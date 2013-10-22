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В альянсе с выгодной покупкой
С 1 ноября на всех АЗС компании «Альянс» стартует новая программа «Выгодная покупка», ориентированная на корпоративных клиентов, которые потребляют значительные объемы дизельного топлива. На прошлой неделе в отеле «Версаль» г. Владивостока прошла ее официальная презентация.
Формат мероприятия был выбран в виде встречи друзей. Без официальной части, конечно, не обошлось, однако основные вопросы решались в ходе неформального общения, тон которому задал руководитель ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ. Попросив всех присутствующих не ограничивать свое любопытство и задавать самые разные жизненные вопросы, он получил их целый ворох. Клиентов, среди которых были как бюджетные, так и коммерческие организации, перевозчики, энергетики и строители, интересовали самые разные аспекты новой программы - бухгалтерские расчеты, механизм защиты топливных карт от махинаций, перспективы развития АЗС и многое другое.
Руководство «Приморнефтепродукта» подробно ответило на запросы клиентов и, в свою очередь, получило немало интересных предложений по развитию совместного бизнеса. Так, компания «Промавторесурс», работающая в том числе и с системами автомобильной спутниковой навигации, высказала свою заинтересованность в проектах электронного контроля за оборотом денежных средств и горюче-смазочных материалов и борьбы с возможными хищениями. «Спецстрой России» пожелал большей гибкости в отношении к суточным лимитам топливных карт, а многие клиенты, выступая не только от корпоративного, но и от собственного лица, хотели бы появления морских АЗС, аналогичных той, что есть у «Альянса» в Лихтерной гавани, в других районах Владивостока и побережья.
Динамика развития НК «Альянс», по словам Дмитрия Масловского, предполагает скорейший переход на европейский уровень сервиса, в рамках которого осуществляются мероприятия, направленные на удовлетворение запросов клиентов. Накопительная программа «Выгодная покупка» - один из таких шагов. Суть ее заключается в том, что, увеличивая выборку дизтоплива за три месяца с ноября по январь включительно и далее поквартально, клиент получает гарантированные ценные призы. Призовой фонд состоит из множества полезных вещей, среди которых сертификаты на посещение профессионального диагностического автотехцентра, диспенсеры, видеорегистраторы, автомагнитолы, смартфоны, ноутбуки, моноблоки iMac и многое другое.
Компания «Альянс» обещает индивидуальный подход к каждому клиенту и заключение договоров на взаимовыгодных условиях.
Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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