Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Global Ports консолидирует 100% ООО "Восточная стивидорная компания"
ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Global Ports Investments PLC приобретает оставшиесяся 25% в ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточный) у DP World Limited (DP World) за $230 млн.
Global Ports заключила договор купли-продажи с DP World, в результате которого доля Global Ports в ООО "ВСК" возрастает с 75% до 100%, говорится в сообщении Global Ports.
Сделка будет частично финансироваться за счет необеспеченного займа от Transportation Investments Holding Limited (TIHL), крупнейшего акционера группы. Заем будет предоставлен под проценты по ставке, равной 3-месячной ставке ЛИБОР для долларов США +2,0%.
Завершение сделки должно состояться на этой неделе.
"Эти инвестиции свидетельствуют о том, что мы по-прежнему верим в перспективы устойчивого роста российского контейнерного рынка, - отметил председатель совета директоров Global Ports Никита МИШИН. - Приобретение в полную собственность компании, которая представляет собой отличный актив и обладает потенциалом четырехкратного роста, является стратегически важным шагом для Группы и соответствует заявленному нами намерению дальнейшего роста в России и СНГ".
DP World является крупнейшим портовым оператором на Ближнем Востоке и четвертым в мире.
Global Ports входит в группу "Н-Транс", являющуюся одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в Санкт-Петербурге и Находке, двумя - в Финляндии, а также логистическим парком "Янино" под Санкт-Петербургом.
ООО "Восточная стивидорная компания" - крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, работает на территории порта Восточный. Общая пропускная способность ВСК составляет 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). На существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в 4 раза.
Олег КЛИМЕНКО, газета "золотой Рог".
Новости тематики
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Частота приема алкоголя
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Бизнесу напомнили о безопасности
- До 15% скидки на технику предлагают "Сименс Финанс" и Минпромторг
- Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов
- На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
Новости раздела
- Посол Франции в России прилетит на ВЭФ во Владивостоке
- Из Владивостока в китайский Цицикар начал летать прямой авиарейс
- Корейский концерн распробовал бизнес в Приморье
- Частота приема алкоголя
- В Приморском крае Росбанк начал работу с биометрическими данными россиян
- "Белуга" хорошо пошла за рубежом
- "ПримКраб" и "Наутик Рус" подписали соглашение на проектирование краболовного судна
- "Добросуп" шагает по стране
- Деловая газета "Золотой Рог" - официальный партнер Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Первый Международный морской салон готовится к открытию
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда