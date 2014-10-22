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Большинство приморцев уходят из компаний с сожалением
Рекрутинговый портал Head Hunter решил выяснить, что происходит с людьми после того, как они напишут заявление на увольнение.
В ходе опроса более 5 тыс. сотрудников российских компаний, из которых 413 из Приморского края, выяснилось, что более половины из них (75%) испытывают чувство сожаления, увольняясь из компании. Чаще всего грусть бывает вызвана нежеланием расставаться с коллегами, ставшими очень близкими за время работы. Кроме того, в каждом третьем случае причиной сожаления становится привычная и ставшая любимой работа!
Лишь 15% опрошенных отметили, что сотрудника на замену компания нашла еще во время его работы, однако почти для каждого четвертого это стало финальной точкой в решении об увольнении: 25% признались, что, если бы компания не нашла нового сотрудника, они могли бы передумать и остаться в компании.
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