятельность (14,6%).

Рейтинг крупнейших компаний региона

Список крупнейших компаний по выручке по РСБУ несколько изменился в прошлом году. В списке крупнейших компаний Приморского края по-прежнему доминируют структуры, представляющие энергетику, производство и торговлю автомобилями, оптовую торговлю топливом, машиностроение, транспорт. В число 15-ти крупнейших вошли две новые компании - «Нико» и «ФЕСКО-Бункер», увеличившие выручку в 3,1 раза и на 43,6% соответственно.

Быстрый рост выручки также отмечался у ООО «Соллерс-Бусан» (в два раза), Торгового дома «Транзит-ДВ» (на 67,3%) и Дальневосточного завода «Звезда» (на 57,9%). Стоит отметить, что для «Соллерс-Бусан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui) прошлый год стал самым успешным и… последним. «Соллерс-Бусан» до недавнего времени собирал внедорожники Toyota Land Cruiser Prado на площадке во Владивостоке, в настоящее время сборка остановлена. Мощность СП составляет 25 тыс. автомобилей в год.

Из списка крупнейших выбыли авиакомпания «Владивосток Авиа», проходящая процедуру банкротства, и оптовый поставщик продуктов питания компания «ГРАСП» (владеет сахарным заводом в Уссурийске).

Высокая рентабельность по чистой прибыли среди крупнейших компаний была достигнута только «Пасифик Лоджистик» (26,7%). Остальные компании списка довольствовались либо низкими показателями, либо были убыточны.

Компании сохраняют финансовую стабильность

Финансовое состояние большинства компаний Приморского края оставалось стабильным в прошлом году. Индекс финансового риска (ИФР), рассчитываемый СПАРКом, в целом по области показывает, что 35% компаний имеет низкий ИФР (то есть финансовое положение стабильно), 60% - средний и лишь 5% - высокий. Крайне негативная ситуация сложилась в рыболовстве и энергетике, в которых доля компаний с высоким, рискованным ИФР достигает 19% и 17% соответственно. Показатели в лесном комплексе (7%) и транспорте (6%) также выше среднего уровня по региону.

Особое внимание - к проверке контрагента

Анализ видов экономической деятельности в Приморском крае по Индексу должной осмотрительности (ИДО), который показывает риск того, что компании не ведут реальной экономической деятельности и могут быть однодневками, обнаружил, что он остается относительно высоким. Каждая пятая компания может оказаться «фирмой-однодневкой».

Наиболее велика вероятность столкнуться с такой фирмой в машиностроении (34% компаний имеют ИДО «Высокий риск»), в оптовой торговле (24%) и в рыболовстве (22%).

Наиболее благоприятная ситуация складывается в энергетике, лесном комплексе и розничной торговле.

Полная финансовая отчетность компаний региона по итогам нынешнего, 2015 года станет доступна только через год - в сентябре 2016 года. Однако финансовые результаты компаний, раскрывающих квартальную отчетность, показывают, что в первом полугодии 2015 года предприятия Приморья сумели обеспечить опережающий рост чистой прибыли по сравнению с увеличением выручки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.