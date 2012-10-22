Global Ports консолидирует 100% ООО "Восточная стивидорная компания"

ВЛАДИВОСТОК, 22 октября, ZRPRESS. Global Ports Investments PLC приобретает оставшиесяся 25% в ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточный) у DP World Limited (DP World) за $230 млн.

Global Ports заключила договор купли-продажи с DP World, в результате которого доля Global Ports в ООО "ВСК" возрастает с 75% до 100%, говорится в сообщении Global Ports.

Сделка будет частично финансироваться за счет необеспеченного займа от Transportation Investments Holding Limited (TIHL), крупнейшего акционера группы. Заем будет предоставлен под проценты по ставке, равной 3-месячной ставке ЛИБОР для долларов США +2,0%.

Завершение сделки должно состояться на этой неделе.

"Эти инвестиции свидетельствуют о том, что мы по-прежнему верим в перспективы устойчивого роста российского контейнерного рынка, - отметил председатель совета директоров Global Ports Никита МИШИН. - Приобретение в полную собственность компании, которая представляет собой отличный актив и обладает потенциалом четырехкратного роста, является стратегически важным шагом для Группы и соответствует заявленному нами намерению дальнейшего роста в России и СНГ".

DP World является крупнейшим портовым оператором на Ближнем Востоке и четвертым в мире.

Global Ports входит в группу "Н-Транс", являющуюся одним из крупнейших частных операторов на рынке транспортных услуг и инфраструктуры в России. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет тремя контейнерными терминалами в Санкт-Петербурге и Находке, двумя - в Финляндии, а также логистическим парком "Янино" под Санкт-Петербургом.

ООО "Восточная стивидорная компания" - крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке России, работает на территории порта Восточный. Общая пропускная способность ВСК составляет 550 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). На существующей территории терминал может расширить свою пропускную способность в 4 раза.

Олег КЛИМЕНКО, газета "золотой Рог".